ไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ลูกเห็บตก อากาศร้อนจัดยังคงต่อเนื่อง

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบน คาดมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจเกิดฟ้าผ่า ขณะที่อากาศร้อนจัดยังปกคลุมหลายพื้นที่ ประชาชนควรระวังอันตราย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในบางภาค
ประเทศไทยตอนบนกำลังเผชิญกับ พายุฤดูร้อน ซึ่งจะมาพร้อมกับ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมี ลูกเห็บตก ในบางพื้นที่ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิด ฟ้าผ่า ในขณะเดียวกัน หลายพื้นที่จะยังคงมี อากาศร้อนจัด ประชาชนจึงควรระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก สภาพอากาศ ที่แปรปรวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ สภาพอากาศ สำหรับ 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยระบุว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมี พายุฤดูร้อน เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ พายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดฟ้าผ่าในบางแห่ง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมทางตอนใต้ของประเทศจีนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และบริเวณตอนบนของอ่าวไทย ในขณะที่บริเวณเหล่านี้มีอุณหภูมิสูงถึงร้อนจัดมาก ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนดังกล่าว โดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อาจหักโค่น หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง นอกจากนี้ เกษตรกรควรดำเนินการเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของตน และเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ควรดูแลสุขภาพอนามัยให้ดี เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานในพื้นที่โล่งแจ้งในขณะที่อากาศร้อนจัด ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวัน โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้บ้างในบางแห่ง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในส่วนของปัญหาฝุ่นละอองในช่วงนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากความหนาแน่นของจุดความร้อนที่ตรวจพบในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณสูงกว่าที่ระบบการระบายอากาศของชั้นบรรยากาศจะสามารถจัดการได้ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพเมื่อต้องอยู่นอกอาคาร สรุปโดยรวม สภาพอากาศโดยทั่วไปจะยังคงร้อนจัดถึงร้อนมากในหลายพื้นที่ โดยอาจมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยอาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง 