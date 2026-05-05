ไทยรัฐขานรับ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ฟื้นเศรษฐกิจ รวมเหตุการณ์สำคัญในสังคมและเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับนี้ขานรับ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ รวมถึงรายงานเหตุการณ์สำคัญในสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดงานสำคัญต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสีขายดีที่สุด ขานรับ พ. ร. ก.
กู้เงิน 4 แสนล้านบาทฟื้นเศรษฐกิจ ฉบับนี้ประจำวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ยุทธนา เจียมตระการ นำผู้บริหารมูลนิธิเอสซีจี เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เมื่อวันก่อน. ไต้ฝุ่น เขียนข่าวล่วงหน้า คาดว่า การประชุม ครม.
วันอังคาร เมื่อวานนี้ นายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล และ ครม. คงไฟเขียวให้ออก พ. ร. ก.
กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาท ตามที่ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรัฐมนตรีคลังเสนอ เพื่อหาเงินก้อนใหม่มา เยียวยา ประชาชนฐานรากและเอสเอ็มอีรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามันแพง โดยไม่ต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะ 70% เพราะเงินที่เหลือจากงบประมาณมีจำกัดเต็มที. เฉลิมฉลอง - รศ.
ดร. นริศ ชัยสูตร จัดงาน America 250th High Tea Concert เพื่อฉลอง 250 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา โดยมี ประกอบ มุกุระ, ม. ล. ศุลีรัชต์ วัชรีวงศ์, นิตยา จันทร์เรือง มหาผล และ ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมโนโวเทล วันก่อน.
ประสา ไต้ฝุ่น หาข่าว วงเงินกู้ใหม่ 400,000 ล้านบาท จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 200,000 ล้านบาท จะนำไปใช้ เยียวยาประชาชนฐานรากและเอสเอ็มอีรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามัน ส่วนที่สองอีก 200,000 ล้านบาท จะนำไปใช้ ปรับโครงสร้างพลังงาน เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไทยเป็น พลังงานสะอาด โดยเฉพาะ ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ถ้าทำได้สำเร็จ เมืองไทยจะพลิกโฉมไปสู่ประเทศพลังงานสะอาดได้ทันที เพราะ เมืองไทยแดดจัดทั้งปี แม้แต่ กทม.
ยังร้อนระดับอันตรายถึงชีวิต ใช้ผลิตไฟฟ้าได้ไม่อั้น. ชื่นมื่น - พญ. สุจิตตรา สวาทยานนท์ และ ศิริวรรณ ทางธนกุล จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อน TepCot 15 พร้อมแสดงความยินดีแก่ ดร. ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี เพ็ชรากรณ์ วัชรพล มาร่วมงานด้วย ที่ร้านนากิยะ ริเวอร์วอล์ค วันก่อน. วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการแบงก์ชาติ ให้ความเห็น พ. ร. ก.
กู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่า ควรชั่งนํ้าหนัก ระหว่าง การใช้จ่ายในรูปแบบเงินเยียวยา และ การลงทุน หากเน้นเยียวยา ข้อดีคือช่วยประคองเศรษฐกิจได้ทันในปี 2569 แต่จะส่งผลให้ฐานจีดีพีปีนี้สูงขึ้น จีดีพีปีถัดไปจะลดลง แต่ถ้าเน้นการลงทุน แม้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจปีนี้ได้น้อยกว่า จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อเนื่องและยั่งยืนกว่า.
งานออกแบบ - ไชยยง รัตนอังกูร และ อเส สุขยางค์ จัดกิจกรรม CEA x ASA : PROMPT-PLACE Design Competition เพื่อให้นักออกแบบนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมพื้นที่สาธารณะยุคใหม่ โดยมี อาสา ผิวขำ และ ทรงพจน์ สายสืบ มาร่วมงานด้วย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันก่อน.
ผู้ว่าการวิทัย ระบุว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เท่าเทียมกัน กลุ่มคนฐานรากและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักสุด จากภาระค่าครองชีพและต้นทุนนํ้ามันที่สูง ธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่า พ. ร. ก.
