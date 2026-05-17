ไทยประกันภัยเติบโต 3.41% YoY ในไตรมาส 1 ปี 2569

บริษัทประกันวินาศภัยในไทยเติบโต 3.41% YoY ในไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้จากการประกันภัยที่ 4,905.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.41% YoY ส่วนใหญ่มาจากประกันภัยรถยนต์ที่ 2,642.36 ล้านบาท และประกันภัยอื่นๆ ที่ 2,263.59 ล้านบาท
ประเทศไทยเกิดภัยธรรมชาติถี่ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะแผ่นดินไหว น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคใต้ล้วนสร้างความเสียหายต่อประชาชน ขณะเดียวกัน ธุรกิจประกันภัย ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงก็ได้รับความสนใจมากขึ้น ว่าแต่ช่วง ไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ผ่านมาบริษัทประกันวินาศภัยในไทยเติบโตแค่ไหน ในช่วง ไตรมาส 1 ปี 2569 มี รายได้จากการประกันภัย ที่ 4,905.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก ประกันภัยรถยนต์ ที่ 2,642.36 ล้านบาท และ ประกันภัยอื่นๆ ที่ 2,263.59 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 138.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.49%YoY โดยมีกำไรสำหรับงวดอยู่ที่ 272.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.69%YoYเปิดเผยผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2569 พบว่า มี กำไรสุทธิ 352.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.7%YoY โดยมีสาเหตุมาจากผลการดำเนินงานของ บมจ.
ทิพยประกันภัย ที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มมีกำไรสุทธิ 333.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2%YoY นอกจากนี้ยังได้ผลดีหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทโฮल्डิ้งส์อีกด้วย ทั้งนี้ทาง TIPH ยังรับรู้กำไรสุทธิจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่นในกลุ่มเพิ่มขึ้น โดยมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก บมจ.
ทิพยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทร่วม ผ่านการเข้าลงทุนเพิ่มโดยบริษัท ทิพย ไอบี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ตั้งแต่ในไตรมาส 3 ปี 2568 รวมถึง บมจ.
อินชัวร์เวิร์ส มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้น และมีกำไรสุทธิเป็นครั้งแรก พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2569 มีรายได้จากการประกันภัย 8,203.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7%YoY มีค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัยสุทธิ 7,874.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5%YoY มีรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ 1,006.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.5%YoY ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,153.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.9%YoYเปิดงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 พบว่ามีรายได้จากการประกันภัย 1,944.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3%YoY ส่วนใหญ่มาจากประกันภัยรถยนต์ที่มีรายได้รวม 1,557.8 ล้านบาท และประกันภัยอื่นๆ 386.9 ล้านบาท โดยเฉพาะประกันสุขภาพที่ยังขยายตัวดีจากผู้บริโภคที่สนใจวางแผนสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนสุทธิที่ 91.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 648.5%YoY (จากปีก่อนหน้าที่ติดลบ 16.7 ล้านบาท) ทำให้ไตรมาส 1/69 นี้มีกำไรสุทธิ 216.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158.6%Yo
ไทยประกันภัย ธุรกิจประกันภัย ไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้จากการประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ กำไรสุทธิ บริษัทฯ Bmjj. ทิพยประกันภัย Bmjj. อินชัวร์เวิร์ส
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ข่าวเกี่ยวกับ Dell, ผลงาน CES 2026 และการสัมผัส รุ่นใหม่ล่าสุดของ Dellข่าวเกี่ยวกับ Dell รุ่นใหม่ล่าสุดของ Dell ที่วางขายแล้วในไทยตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 รองรับการ์ดจอสูงสุดถึง 110W แถมมีปุ่ม Stealth Mode (F7) สลับจากโหมด Performance เป็นโหมด Quiet ได้ในคลิกเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต้องการความเงียบ ตัวเครื่องผ่านการทดสอบความทนทานอย่างเข้มข้นในทุกด้าน เหมาะสำหรับผู้ต้องการประสิทธิภาพจริงในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าราคาของ Alienware และจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมในวันที่ 1 มิถุนายน 2569
Read more »
วิเคราะห์บอล บาเยิร์น vs โคโลญจน์ 16 พ.ค. 69 : เสือใต้ส่งท้ายซีซั่นฉลองแชมป์บุนเดสลีกาวิเคราะห์ฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมนี บาเยิร์น มิวนิค เปิดรังดวล โคโลญจน์ คืนวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 โดย “เสือใต้” หวังปิดฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่หลังการันตีแชมป์ ส่วนทีมเยือนรอดตกชั้นเรียบร้อยแล้ว
Read more »
วิเคราะห์บอล แฟร้งค์เฟิร์ต vs สตุ๊ตการ์ต 16 พ.ค. 69 : ม้าขาวลุ้นบุกเฮตีตั๋ว UCLวิเคราะห์ฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมนี แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สตุ๊ตการ์ต คืนวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 โดยเจ้าถิ่นหวังคืนฟอร์มหลังไร้ชัย 4 นัดติด ส่วนทีมเยือนลุ้นเฮต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ ลีก
Read more »
วิเคราะห์บอล มึนเช่นกลัดบัค vs ฮอฟเฟ่นไฮม์ 16 พ.ค. 69 : ชี้ชะตาทีมเยือนแอบลุ้นแซงท็อปโฟร์วิเคราะห์ฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมนี มึนเช่นกลัดบัค เปิดบ้านพบ ฮอฟเฟ่นไฮม์ คืนวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 โดยทีมเยือนต้องชนะเพื่อลุ้นตั๋ว ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ส่วนเจ้าถิ่นหวังยืดสถิติไร้พ่ายในบ้านต่อเนื่อง
Read more »
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมนำทัพลงพื้นที่เพชรบูรณ์ 16 พฤษภาคม นี้ ตรวจงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และเปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย 16 พ.ค....นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโบราณสถานเขาคลังนอก เพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี ‘ฮักบั้งไฟพุเตย’ ประจำปี 2569 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่
Read more »
จุลพันธ์จ่อชงลดเงินสมทบเข้าบอร์ดประกันสังคม รับมือวิกฤตพลังงานทำเงินเฟ้อสูง 5% อุบตัวเลขขอรอชัดเจน ยอมรับกระทบเงินบำนาญจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงการคลังออกมาคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยปี 2569
Read more »