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ไทยยืนยันเคารพข้อตกลงกับกัมพูชา ยึดกฎหมายระหว่างประเทศปกป้องอธิปไตย

EJanNews#46 in ประเทศไทย
ไทยยืนยันเคารพข้อตกลงกับกัมพูชา ยึดกฎหมายระหว่างประเทศปกป้องอธิปไตย
ฮุน มาเนต · นายกรัฐมนตรี · ประเทศไทย
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รัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนเคารพข้อตกลงกับกัมพูชา ยึดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดน พร้อมแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี

นายกรัฐมนตรี กัมพูชา ฮุน มาเนต ได้กล่าวถ้อยแถลงสำคัญที่กรุงพนมเปญ และในลักษณะเดียวกันนี้ ผู้แทน กัมพูชา ได้แสดงจุดยืนต่อที่ประชุมผู้นำ อาเซียน ที่กรุงมะนิลา ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคงมีความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนระหว่างสองประเทศ

ประเทศไทยยืนหยัดตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยเคารพข้อตกลงทั้งหมดที่ทำไว้กับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

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การดำเนินการของรัฐบาลไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความสำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย

รัฐบาลไทยจะไม่ให้นำข้อพิพาททวิภาคี โดยเฉพาะประเด็นด้านดินแดนและมนุษยธรรม ไปหารือกับประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีในความขัดแย้งอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นจากการแทรกแซงจากภายนอก

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เน้นแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี

ทั้งสองประเทศ ได้แก่ กัมพูชาและไทย ต้องหลีกเลี่ยงการนำประเด็นทวิภาคีทั้งหมดไปสู่เวทีระหว่างประเทศ เพื่อลดความตึงเครียดและป้องกันการขยายตัวของปัญหา

ทั้งสองฝ่ายควรส่งเสริมมาตรการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมือที่ถูกต้อง

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะฟื้นฟูมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ประเทศไทยหวังให้กัมพูชาแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างสองประเทศด้วยความจริงใจ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศ

มาตรการเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศในท้ายที่สุด เพื่อสร้างความสงบสุขและความมั่งคั่งร่วมกัน

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ประเทศไทยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขความเห็นต่าง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบของรัฐต่อพลเมืองของตนเอง และความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน

EJanNews#46 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย กัมพูชา อาเซียน กฎหมายระหว่างประเทศ

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