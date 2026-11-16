ไทยยืนยันเคารพข้อตกลงกับกัมพูชา ยึดกฎหมายระหว่างประเทศปกป้องอธิปไตย
รัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนเคารพข้อตกลงกับกัมพูชา ยึดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดน พร้อมแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี
นายกรัฐมนตรี กัมพูชา ฮุน มาเนต ได้กล่าวถ้อยแถลงสำคัญที่กรุงพนมเปญ และในลักษณะเดียวกันนี้ ผู้แทน กัมพูชา ได้แสดงจุดยืนต่อที่ประชุมผู้นำ อาเซียน ที่กรุงมะนิลา ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคงมีความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนระหว่างสองประเทศ
ประเทศไทยยืนหยัดตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยเคารพข้อตกลงทั้งหมดที่ทำไว้กับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศAlso readระทึกกลางดึก! ไฟไหม้ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ลามวอดร้านเช่า จยย. ป่าตอง 5 คูหา เจ็บ 38 ราย
การดำเนินการของรัฐบาลไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความสำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
รัฐบาลไทยจะไม่ให้นำข้อพิพาททวิภาคี โดยเฉพาะประเด็นด้านดินแดนและมนุษยธรรม ไปหารือกับประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีในความขัดแย้งอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นจากการแทรกแซงจากภายนอก
เน้นแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี
ทั้งสองประเทศ ได้แก่ กัมพูชาและไทย ต้องหลีกเลี่ยงการนำประเด็นทวิภาคีทั้งหมดไปสู่เวทีระหว่างประเทศ เพื่อลดความตึงเครียดและป้องกันการขยายตัวของปัญหา
ทั้งสองฝ่ายควรส่งเสริมมาตรการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมือที่ถูกต้อง
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะฟื้นฟูมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ประเทศไทยหวังให้กัมพูชาแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างสองประเทศด้วยความจริงใจ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศ
มาตรการเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศในท้ายที่สุด เพื่อสร้างความสงบสุขและความมั่งคั่งร่วมกัน
ประเทศไทยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขความเห็นต่าง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบของรัฐต่อพลเมืองของตนเอง และความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics