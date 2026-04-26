ไทยตอนบนเผชิญอากาศร้อนจัดและเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนระลอกใหม่

ประเทศไทยตอนบนเผชิญกับอากาศร้อนจัดที่อุณหภูมิสูงถึง 41 องศาเซลเซียส พร้อมกับความเสี่ยงจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนถึงพายุฤดูร้อนที่จะถล่มในช่วงวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2569 โดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคเหนือยังคงเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
ประเทศไทยตอนบนกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยอุณหภูมิในบางพื้นที่ทะลุ 41 องศาเซลเซียส พร้อมกับความเสี่ยงจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2569 ที่จะมีพายุฤดูร้อนถล่มประเทศไทยตอนบนอย่างรุนแรง พายุครั้งนี้จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกก่อน จากนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะถัดไป นอกจากนี้ ภาคเหนือยังคงเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองที่สะสมเกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนในบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงที่มากเกินไป ส่งผลให้การระบายอากาศไม่ทัน ทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่ลง กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน และควรสวมหน้ากาก N95 เมื่อต้องออกนอกอาคารเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ส่วนภาคใต้มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประชาชนควรระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี
อากาศร้อนจัด พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ฝุ่นละออง ลมกระโชกแรง
กรมประมงเปิดให้ยื่นใบอนุญาตทำการประมงรอบปี 2569-2570 พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไขกรมประมงประกาศเปิดให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงรอบปี 2569-2570 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือชาวประมง
โปรแกรมบอลวันนี้ 28 มกราคม 2569: ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอัพเดทโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่ 28 มกราคม 2569 พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดจากลีกชั้นนำทั่วโลก ทั้งพรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรป้า ลีก ไทยลีก และรายการอื่นๆ
ประเมินผลกระทบขัดแย้งไทย-กัมพูชา 6 เดือน สูญ 80,000 ล้านบาท'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2569 ชะลอตัวจากความไม่สงบแนวชายแดน ด้าน ประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชา ประเมินมูลค่าการค้าหายกว่า 80,000 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนในกัมพูชามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เสนอรัฐบาลใหม่หาแนวทางแก้ความขัดแย้ง วันนี้ (28 ม.ค.
MARK TUAN สร้างปรากฏการณ์ ตอกย้ำความนิยมในไทย พร้อมเตรียมระเบิดความมันส์ในแฟนคอนMARK TUAN ศิลปินหนุ่มชื่อดัง สร้างกระแสฮือฮา ตอกย้ำความนิยมในประเทศไทย ด้วยเสน่ห์ที่โดดเด่น เตรียมพร้อมระเบิดความมันส์ในงานแฟนคอนสุดยิ่งใหญ่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569
ฤดูหนาวที่เปียกชุ่ม! 'อังกฤษ' เผชิญฝนตกต่อเนื่อง 41 วันติดตั้งแต่ต้นปีสหราชอาณาจักรเผชิญฝนตกทุกวันตั้งแต่ต้นปี 2569 ต่อเนื่อง 41 วัน กรมอุตุฯ อังกฤษยืนยันเป็นหนึ่งในฤดูหนาวที่เปียกชุ่มที่สุด พร้อมเตือนยังไม่มีสัญญาณอากาศแห้งนาน 7-10 วันข้างหน้า เสี่ยงน้ำท่วมและกระทบสัตว์ป่า วันนี้ (11 ก.พ.
กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569กรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยเปิดรับสมัครผู้สมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง
