ไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก ททท. เร่งเครื่องตลาดเวลเนส ท่องเที่ยว 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมจัดงาน "Amazing Thailand Health & Wellness Trade Meet 2026" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก โดยคาดการณ์มูลค่าตลาดเวลเนสในไทยสูงถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
) ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness Tourism) อย่างเต็มกำลัง โดยเตรียมจัดงาน "Amazing Thailand Health & Wellness Trade Meet 2026" ขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok งานนี้จะเปิดเวทีสำคัญสำหรับการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการชาวต่างชาติจำนวน 74 ราย กับผู้ประกอบการไทย 68 ราย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น "เวลเนส ฮับ" (Wellness Hub) หรือศูนย์กลางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของโลก การจัดงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของ ททท. ในการผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ทิศทางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Wellness Tourism ที่ประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นและมีมูลค่ามหาศาลกว่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การเติบโตของตลาดนี้ยังคงมีอัตราที่สูงกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน Wellness ที่สำคัญของโลก ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในตลาดนี้ ได้แก่ มาตรฐานการบริการระดับสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญสูง รวมถึงความหลากหลายของบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่การแพทย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Medical Wellness) ไปจนถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ซึ่งผสานเข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยอันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว อาทิ การนวดไทยอันเลื่องชื่อ สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณหลากหลาย และวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่า ททท. เล็งเห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของตลาด Wellness Tourism ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ แต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้สูงขึ้น การจัดงาน "Amazing Thailand Health & Wellness Trade Meet 2026" จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรต่างชาติโดยตรง สร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ และขยายช่องทางการตลาดไปยังตลาดสากล การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายอย่างเข้มข้นนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเวลเนสที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การจัดงานยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ ผ่านการนำเสนอจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านการแพทย์ การบริการที่ได้มาตรฐานสากล และการผสมผสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามเข้ากับศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ จะไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีชั้นนำระดับโลก ที่มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจและคุ้มค่าให้กับผู้มาเยือน การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเวลเนส ฮับระดับโลกนี้ อาศัยกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและรอบด้าน โดยนอกจากการจัดงานจับคู่ธุรกิจแล้ว ททท. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจเวลเนส รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงจุดเด่นของประเทศไทยในตลาดสากล ความหลากหลายของบริการด้านเวลเนสที่มีในประเทศไทย ตั้งแต่สถานพยาบาลที่ทันสมัย การฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก โรงแรมและรีสอร์ทที่เน้นการพักผ่อนและบำบัด ไปจนถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและวัฒนธรรม ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกนี้ จะไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในประเทศควบคู่กันไปด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ททท. เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเป็นเวลเนส ฮับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไปในอนาค
การท่องเที่ยว สุขภาพ เวลเนส การจับคู่ธุรกิจ ททท. Amazing Thailand Health & Wellness Trade Meet 2026 ศูนย์กลางสุขภาพ
