ไทยมุ่งสู่สมาชิก OECD ปี 71 เร่งปฏิรูปข้อมูลเปิด สู่ความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประเทศไทยเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี 2571 โดยต้องยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเชื่อมโยงกันได้ เพื่อป้องกันคอร์รัปชันและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
ประเทศกำลังเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD ) อย่างเต็มกำลัง ขณะนี้กระบวนการได้ผ่านขั้นตอนสำคัญของการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง และการลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Initial Memorandum - IM) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการภายในปี พ.ศ. 2571 การก้าวสู่เวทีระดับโลกนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ธรรมาภิบาล ความ โปร่งใส และการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน
การเข้าร่วม OECD เป็นตัวเร่งสำคัญให้เกิดการพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป สามารถมองเห็นและเข้าใจรูปแบบความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ตั้งแต่ต้นทางของปัญหา หากประเทศไทยยังคงมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลแบบแยกส่วน ไม่เป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยง หรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึง ก็จะทำให้การต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปในลักษณะของการ “วิ่งไล่ตาม” สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มากกว่าที่จะเป็นการสร้างระบบการป้องกันเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
ประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะสามารถลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ลดต้นทุนในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการกำกับดูแล ลดโอกาสในการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในทุกภาคส่วน ท้ายที่สุดแล้ว หากประเทศไทยต้องการให้การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD และการขับเคลื่อนพันธกิจของ Open Government Partnership (OGP) ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมือง แต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและมีคุณค่า เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยยุติการคิดเรื่องข้อมูลเปิดแบบแยกส่วน และหันมาสู่การปฏิรูปทั้งระบบอย่างจริงจัง การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการยอมรับหลักการพื้นฐานว่าข้อมูลสาธารณะเป็นสมบัติของประชาชน ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการตรวจสอบอำนาจรัฐและการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถค้นหาได้ง่าย ดาวน์โหลดได้สะดวก สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ และที่สำคัญที่สุดคือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ และกลไกที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ การสร้างกระบวนการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและลำดับความสำคัญว่า “ข้อมูลใดควรถูกเปิดเผยก่อน” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม
กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารราชการแผ่นดินให้เทียบเท่าระดับสากล แต่ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อมโยง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การเป็นสมาชิก OECD จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการสากล และตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การปฏิรูปทั้งระบบในการจัดการข้อมูลสาธารณะ โดยยึดหลักการว่าข้อมูลเป็นของประชาชน และให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอำนาจรัฐและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การเข้าร่วม OECD และ OGP บรรลุผลอย่างแท้จริง นอกเหนือจากเพียงแค่สัญลักษณ์ การทำให้ข้อมูลค้นหาได้ ดาวน์โหลดได้ ใช้ซ้ำได้ และเชื่อมโยงกันได้ คือหัวใจสำคัญของการสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่เข้มแข็งและมีประโยชน์ การมีกลไกในการกำหนดลำดับความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลร่วมกับภาคประชาสังคม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยจะตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของสังคม และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความต่อเนื่อง และการปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นประเทศที่ธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
OECD ข้อมูลเปิด ธรรมาภิบาล โปร่งใส การทุจริตคอร์รัปชัน การแข่งขันที่เป็นธรรม OGP ข้อมูลภาครัฐ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘แพทองธาร’ เตรียมเปิดทำเนียบฯรับเลขาฯ OECD ถกคืบหน้าไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเลขาธิการ OECD เตรียมพบแพทองธารสัปดาห์หน้า หารือในประเด็นความคืบหน้าในการเข้า OECD หลังไทยได้รับไฟเขียวจาก 38 ประเทศสมาชิกภาคีเอกฉันท์รับไทยเข้าสู่ขั้นตอนการหารือกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก โดยไทยมีขั้นตอนต้องเดินตามโรดแมปที่ OECD...
Read more »
นายกฯ ต้อนรับเลขาธิการโออีซีดีย้ำไทยพร้อมเป็นสมาชิก!รัฐบาล ต้อนรับเลขาธิการ OECD ย้ำไทยพร้อมเข้าเป็นสมาชิก เร่งปรับปรุงกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากล ด้าน OECD ชื่นชมบทบาทไทยในอาเซียน พร้อมช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐ
Read more »
'มาริษ' ร่วมประชุม รมต.OECD ตอกย้ำพร้อมเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ'มาริษ' พบเลขาธิการ OECD พร้อมร่วมประชุม รมต.OECD ตอกย้ำความพร้อมไทยยกระดับมาตรฐานสากลพร้อมเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ อาสาเป็นตัวเชื่อมประเทศพัฒนาแล้ว-กำลังพัฒนา
Read more »
ปฏิรูปกฎระเบียบ-กฎการแข่งขันทางการค้า ข้อเสนอแนะจาก OECDเมื่อมาตรฐาน OECD ครอบคลุมประเด็นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติ ตั้งแต่ หลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เศรษฐกิจดิจิทัล แรงงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เขียนจึงเห็นว่า กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD จึงน่าจะมีส่วนกระตุ้นให้เราได้เห็นจุดเริ่มต้นของการ “ปฏิรูปโครงสร้าง”...
Read more »
เมื่อ OECD ประเมิน “คุณภาพ” เกณฑ์การจัดอันดับ ESG ชั้นนำไหนๆ ก็พูดถึง OECD แล้ว วันนี้ผู้เขียนจึงอยากแนะนำรายงานอีกฉบับของ OECD ที่ไม่ได้พูดถึงประเทศไทยโดยตรง แต่มีนัยเชิงนโยบายและข้อสังเกตที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทย
Read more »
เอกนิติ ลุยดาวอสถกรมว.คลังฮ่องกง ดึงเอกชนลงทุน พร้อมดันไทยสู่สมาชิก OECDเอกนิติ ลุยดาวอส ถกรมว.คลังฮ่องกง- Gates -OECD มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ดันไทยเข้าสมาชิก OECD พร้อมโชว์ศักยภาพเจ้าภาพ IMF-WB 2569 ชู AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
Read more »