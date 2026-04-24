ไทยผงาด! ศูนย์กลางความมั่งคั่งโลกใหม่ ดึงดูดคนรวยจากทั่วโลก

Knight Frank เผยไทยกำลังก้าวสู่ศูนย์กลางความมั่งคั่งโลกใหม่ ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มคนรวยทั่วโลกด้วยไลฟ์สไตล์ โครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีที่เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ความมั่งคั่ง โลกกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ โดยสหรัฐอเมริกา แม้จะยังคงเป็นศูนย์กลางการสร้าง ความมั่งคั่ง ที่สำคัญของโลก แต่บทบาทของอินเดียและกลุ่มประเทศ เศรษฐกิจ เกิดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วก็กำลังทวีความสำคัญขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนและแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทุนส่วนบุคคลทั่วโลกยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวได้อย่างน่าทึ่ง ผลการวิจัยล่าสุดจาก Knight Frank ชี้ให้เห็นถึงการเร่งตัวขึ้นของการสร้าง ความมั่งคั่ง ในระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรวยทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่โดดเด่นในสายตาของนักลงทุนและผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเติบโตของกลุ่มคนที่มี ความมั่งคั่ง สูง (High Net Worth Individuals - HNWI) และตลาด อสังหาริมทรัพย์ ระดับพรีเมียมใน ประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ขยายตัวของประเทศในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ความมั่งคั่ง ระดับโลก ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดความสนใจคือความพร้อมด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของ อสังหาริมทรัพย์ ระดับลักชัวรีที่มีคุณภาพสูง ทำให้ ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มคนรวยจากทั่วโลก ความต้องการในโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก (Branded Residences) บ้านพักที่เน้นแนวคิดด้านสุขภาพ (Wellness Residences) และสินทรัพย์โรงแรมระดับลงทุน (Investment Grade Hotels) กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนของ เศรษฐกิจ โลกและสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทย กำลังเปลี่ยนสถานะจาก “ตลาดเกิดใหม่” ที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางสำหรับ การลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูง สู่ “ศูนย์กลาง ความมั่งคั่ง ” ที่มีความครบครันทั้งในด้าน การลงทุน การอยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า ประเทศไทย มีความได้เปรียบอย่างมากในการตอบสนองต่อแนวโน้ม ความมั่งคั่ง ที่เน้นด้านสุขภาพและการเคลื่อนย้าย (Mobility) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กลุ่มคนรวยให้ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่อยู่อาศัยหรือลงทุน อย่างไรก็ตาม การรักษาโมเมนตัมของการเติบโตนี้ และการยกระดับศักยภาพของประเทศให้ทันกับกระแสเงินทุนที่กำลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นโจทย์สำคัญที่ ประเทศไทย ต้องเผชิญและแก้ไข เพื่อให้สามารถรักษาตำแหน่งของตนเองในฐานะศูนย์กลาง ความมั่งคั่ง ระดับโลกได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อ การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานมายัง ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อ.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Black Knight ปล่อยทีเซอร์แรก! ผลงานคัมแบ็กของ 'คิมอูบิน'จักรวาลหลังการล่มสลายของ BlackKnight ได้เผยโฉมเป็นครั้งแรกผ่านทีเซอร์ที่แง้มภาพปฏิบัติการของ Black Knight หรืออัศวินขนส่งในโลกอันไร้ระเบียบ ผลงานคัมแบ็กของนักแสดง คิมอูบิน SanookTVMovies KimWooBin
Read more »
ราคาบ้านฮ่องกงเพิ่มขึ้น 3 เดือนติดกัน หลังภาคอสังหาฯออกแคมเปญกระตุ้นยอดขาย : อินโฟเควสท์ราคาบ้านในฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 3 โดยได้แรงหนุนจากการที่ฮ่องกงกลับมาเปิดพรมแดนกับจีนอีกครั้ง และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดตัวโครงการใหม่ ๆ ในราคาที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาด ทั้งนี้ ทางการฮ่องกงยังได้ปรับทบทวนราคาบ้านในเดือนก.พ. โดยระบุว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ข้อมูลของบริษัท เดโมกราเฟีย (Demographia) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัย ได้จัดอันดับให้ราคาบ้านในฮ่องกงมีราคาแพงที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 13 โดยราคาดีดตัวขึ้น 5% ในไตรมาส 1/2566 หลังจากที่ร่วงลง 15% ในปี 2565 อย่างไรก็ดี เซนทาลีน (Centaline) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์คาดการณ์ว่า ธุรกรรมการซื้อขายบ้านในฮ่องกงจะลดลง 30% ในเดือนเม.ย. จากระดับของเดือนมี.ค. ขณะที่นายมาร์ติน หว่อง หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทไนท์แฟรงค์ (Knight Frank) กล่าวว่า “ในระยะใกล้นี้ ปัจจัยต่าง ๆ เช่นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นและสต็อกบ้านที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของราคาบ้าน และผมคาดว่าราคาบ้านจะเผชิญแรงกดดันมากขึ้นในไตรมาส 2/2566” โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 เม.ย. 66) […]
Read more »
ไนท์แฟรงค์ฯเปิดตัว 2 ระบบอัจฉริยะ ‘KF Care-OBMS’ ปฏิวัติงานบริหารจัดการคอนโด-ออฟฟิศครบวงจรไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ปฏิวัติงานบริหารจัดการคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปักธง 2 ระบบงานคุณภาพ KF Care แอปพลิเคชันงานบัญชีและบริการครบวงจร พร้อม OBMS ระบบการจัดการอาคารสำนักงาน กับ 7 ฟังก์ชัน เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ตั้งเป้ารับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 100 แห่ง ภายในปี 2568 ตอกย้ำความมั่นใจด้านคุณภาพและความยั่งยืนในการทำธุรกิจ นายพนม กาญจนเทียมเท่า ประธานกรรมการ ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย (Mr.Phanom Kanjanathiemthao, Chairman,Knight Frank Thailand) ผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน เปิดเผยว่า ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการปฏิวัติงานบริหารโครงการ และ ยก
Read more »
คนรวย 10 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.4% ทั่วโลก ในปี 2024 เป็นกว่า 2.3 ล้านคนWealth Report ประจำปีโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก Knight Frank ระบุว่า จำนวนบุคคลที่มีสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ...
Read more »
ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เผยแนวโน้มอสังหาฯ ปี 68 คอนโดฯ-ออฟฟิศผจญซัพพลายล้น ส่วนโรงแรม-โรงงานเดินหน้าโตต่อสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 มี.ค. 68 17:29 น. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด (Knight Frank Thailand) ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย นำโดย นา...
Read more »
เศรษฐกิจซึม 'โรงเรียนนานาชาติในไทย' ยังติดเทรนด์ กลุ่มมั่งคั่งสูงข้อมูลจาก Knight Frank’s the Wealth Report ระบุว่า ช่วงปี 2016–2022 คนไทยที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals : HNWIs) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% ต่อปี ถือเป็นกลุ่มที่มีพร้อม ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนนานาชาติ มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2026 คนไทยที่มีความมั่งคั่งสูงขยายตัวแตะระดับ 1.
Read more »