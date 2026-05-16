ไทยพีบีเอสนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพหลากหลายมิติเพื่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทย

เจาะลึกผังรายการไทยพีบีเอสที่รวมทั้งละครสะท้อนชีวิต สารคดีค้นหาตัวตนคนไทย ความรู้ด้านฟิสิกส์ควอนตัม และคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เดินหน้าตอกย้ำความเป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพเพื่อสังคม โดยนำเสนอผังรายการที่ครอบคลุมทั้งด้านสาระความรู้ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และความบันเทิงที่สอดแทรกแง่คิดในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้ชมได้รับทั้งความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองผ่านหลากหลายรูปแบบรายการ ไม่ว่าจะเป็นละครสารคดี รายการวิทยาศาสตร์ หรือรายการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยในสังคมไทยอย่างแท้จริง ในด้านของงานละครและเรื่องราวสะท้อนชีวิต ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอเรื่องราวที่เจาะลึกถึงอารมณ์และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เช่น เรื่องราวของอ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะความสัมพันธ์ที่เริ่มถึงทางตัน ความเงียบเหงาที่เข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะนำไปสู่ความเครียดสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพกายและการนอนหลับ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของปัญหาความสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ที่ต้องหาคำตอบว่าความรักที่มีให้นั้นยังคงเป็นแบบเดิมหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีละครย้อนรอยประวัติศาสตร์เรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักและความผูกพันข้ามดินแดน โดยมีตัวละครอย่างนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่ต้องทำงานร่วมกับปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เข้มงวด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องราวของอาชีพการทำอาหารและความรักท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค รวมถึงเรื่องราวการทวงคืนความยุติธรรมของหลิวที่ออกตามหาชานนท์เพื่อเปิดโปงความผิดของราเชน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังสอดแทรกเรื่องของความถูกต้องและความซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับตำนานของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้และวิทยาการ รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจโลกของฟิสิกส์ควอนตัมผ่านมุมมองของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ที่กล้าท้าทายผลงานของตนเองเพื่อค้นหาความจริงของจักรวาล ขณะที่ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีการนำเสนอผ่านซิตคอมอารมณ์ดีที่เล่าเรื่องราวในร้านอาหารจานป่วน โดยสอดแทรกสำนวนภาษาอังกฤษ เช่น Big fish in a small pond เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงความรู้สึกของการเป็นคนเก่งในสังคมขนาดเล็กแต่ต้องเผชิญกับความกดดันเมื่อต้องก้าวเข้าสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังมีสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่พาไปค้นหาคำตอบว่าคนไทยคือใครและมาจากไหน โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการวิเคราะห์ระดับพันธุกรรม DNA เพื่อสร้างความเข้าใจในรากเหง้าของความเป็นไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในมิติของสุขภาพและสังคม ไทยพีบีเอส ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านรายการคนสู้โรค โดยเฉพาะประเด็นการรับประทานผลไม้ของผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมักมีความเข้าใจผิดในโลกโซเชียลว่าผลไม้บางชนิดเป็นยาพิษ โดยรายการได้เข้ามาให้ความรู้ที่ถูกต้องว่าผลไม้ชนิดใดที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานได้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านการสนับสนุนงานวิ่งมาราธอน เช่น จอมบึงมาราธอน ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นงานวิ่งระดับตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพ และยังมีเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาสอนวิชาความสุข เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการดูแลสุขภาพทางใจควบคู่ไปกับสุขภาพกาย ปิดท้ายด้วยการเชิดชูศิลปวัฒนธรรมและดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงลูกทุ่งจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่เข้าถึงใจคนไทยอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเพลงดอกจานประหารใจ หรือเพลงให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ซึ่งเป็นการนำเสนอคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านที่สามารถพัฒนาจนกลายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการคุณภาพเหล่านี้ได้ผ่านทางช่อง ไทยพีบีเอส หมายเลข 3 รวมถึงช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ thaipbs.
or.th และแอปพลิเคชัน VIPA เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและความบันเทิงได้อย่างไร้ขีดจำกัดในทุกที่ทุกเวล
