ไทยรัฐทีวี ประกาศความร่วมมือกับซัมซุง นำคอนเทนต์ขึ้น Samsung TV Plus ช่องแรกในไทย

ไทยรัฐทีวี ร่วมมือกับซัมซุง นำคอนเทนต์ขึ้น Samsung TV Plus เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องแรกในไทยที่นำรายการคุณภาพส่งตรงไปยังแพลตฟอร์ม Samsung TV Plus ชูโมเดล Internet TV ดูฟรีทั่วโลก เพิ่มช่องทางการรับชมให้กับผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไทยรัฐทีวี ตอกย้ำความเป็นผู้นำสื่อในยุคดิจิทัล โดยประกาศความร่วมมือกับ ซัมซุง (Samsung) ในฐานะสถานีโทรทัศน์ช่องแรกในประเทศไทยที่นำรายการคุณภาพส่งตรงไปยังแพลตฟอร์ม Samsung TV Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงทีวีที่ให้บริการฟรีทั่วโลก การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานผู้ชมของ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ไปสู่ระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่สามารถติดตามข่าวสารและรายการยอดนิยมได้อย่างสะดวกสบายผ่านสมาร์ททีวีของ ซัมซุง การนำคอนเทนต์ของ ไทยรัฐทีวี ขึ้นสู่แพลตฟอร์ม Samsung TV Plus อยู่ภายใต้แนวคิดการเข้าสู่ยุค อินเทอร์เน็ตทีวี เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนแปลงจากการดูทีวีผ่านเสาอากาศหรือเคเบิลทีวี มาเป็นการรับชมบนหน้าจออัจฉริยะที่มีคุณภาพสูงและเสถียรภาพมากขึ้น โดยผู้ชมสามารถเข้าถึงรายการของ ไทยรัฐทีวี ได้ผ่านช่องหมายเลข 4003 บนสมาร์ททีวีทุกรุ่นของ ซัมซุง นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการรับชมให้กับผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการมอบประสบการณ์การรับชมที่คมชัดและเสถียรบนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ นายสมพงษ์ ศิริสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรัฐทีวี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับ ไทยรัฐทีวี ในการขยายฐานผู้ชมไปสู่ระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่สามารถติดตามข่าวสารและรายการยอดนิยมของ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ได้ทันทีจากสมาร์ททีวีของ ซัมซุง นอกจากนี้ การอยู่บนแพลตฟอร์ม Samsung TV Plus ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ชมในประเทศไทยที่สามารถรับชมรายการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาเคเบิลทีวีหรือเสาอากาศอีกต่อไป สำหรับผู้ที่ใช้งานสมาร์ททีวีของ ซัมซุง สามารถสัมผัสประสบการณ์การรับชม ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ทางช่องหมายเลข 4003 ผ่านแพลตฟอร์ม Samsung TV Plus ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดบริการและรายชื่อช่องรายการทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ ซัมซุง https://www.
samsung.com/th/tvs/smart-tv/samsung-tv-plus/all-channels
