ไทยยังหลาย step หลังคาวะอเมริกา ในการพัฒนาภาคไอที

ภาครัฐต้องกำหนดเงื่อนไขการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติระดับภูมิภาคเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชน และเฉพาะกิจตามหลักนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
"ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ผู้ใช้สามารถซื้อไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เลือกช่วงเวลาชาร์จรถ EV ในราคาที่ถูกที่สุด หรือกำหนดปริมาณการใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบพลังงานสมัยใหม่ หากประเทศไทยยังคงยึดติดกับ ระบบรวมศูนย์ แบบเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานก็อาจเป็นไปได้อย่างล่าช้า"ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง และขาดอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในยุค Digital Economy ซึ่งทั่วโลกกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นปัจจุบันไทยเริ่มมีการลงทุนด้าน Data Center เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็น โครงสร้างพื้นฐาน สำคัญของ เศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นฐานรองรับการพัฒนา AI และ เทคโนโลยีขั้นสูง ในอนาคตอย่างไรก็ตาม "การดึงดูดการลงทุนด้าน Data Center ไม่ควรเป็นเพียงการเปิดพื้นที่ให้ต่างชาติเข้ามาตั้งศูนย์ข้อมูลโดยที่ประเทศไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง กลายเป็น ‘ Data Center ศูนย์เหรียญ’ ไม่ต่างจากทัวร์ศูนย์เหรียญ"ภาครัฐจึงควรกำหนดเงื่อนไขให้การลงทุนเหล่านี้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศ เช่น การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศ การพัฒนาทักษะแรงงาน หรือการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวขณะเดียวกัน แม้รัฐบาลจะเดินหน้าลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ ถนน หรือท่าเรือ แต่เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ไทยยังถือว่าตามหลังอยู่พอสมควร อีกทั้ง โครงสร้างพื้นฐาน เดิมจำนวนมากกำลังเข้าสู่ภาวะเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับการลงทุนใหม.
"ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ผู้ใช้สามารถซื้อไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เลือกช่วงเวลาชาร์จรถ EV ในราคาที่ถูกที่สุด หรือกำหนดปริมาณการใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบพลังงานสมัยใหม่ หากประเทศไทยยังคงยึดติดกับระบบรวมศูนย์แบบเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานก็อาจเป็นไปได้อย่างล่าช้า"ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง และขาดอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในยุค Digital Economy ซึ่งทั่วโลกกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นปัจจุบันไทยเริ่มมีการลงทุนด้าน Data Center เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นฐานรองรับการพัฒนา AI และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอย่างไรก็ตาม "การดึงดูดการลงทุนด้าน Data Center ไม่ควรเป็นเพียงการเปิดพื้นที่ให้ต่างชาติเข้ามาตั้งศูนย์ข้อมูลโดยที่ประเทศไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง กลายเป็น ‘Data Center ศูนย์เหรียญ’ ไม่ต่างจากทัวร์ศูนย์เหรียญ"ภาครัฐจึงควรกำหนดเงื่อนไขให้การลงทุนเหล่านี้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศ เช่น การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศ การพัฒนาทักษะแรงงาน หรือการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวขณะเดียวกัน แม้รัฐบาลจะเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ ถนน หรือท่าเรือ แต่เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ไทยยังถือว่าตามหลังอยู่พอสมควร อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานเดิมจำนวนมากกำลังเข้าสู่ภาวะเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับการลงทุนใหม
ระบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐาน Data Center เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีขั้นสูง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“แมน-เบน” เปิดโลกเจียนกรุ๊ป ปลุกไฟทำงานให้ลุกในออฟฟิศ ประเดิมตอนแรกซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step” EP.1“แมน-เบน” เปิดโลกเจียนกรุ๊ป ปลุกไฟทำงานให้ลุกในออฟฟิศ ประเดิมตอนแรกซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step” EP.1 อ่านต่อ : iNNNews ค่อยๆรัก StepByStep bbenlk BenBunyapol Mantrisanu ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »
“เบน” งานเข้า “แมน” บอสสุดเฮี้ยบ ไม่ได้ดังฝัน “อัพ” รักเก่ากลับมาซ้ำ ในซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step” EP.2ชีวิตสังคมการทำงานในออฟฟิศไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างฝันสำหรับหนุ่ม “เบน” บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร (พัท) ไหนจะถูกบรรดารุ่นพี่จิกใช้เยี่ยงทาสในซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step” ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้จาก บริษัท Dee Hup House (ดี ฮัพ เฮ้าส์ จำกัด) ที่กระแสสุดปังติดเทรนอันดับ 1 ในไทยและอันดับ 2 ทั่วโลกตั้งแต่ EP.1
Read more »
'เบน' ดับเบิ้ลช็อก ฝืนร่วมงาน 'อัพ' ทำ 'แมน' ออกอาการ 'ค่อยๆ รัก Step By Step' EP.5พัท (เบน) มีเรื่องให้ช็อกไม่พัก เขาจะผ่านเรื่องราวสุดช็อกถึง 2 เรื่องไปได้อย่างไร ติดตามในซีรีส์ StepByStepEP5 คืนนี้ SanookTVMovies ค่อยๆรัก
Read more »
“เบน” ตื่นเต้นร้องเพลงประกอบซีรีส์ ซิงเกิลแรกในชีวิต “มีเธอข้างๆ ทุกอย่างง่าย”หลังเปิดตัวเฟิสต์ซาวด์แทร็กซีรีส์ “ค่อยๆ รัก Step By Step” จากบอยแบนด์สุดฮอตอย่างวง “Atlas” (แอทลาส) มาร้องเพลงประกอบในมู้ดแอนด์โทนสุดน่ารักไปแล้ว ล่าสุดมาถึงซาวด์แทร็กเพลงสองกับเพลงช้าๆ “มีเธอข้างๆ ทุกอย่างง่าย”
Read more »
แต่งหน้าให้สวยขึ้นด้วยฮาวทู Makeup Tips ดีๆ จาก Mizzyreviewทริคน่ารู้ อัปสกิลเมกอัพให้สวยขึ้น กับเว็บไซต์ Mizzyreview ศูนย์รวม Hacks ดีๆ Tips เด็ดๆ ตั้งแต่พื้นฐานการแต่งหน้า Step By Step ไปจนถึงระดับแอดวานซ์
Read more »
เจาะสเต็ปปั้นพอร์ต ถอดสูตรลงทุนฉบับมือใหม่ 'กวี ชูกิจเกษม' ชี้ช่องซื้อหุ้น…ต้องซื้อช่วงวิกฤติสรุปเวที 'ถอดสูตรลงทุนเลือกหุ้นฉบับมือใหม่ แบบ Step by Step' โดย กวี ชูกิจเกษม จากงาน 'ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร ระยอง' รวม 3 สเต็ปสำคัญปั้นพอร์ตสำหรับมือใหม่
Read more »