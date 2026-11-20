ไทยปรับเป้าท่องเที่ยวปี 69 เหลือ 31.24 ล้านคน กระตุ้นตลาด High Season
ประเทศไทยปรับลดเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2569 เหลือ 31.24 ล้านคน หลังผล 10 เดือนลดลง 4.59% พร้อมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง High Season โดยมุ่งเน้นตลาดระยะใกล้และยาวผ่านโครงการพิเศษ
ประเทศไทยปรับลดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดปี 2569 เหลือ 31.24 ล้านคน จากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ 31.5 ล้านคน เนื่องจากตัวเลขในช่วง 10 เดือนแรกของปีพบว่ามีการชะลอตัวและสร้างรายได้ลดลงเล็กน้อย โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง High Season เพื่อชดเชยส่วนต่างและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สถิติท่องเที่ยว 10 เดือนแรกลดลง ชะลอตัวตามคาด
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2569 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมจำนวน 25,464,306 คน ซึ่งลดลงร้อยละ 4.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 1,241,067 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.85 เช่นกันAlso read“ศุภมาส” ตรวจศูนย์สื่อฯ ถ่ายทอดสดพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2569 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศสะสมจำนวน 26.76 ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.66 จากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้รวม 1,304,947 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยว 5 อันดับสูงสุดมาจากจีนจำนวน 4,385,062 คน มาเลเซียจำนวน 3,384,864 คน อินเดียจำนวน 2,013,658 คน รัสเซียจำนวน 1,515,102 คน และเกาหลีใต้จำนวน 977,164 คน
สำหรับแนวโน้มในสัปดาห์ที่ผ่านมา (8-14 พฤศจิกายน 2569) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.26 จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉลี่ย 94,789 คนต่อวัน ตลาดระยะใกล้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 ขับเคลื่อนโดยอินเดียที่เติบโตถึงร้อยละ 42.40 ขณะที่ตลาดระยะไกลเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.04 โดยมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากฝรั่งเศสและเยอรมนีแม้ตัวเลขจะผันผวนบ้าง
ททท. มุ่งเน้นตลาดระยะใกล้และ High Value ใน 9 ประเทศ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งมี ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมติมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง High Season ผ่านโครงการสำคัญสองโครงการ ได้แก่ Thailand Winter Plus และ Amazing Thailand Winter Blast เพื่อเจาะกลุ่มตลาดหลักและตลาดคุณภาพ
โครงการ Thailand Winter Plus มุ่งเน้นการทำตลาดระยะใกล้และกลุ่ม High Value โดยตั้งเป้ารักษาตลาดระยะใกล้ไม่น้อยกว่า 1.9 ล้านคน และเพิ่มนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 300,000 คน ผ่าน 9 ตลาดสำคัญ ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และกลุ่ม GCC หรือกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ โดยร่วมมือกับสายการบิน พันธมิตร และแพลตฟอร์มออนไลน์
นอกจากนี้ยังขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพในกลุ่มเรือสำราญ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ควบคู่กับการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ขยายตลาดระยะไกล เน้นตะวันออกกลางและยุโรป
สำหรับตลาดระยะไกล หรือ Long-haul นั้น แม้ปีนี้ตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจะลดลงจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ แต่ตลาดอื่น ๆ ยังเติบโต ทำให้คาดว่าจะสามารถทำจำนวนได้ถึง 10.7 ล้านคน สร้างรายได้ 6.9 แสนล้านบาท โดยเน้นกลยุทธ์ 3 ข้อหลัก คือการสร้าง Engagement กับผู้ประกอบการเพื่อขยายการรับรู้ข้อมูลในจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในไทย รองรับพฤติกรรมการใช้ AI เสิร์ชหาข้อมูล
โครงการ Amazing Thailand Winter Blast มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศผ่านการเพิ่มจำนวนที่นั่งและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสายการบินและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มเที่ยวบินจากตลาดเอเชียตะวันออก และรักษาความต่อเนื่องของเส้นทางบินจากยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง
ภาพรวมการท่องเที่ยวปลายปีและอนาคตปี 2570
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กำลังเร่งทำการตลาดเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2569 ในทุกมิติ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในส่วนตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศและตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงตั้งแต่ปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลตรุษจีน หรือเดือนกุมภาพันธ์ 2570
คาดการณ์ว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2569 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมประมาณ 6 ล้านคน หรือเดือนละประมาณ 3 ล้านคน ทำให้มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งปีที่จำนวนประมาณ 31.24 ล้านคน จากเป้าเดิมที่ตั้งไว้ที่ 31.5 ล้านคน โดยมีการมอบโจทย์ให้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองต่าง ๆ ในไทย
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ระบุว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมุ่งกระตุ้นการเดินทางในช่วงปลายปี เพิ่มความสะดวกในการเดินทางทางอากาศ และสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อเนื่องสู่ปี 2570
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