ไทยประกันชีวิต BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่สร้างเงินสะพัด 150-200 ล้าน
ไทยประกันชีวิต BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ สร้างเม็ดเงินสะพัด 150-200 ล้านบาทจากผู้ชม 65,000 คน ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของวงการคอนเสิร์ตไทย
ปรากฏการณ์ ไทยประกันชีวิต presents BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย ไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายความสำเร็จเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นบทสรุปการเดินทางสายดนตรีตลอด 29 ปี ที่หลอมรวมทั้งมิตรภาพ ความฝัน รอยร้าว และการเติบโตของวงร็อกระดับตำนานของเมืองไทย โดยสามารถดึงดูดผู้ชมได้รวมกว่า 65,000 คน จากทั้งหมด 5 รอบ พร้อมสร้างเม็ดเงินสะพัดทางเศรษฐกิจสูงถึง 150 - 200 ล้านบาท สะท้อนความเป็นวงร็อกแถวหน้าของประเทศที่ครองใจแฟนเพลงได้ทุกเจเนอเรชัน
ตัวเลขเศรษฐกิจคอนเสิร์ตไทยเติบโตสวนทาง
ความสำเร็จของคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจโชว์บิซในประเทศไทย โดยมีข้อมูลระบุว่า ในปี 2568 ธุรกิจโชว์บิซภายใต้ GMM MUSIC สร้างรายได้สูงถึง 1,193 ล้านบาท เติบโตประมาณ 20% ก่อนที่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ธุรกิจคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี ภายใต้ GMM SHOW จะเดินหน้าสร้างรายได้ต่อเนื่องอีก 496.3 ล้านบาท เติบโต 8% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดบันเทิงไทยที่กลับมาคึกคักอีกครั้งAlso readBitcoin ร่วงแตะ $63,000 ต่ำสุด 3 เดือน สัญญาณคริปโตวินเทอรืเริ่มขึ้นหรือยัง
หนึ่งในทีมผู้จัดสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวคือ GFEST หน่วยงานจัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี ภายใต้ GMM SHOW ของเครือ GMM Grammy ที่เชี่ยวชาญการสร้างประสบการณ์คอนเสิร์ต และมีผลงานล่าสุดที่สร้างปรากฏการณ์ให้วงการคอนเสิร์ตไทยล่าสุด คือ "BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย" ซึ่งทีมงานได้ร่วมมือกับศิลปินในการออกแบบประสบการณ์ให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของวงดนตรีระดับตำนานอย่างเต็มรูปแบบ
รายละเอียดโปรดักชันและการจำหน่ายบัตร
หากประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ จากยอดจำหน่ายบัตรจำนวน 65,000 ใบ ในราคาตั้งแต่ 1,500 ถึง 4,000 บาท ตลอดทั้ง 5 รอบการแสดง เมื่อนำไปรวมกับเม็ดเงินจากผู้สนับสนุนหลัก (สปอนเซอร์) และยอดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ที่ระลึกหน้างาน คาดว่าจะสร้างมูลค่าสะพัดรวมทั้งโปรเจกต์สูงถึง 150 - 200 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจการซื้อและพลังแฟนคลับที่มีต่อวงการเพลงร็อกไทย
ในส่วนของโปรดักชัน ทีมผู้จัดออกแบบเวทีเป็นรูปทรงโลโก้ของวง พร้อมจัดเต็มทั้งระบบแสง สี และเสียงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับแฟนเพลงที่เดินทางมาร่วมงานกันครบทุกรุ่น ตอกย้ำสถานะการเป็นวงร็อกแถวหน้าของประเทศที่ครองใจผู้ฟังทุกเจเนอเรชัน การลงทุนด้านเทคนิคการผลิตครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพของงานแสดงที่เป็นมาตรฐานสากล
รายชื่อเพลงและการครองใจแฟนเพลง
ตลอดระยะเวลาการแสดง วงดนตรี BIG ASS ได้บรรเลงบทเพลงคลาสสิกและเพลงฮิตที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมจำนวนมาก เช่น ดนตรี…เพื่อชีวิต, ไม่เดียงสา, คนไม่เอาถ่าน, ไม่ค่อยเต็ม, ทางผ่าน, รักเขาให้เท่าฉัน, เหตุผลง่ายๆ, ทา ดม อม เช็ด, กากี, ส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่, ฉันตะโกนดังพอหรือยัง, พรหมลิขิต, หลอกได้หลอกไป, น้ำตา, ฝุ่น, คนหลงทาง, ความหวังโง่ๆ, ทุ้มอยู่ในใจ, ศักดิ์เอ๋ย, เรา, ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก, คนที่ถูกรัก, ลมเปลี่ยนทิศ, กลับตัวกลับใจ, ทิ้งไว้ในใจ, เกิดมาแค่รักกัน, Begins, ศัตรูที่มองไม่เห็น, ทางหนีไฟ, Goodbye, ปลุกใจเสือป่า, อย่างน้อย, ข้าน้อยสมควรตาย, เล่นของสูง, ดีแต่ปาก, ก่อนตาย และ แดนเนรมิต ซึ่งเป็นเพลงที่แฟนเพลงรอคอยและร้องตามได้ตลอดทั้งงาน
การที่แฟนเพลงทุกยุคทุกสมัยต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างศิลปินกับผู้ฟัง ซึ่งไม่ใช่แค่การฟังเพลง แต่คือการร่วมกันระลึกถึงความทรงจำและช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิต ผ่านบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของความรัก ความหวัง และความจริงใจที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาอย่างลึกซึ้ง
วิกฤตบัตรขายต่อราคาพุ่งสูงผิดปกติ
อย่างไรก็ดี ความร้อนแรงของคอนเสิร์ตและความต้องการชมที่ล้นหลามเกินกว่าจำนวนบัตรที่มีจำกัด ได้สะท้อนปัญหาใหญ่ในอุตสาหกรรมดนตรีไทยออกมาอย่างชัดเจน นั่นคือปรากฏการณ์บัตรขายต่อ (รีเซล) ที่ถูกปั่นราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ โดยบัตรคอนเสิร์ต BIG ASS จากราคาหน้าบัตร 2,000 บาท ถูกนำไปขายต่อสูงถึง 15,000 - 20,000 บาท
เช่นเดียวกับคอนเสิร์ตใหญ่รายการอื่น ๆ ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา อาทิ บัตรงาน Rock Mountain จาก 2,000 บาท พุ่งเป็น 4,000 บาท และบัตรคอนเสิร์ต BTS จาก 7,600 บาท พุ่งทะลุ 20,000 บาท ซึ่งพฤติกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อแฟนเพลงโดยตรงที่อยากเข้าถึงงานแสดงแต่ไม่สามารถซื้อบัตรในราคาปกติได้
ปัญหาบัตรรีเซลนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการบันเทิงไทย แต่กลายเป็นวาระสำคัญที่ผู้จัดอย่าง GMM SHOW และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาพิจารณาแนวทางการจัดการอย่างจริงจัง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนคลับและรักษาภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมดนตรีไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน
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