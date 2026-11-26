ไทยรุกตลาดส่งออกไข่ไก่ไร้กรง ต่อยอดมาตรฐานออร์แกนิคมูลค่าสูง
กรมปศุสัตว์สนับสนุนเกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบเลี้ยงไก่ไข่แบบไร้กรงและออร์แกนิค เพื่อเจาะตลาดส่งออกมูลค่าสูงและตอบรับเทรนด์สวัสดิภาพสัตว์โลก
ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่โอกาสสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมไข่ไก่ด้วยรูปแบบการเลี้ยงแบบไร้กรงหรือ Cage Free ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของไข่ไก่ในตลาดเหล่านั้นมาจากแหล่งเลี้ยงแบบปล่อยอิสระเพื่อตอบโจทย์มาตรฐาน สวัสดิภาพสัตว์
การเปลี่ยนผ่านนี้จำเป็นต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยที่มีอยู่หลักแสนรายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตไข่แบบไร้กรงในสหรัฐอเมริกาสามารถปรับราคาให้ใกล้เคียงกับไข่ในกรงได้แล้ว ทำให้ไทยมีช่องทางแข่งขันในตลาดโลก หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเทคนิคการจัดการพื้นที่และควบคุมโรคให้เชี่ยวชาญAlso readLumentum ทุ่ม 2 หมื่นล้าน ปั้นปทุมธานีสู่ฐานผลิตชิปเลเซอร์ AI โลก
โอกาสตลาดโลกและแนวโน้มราคาไข่ไก่ไร้กรง
สหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปได้ออกกฎระเบียบแยกประเภทไข่ไก่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ไข่แบบไร้กรงกลายเป็นจุดขายหลักที่ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการ และปัจจุบันราคาไข่แบบนี้อาจไม่ต่างจากไข่ธรรมดาในบางพื้นที่ จึงเป็นจังหวะเหมาะสำหรับเกษตรกรไทยที่จะปรับมาตรฐานเพื่อส่งออก
ความท้าทายหลักของการเลี้ยงแบบไร้กรงคือการควบคุมให้ไก่ไปไข่ในบริเวณที่กำหนดซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะ และการป้องกันโรคระบาดที่ทำได้ยากกว่าระบบปิด รวมถึงต้นทุนการจัดการที่สูงกว่ามากทำให้เกษตรกรบางส่วนยังลังเล แต่สำหรับผู้สูงวัยหรือเกษตรกรรายใหม่ การผลิตไข่ที่ได้มาตรฐานคือโอกาสสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป
ระบบรับรองมาตรฐานออร์แกนิคและเครื่องหมายทางการ
กรมปศุสัตว์มีระบบขึ้นทะเบียนและรับรองไข่ไก่ออร์แกนิคหลายรูปแบบ เช่น ตราเครื่องหมายรูป Q หรือเครื่องหมายสุพรรณหงส์ซึ่งรับรองว่าไข่ไก่ออกมาในสภาพปลอดเชื้อซาลโมเนลลาโดยตรง การได้มาตรฐานนี้สำคัญมากต่อการเข้าสู่ตลาดประเทศสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ที่มีความต้องการสินค้าปลอดภัยสูง
ปัจจุบันมีสัดส่วนไข่ไก่ที่ได้การรับรองออร์แกนิคทั้งแบบทั่วไปและแบบปลอดเชื้อซาลโมเนลลาไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเท่านั้น ไข่กลุ่มพรีเมียมเหล่านี้มีราคาสูงกว่าไข่ธรรมดาถึง 3 เท่า อยู่ที่ฟองละ 8 ถึง 10 บาท ซึ่งรองรับกลุ่มลูกค้าตลาดบน ร้านอาหาร และโรงแรมชั้นนำที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพสำหรับเสิร์ฟลูกค้า
โมเดลความสำเร็จฟาร์มเชียงรายและมาตรฐานความปลอดภัย
นายนครินทร์ เบ็ญจาธิกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนิคส์ จำกัด จากจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนความสำเร็จของการผลิตไข่ไก่ออร์แกนิคที่ได้เครื่องหมายรับรอง โดยฟาร์มแห่งนี้มีกำลังจัดส่งไข่ไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ วันละ 20,000 ถึง 25,000 ฟองอย่างสม่ำเสมอ
แม้ว่าจะไม่ได้เครื่องหมายออร์แกนิคเฉพาะแต่ฟาร์มที่มีการเลี้ยงไก่ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไปก็จำเป็นต้องส่งให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปตรวจตราป้องกันโรคและสารปนเปื้อนเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาคุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยในระยะยาว
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