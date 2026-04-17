ไทยพร้อมรับ IOC เยือนประเมินศักยภาพเจ้าภาพโอลิมปิกเยาวชน 2030

คณะทำงาน IOC เตรียมเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่าง 27-30 เมษายน 2569 เพื่อประเมินความพร้อมในกระบวนการ Targeted Dialogue สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ 2030 โดยไทยเน้นกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางหลักและชลบุรีรองรับกีฬาชายฝั่ง
ประเทศไทย กำลังก้าวไปอีกขั้นใน การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ การแข่งขัน กีฬา เยาวชนโอลิมปิกเกมส์ 2030 โดยมีกำหนดต้อนรับคณะทำงานของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( IOC ) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของกระบวนการ Targeted Dialogue เพื่อประเมินความพร้อมก่อนที่จะมีการคัดเลือกเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ ในการประชุมครั้งนี้ คณะทำงาน IOC จะได้ทบทวนองค์ประกอบสำคัญของแผนเสนอตัวของ ประเทศไทย อย่างละเอียด โดยครอบคลุมตั้งแต่แผนแม่บทสถานที่จัดการแข่งขัน
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดงาน ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และกรอบการบริหารจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส ประเทศไทยได้ยืนยันวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งสำหรับแผนการจัดการแข่งขัน โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางหลักของการแข่งขัน ที่จะใช้พื้นที่ศูนย์กีฬาหัวหมากของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคลัสเตอร์สำคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรีจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รองรับการแข่งขันกีฬาชายฝั่งและกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระจายโอกาสและแสดงศักยภาพของภูมิภาคอื่นของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก ผศ. พิมล ศรีวิกรม์ ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและความเป็นเอกภาพของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันนำเสนอแผนการเสนอตัวที่เป็นรูปธรรม แข็งแกร่ง และน่าเชื่อถือต่อ IOC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า ประเทศไทยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นี้ โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลก ให้เห็นถึงความสำคัญของการกีฬาและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าของขบวนการโอลิมปิก ซึ่งเน้นเรื่องมิตรภาพ ความเป็นเลิศ และการเคารพซึ่งกันและกัน ในขณะที่ ดร. ปรีชา ลาลุน มองว่า การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในเวทีโลก ไม่เพียงแต่ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังจะเป็นโอกาสอันดีให้นักกีฬาไทยได้มีโอกาสแข่งขันต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทย ซึ่งจะเป็นกำลังใจสำคัญในการสร้างผลงานที่ดีให้กับประเทศ สำหรับกำหนดการลงพื้นที่อย่างเป็นทางการของคณะทำงาน IOC จะเริ่มต้นในวันที่ 28 เมษายน ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจสถานที่จัดการแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่วางแผนไว้ จากนั้นในวันที่ 29 เมษายน คณะทำงานจะเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ที่จะใช้จัดการแข่งขันกีฬาชายฝั่งและกิจกรรมกลางแจ้ง ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะผู้แทนไทยในวันที่ 30 เมษายน ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งแถลงข่าวสรุปผลการประเมินเบื้องต้นต่อสื่อมวลชน ทั้งนี้ การตัดสินใจเลือกเมืองเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ 2030 จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2569 ภายหลังจากการประชุมใหญ่ของ IOC Session ซึ่งจะเป็นการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ และประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการเป็นเจ้าภาพครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกผ่านการพัฒนากีฬาและส่งเสริมสันติภา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ไทยเบฟทุ่ม 9,000 ล้านบาท ขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สู่เป้าหมายผู้นำอาเซียนไทยเบฟเวอเรจประกาศแผนลงทุนครั้งใหญ่ 9,000 ล้านบาทในปี 2569 ภายใต้แผน PASSION 2030 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำในอาเซียน
'กองทัพบก 'เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2569เปิดแล้ว “กองทัพบก” เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2569 โอกาสสู่เส้นทางทหารอาชีพและการต่อยอดทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รฟท. เพิ่ม 6 ขบวนรถเสริมพิเศษ 22 เที่ยววิ่ง รับสงกรานต์ 2569 เปิดขายตั๋วล่วงหน้า 27 มี.ค.การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ด้วยการเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษ 6 ขบวน รวม 22 เที่ยววิ่ง เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า 27 มีนาคม 2569 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
กบน. ประกาศฉบับที่ 30 ลดอุดหนุนดีเซลเหลือ 16.02 บาท/ลิตร มีผล 27 มี.ค. 2569คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ออกประกาศฉบับที่ 30 ปรับปรุงอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง มีผลบังคับใช้ 27 มีนาคม 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภค
อธิบดี สวธ.ดัน 6 จังหวัดต้นแบบใช้วัฒนธรรมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนวันที่ 30 มีนาคม 2569 นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วมรับฟังแผนและนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยมิติวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากล (Culture | 2030 Indicators ของ UNESCO)
อย่าเพิ่งกลัวตกงาน เปิด 4 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ยังเป็นเบอร์หนึ่งในปี 2030ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th
