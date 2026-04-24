ไทยรัฐปรับราคาขึ้นรับวิกฤติน้ำมัน-สถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียด

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประกาศปรับราคาขึ้นเป็น 15 บาทต่อฉบับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เพื่อรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ขณะที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงตึงเครียด
กำลังใจคือพลังสำคัญ ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สวี่ ฉิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 เมษายน.
ท่ามกลางสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมา 2 เดือน สถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆ จากภาวะสงครามสู้รบและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลกระทบทำให้เกิดวิกฤติพลังงานน้ำมัน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลในประเทศไทยที่ราคาพุ่งจาก 29 บาทต่อลิตรขึ้นไปสูงสุดกว่า 50 บาทต่อลิตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภคต่างๆ ปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินบริจาคจากไทยเบฟโดยฐาปน สิริวัฒนภักดี จำนวน 5,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูรเป็นผู้รับมอบ วิกฤติราคาน้ำมันแพงยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการสื่อหนังสือพิมพ์รายวันด้วยเช่นกัน ล่าสุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ประกาศขึ้นราคาจำหน่ายจากฉบับละ 10 บาทเป็น 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เพื่อรับมือกับต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่สูงขึ้น โดยได้ปรึกษาหารือกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และมีความเห็นสอดคล้องกันในการปรับราคาจำหน่ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังให้สัญญาว่าจะทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยต่อไป แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นที่น่ากังวล โดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงเผชิญหน้ากัน แม้จะมีการตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเจรจา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหรัฐฯ ยังคงปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมทำตามข้อเรียกร้อง แต่ทางอิหร่านก็ยืนยันที่จะไม่ยอมทำข้อตกลงภายใต้การข่มขู่ และจะเข้าร่วมเจรจาต่อเมื่อสหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อ
การเมือง สังคม ไทยรัฐ ราคาน้ำมัน ตะวันออกกลาง สงคราม เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ ปรับราคา สหรัฐอเมริกา อิหร่าน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
