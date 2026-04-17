Head Topics

สภาพอากาศ News

ไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ลูกเห็บตก อากาศร้อนจัดยังคงต่อเนื่อง
พายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
📆4/17/2026 12:53 AM
📰ThaiPBS
254 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 136% · Publisher: 51%

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบน คาดมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจเกิดฟ้าผ่า ขณะที่อากาศร้อนจัดยังปกคลุมหลายพื้นที่ ประชาชนควรระวังอันตราย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในบางภาค

ประเทศไทยตอนบนกำลังเผชิญกับ พายุฤดูร้อน ซึ่งจะมาพร้อมกับ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมี ลูกเห็บตก ในบางพื้นที่ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิด ฟ้าผ่า ในขณะเดียวกัน หลายพื้นที่จะยังคงมี อากาศร้อนจัด ประชาชนจึงควรระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก สภาพอากาศ ที่แปรปรวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ สภาพอากาศ สำหรับ 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยระบุว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมี พายุฤดูร้อน เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ พายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดฟ้าผ่าในบางแห่ง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมทางตอนใต้ของประเทศจีนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และบริเวณตอนบนของอ่าวไทย ในขณะที่บริเวณเหล่านี้มีอุณหภูมิสูงถึงร้อนจัดมาก ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนดังกล่าว โดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อาจหักโค่น หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง นอกจากนี้ เกษตรกรควรดำเนินการเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของตน และเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ควรดูแลสุขภาพอนามัยให้ดี เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานในพื้นที่โล่งแจ้งในขณะที่อากาศร้อนจัด ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวัน โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้บ้างในบางแห่ง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในส่วนของปัญหาฝุ่นละอองในช่วงนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากความหนาแน่นของจุดความร้อนที่ตรวจพบในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณสูงกว่าที่ระบบการระบายอากาศของชั้นบรรยากาศจะสามารถจัดการได้ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพเมื่อต้องอยู่นอกอาคาร สรุปโดยรวม สภาพอากาศโดยทั่วไปจะยังคงร้อนจัดถึงร้อนมากในหลายพื้นที่ โดยอาจมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยอาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง พายุฤดูร้อนกำลังก่อตัวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยจะมาพร้อมกับสภาพอากาศแปรปรวนที่น่าเป็นห่วง การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นถึงการมาถึงของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นผลมาจากความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่ลงมา ประกอบกับการพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณเหล่านี้มีอุณหภูมิสูงจนถึงขั้นร้อนจัด สภาวะเช่นนี้สร้างความเสี่ยงต่ออันตรายจากธรรมชาติ ทำให้ประชาชน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ หรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันตนเองจากลมพายุที่รุนแรงและอาจมีลูกเห็บตก เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการเตรียมการรับมือ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ขณะเดียวกันการดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สภาพอากาศที่ร้อนจัดยังคงเป็นปัญหาหลักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะในตอนกลางวัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเป็นคำแนะนำสำคัญ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ แม้จะเผชิญกับอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเป็นหย่อมๆ อันเนื่องมาจากอิทธิพลลมมรสุม ที่พัดปกคลุมพื้นที่ ปัญหาฝุ่นละอองยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันเกินมาตรฐาน โดยมีสาเหตุมาจากจุดความร้อนที่สูงกว่าปกติและการระบายอากาศที่จำกัด ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพ เช่น การหลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้ง และการสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนบน โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยตอนบน ในขณะเดียวกัน บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงถึงขั้นร้อนจัด อันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดพายุฤดูร้อน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก จึงควรระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน เช่น การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตและสัตว์เลี้ยง และเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนควรดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสแดดเป็นเวลานาน สำหรับภาคใต้ จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่อาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่ง อันเป็นผลมาจากลมมรสุมที่พัดปกคลุมพื้นที่ ปัญหาฝุ่นละอองยังคงมีอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน เนื่องจากปริมาณจุดความร้อนที่สูงและระบบการระบายอากาศที่จำกัด ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกอาคาร โดยสรุป สภาพอากาศโดยรวมจะยังคงร้อนจัดถึงร้อนมากในหลายพื้นที่ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางแห่ง

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-17 03:52:50