กู้เงิน หากเป็นลักษณะ Targeted หรือ เน้นช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบาง จริงๆ จะตรงจุดมากกว่า ไต้ฝุ่น ก็เห็นด้วยกับ ผู้ว่าการวิทัย อย่าง กองทุนนํ้ามัน ที่ตรึงราคาทั้งระบบ ช่วยทั้งเศรษฐีและคนจนเท่ากัน ต้องใช้เงินมหาศาล ยั่งยืน. อนัคพล อิงคะกุล ให้การต้อนรับ ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองปลัดกระทรวง ทส.
ในโอกาสเปิดงานสัมมนาเรื่อง Triple Planetary Crisis เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างแนวทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมี ดร. ธนิต ชังถาวร มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ วันก่อน.
บรรทัดนี้ ไต้ฝุ่น ขอแสดงความชื่นชม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่ ไม่กลัวทรัมป์ สั่งให้รัฐบาลจีน ออกคำสั่งให้บริษัทจีนในประเทศไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯเป็นครั้งแรก ถือเป็น ก้าวสำคัญ ในการ คานอำนาจเศรษฐกิจโลก และ ตอบโต้อำนาจเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ ประธานาธิบดีทรัมป์ นำมาใช้ข่มขู่ทุกประเทศในโลกที่เขาไม่พอใจ วันนี้เจอคนจริงเข้าแล้วนักวิเคราะห์ยุโรป ระบุว่า หากสหรัฐฯขยายมาตรการคว่ำบาตร 5 บริษัทน้ำมันจีน (ที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน) ไปยังธนาคารจีนหรือรัฐวิสาหกิจจีนขนาดใหญ่ คงได้เห็น การตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นจากจีนแน่นอน ก็ต้องจับตาดู การเยือนจีนของผู้นำสหรัฐฯ ในปลายเดือนนี้ว่า ประธานาธิบดีสี จะต้อนรับ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ อย่างไร ทรัมป์จะกลายเป็น TACO (Trump Always Chicken Out) หรือไม่. 150 แล้ว - นิจพร จรณะจิตต์ จัดพิธีสงฆ์พร้อมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหาร ในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล โดยมี ยุทธชัย จรณะจิตต์, ลอรองท์ จาร์ค มัคเซล ไคลท์แมน และ แอนโทนี่ ไทเลอร์ มาร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.
แอ่น แอ๊น ปี่กลองเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อ กกต. กำหนด วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็น วันอาทิตย์ที่ 28 มิ.
ย. หลังจากที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ครบเทอมผู้ว่าฯ กทม. 4 ปี 21 พ. ค. นี้ เจ้าตัวยังอุบไม่ประกาศลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.
สมัยสอง ทั้งที่หาเสียงล่วงหน้าไปเยอะแล้ว แต่ยืนยัน ถ้าลงก็จะลงในนามอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองไหน. ผลงานผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ ใน 4 ปีที่ผ่านมา แม้ตอนหาเสียงจะคุยว่ามี 200 กว่านโยบาย วันนี้ไม่รู้ทำไปถึงไหน เห็นทีคงต้องขอให้ ส่งการบ้านให้คน กทม.
ตรวจสอบเสียหน่อย อย่างซอยบ้าน ไต้ฝุ่น ผ่านไป 4 ปี ถนนในซอยแย่กว่าเก่า คอนกรีตผุพังจนเห็นเหล็กไร้การซ่อมแซม ชาวบ้านต้องดูแลกันเอง ผู้ว่าฯชัชชาติเคยหาเสียงไว้อย่างไร ตอนเป็นผู้ว่าฯ กทม. คงลืมไปแล้ว. เดิน–วิ่ง - ศ. นพ.
กีรติ เจริญชลวานิช เปิดงาน หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อ มอบให้ 13 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมี บุษดี เจียรวนนท์, ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ และ ปัญญา นิรันดร์กุล มาร่วมงานด้วย ที่ ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต วันก่อน.
พรรคส้ม–ประชาชน ประกาศเปิดตัว ผู้ท้าชิงผู้ว่าฯ กทม
พ.ร.ก.กู้เงิน เศรษฐกิจ ไทยรัฐ การเมือง สังคม