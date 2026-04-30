ไทยติด Top 3 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน ช่วงวันหยุดแรงงาน 1-5 พฤษภาคม 2569

📆4/30/2026 5:41 AM
📰Thansettakij
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินว่าช่วงวันหยุดแรงงานของจีน 1-5 พฤษภาคม 2569 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 136,000 คน สร้างรายได้ 3,900 ล้านบาท โดยไทยติดอันดับ 3 ของจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน แซงหน้าญี่ปุ่นที่ตกไปอยู่ในอันดับ 4 เนื่องจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น และข้อจำกัดด้านปริมาณเที่ยวบิน

ช่วงวันหยุดแรงงานของจีนระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2569 ถือเป็นช่วง Peak Season ที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวขาออกของ นักท่องเที่ยวจีน โดยผลสำรวจล่าสุดพบว่าประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คิดเป็นสัดส่วน 9% ของจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ นักท่องเที่ยวจีน แซงหน้าญี่ปุ่นที่ตกไปอยู่ในอันดับ 4 ด้วยสัดส่วนเพียง 5.1% ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวไทย หลังจากที่ในปี 2568 ประเทศไทยมีสัดส่วนเพียง 5% เท่านั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.

) ประเมินว่าช่วงวันหยุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 136,000 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากผลสำรวจความนิยมของจุดหมายปลายทาง พบว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ยังคงเลือกเดินทางไปในภูมิภาคเอเชียใกล้เคียง โดยเกาหลีใต้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ด้วยสัดส่วน 16.3% ตามมาด้วยมาเก๊า 10.7% และประเทศไทย 9% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย หลังจากที่ญี่ปุ่นตกไปอยู่ในอันดับ 5 ด้วยสัดส่วนเพียง 5.1% เนื่องจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น และข้อจำกัดด้านปริมาณเที่ยวบิน ทำให้ไทยกลับมาอยู่ในกลุ่มที่ถูกพิจารณา (Consideration Set) ของนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง แม้ว่ายังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในใจ (Top of Mind) แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนในปี 2569 กำลังเปลี่ยนผ่านจากทริปสั้นแบบเร่งรีบ ไปสู่การเดินทางที่ยืดหยุ่นและขยายทริปยาวนานขึ้น โดย 44% ของนักท่องเที่ยวเลือกที่จะลาพักเพิ่มเพื่อขยายทริป ส่วนงบประมาณการเดินทางต่อคนของนักท่องเที่ยวจีน Segment หลักมีงบประมาณอยู่ที่ 10,000-20,000 หยวน (ประมาณ 47,706-95,413 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 28% Segment ระดับบนมีงบประมาณมากกว่า 50,000 หยวน (มากกว่า 238,466 บาท) คิดเป็น 15% และมีงบประมาณมากกว่า 100,000 หยวน (มากกว่า 476,987 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 7% แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงราคาที่ถูกที่สุด แต่เลือกใช้จ่ายกับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ส่วนวัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน จะมีความต้องการใน 4 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การพักผ่อน (Relaxation & Leisure) สูงถึง 40% อาหาร (Gastronomy) 29% มองหาธรรมชาติ 28% และวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 28% ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่แสวงหาความหมายจากการเดินทาง หรือ Experience-based tourism แทนที่ sightseeing แบบเดิ

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'ธรรมชาติ' คือพิมพ์เขียวผู้นำยุคใหม่ พลิกวิกฤติโลกสู่ 'โอกาส' ที่ยั่งยืน'ธรรมชาติ' คือพิมพ์เขียวผู้นำยุคใหม่ พลิกวิกฤติโลกสู่ 'โอกาส' ที่ยั่งยืนในโลกธุรกิจยุค พ.ศ. 2569 ที่คำว่า 'ความผันผวน' (Volatility) กลายเป็นค่ามาตรฐานใหม่ ผู้นำองค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญกับทางตันของการบริหารแบบดั้งเดิมที่เน้นการควบคุมแบบ 'บนลงล่าง' (Top-down Control) และการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด (Optimization)
Read more »

เตรียมหารือปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าวง กพช.พรุ่งนี้ แนะกลุ่มใช้ไฟมากกว่า 200 หน่วยติดโซล่าร์รูฟท็อปเตรียมหารือปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าวง กพช.พรุ่งนี้ แนะกลุ่มใช้ไฟมากกว่า 200 หน่วยติดโซล่าร์รูฟท็อปรัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานผันผวน โดยเน้นการส่งเสริมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยจะได้รับอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย รอบบิลมิถุนายน 2569 ครม.เห็นชอบให้ กพช.ดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านพลังงาน ส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปและมาตรการลดการใช้พลังงาน
Read more »

เปิดวิสัยทัศน์ ‘ทรงพล’ ผอ. ออมสินคนใหม่ ชู Smart Social Bank ดูแลคนไทยทุกช่วงชีวิตเปิดวิสัยทัศน์ ‘ทรงพล’ ผอ. ออมสินคนใหม่ ชู Smart Social Bank ดูแลคนไทยทุกช่วงชีวิต“ออมสิน” ตั้งเป้าปี 2569 ดันสินเชื่อใหม่ช่วยผู้ประกอบการทะลุ 40% ควบคู่อัดโปรดักส์สินเชื่อพลังงานสะอาดและสลากออมสินพิเศษ “ทรงพล” กางวิสัยทัศน์ยกระดับองค์กรสู่ 'Smart Social Bank for All Lives' ดูแลลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยส่งมอบมรดก
Read more »

อัปเดตล่าสุด! ราคาน้ำมันวันนี้ 29 เมษายน 2569 เช็กทุกปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ พีที ซัสโก้ คาลเท็กซ์อัปเดตล่าสุด! ราคาน้ำมันวันนี้ 29 เมษายน 2569 เช็กทุกปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ พีที ซัสโก้ คาลเท็กซ์สรุปราคาน้ำมันล่าสุดวันที่ 29 เมษายน 2569 จากปั๊มน้ำมันชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาและวางแผนการเดินทาง
Read more »

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนฉบับที่ 3 คาดการณ์ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569
Read more »

SHR กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เคาะจ่ายปันผล ยกระดับพอร์ตธุรกิจโรงแรมSHR กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เคาะจ่ายปันผล ยกระดับพอร์ตธุรกิจโรงแรมSHR จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เคาะจ่ายปันผลปี 2568 ที่ 0.07 บาท/หุ้น หลังทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ยกระดับพอร์ตสู่การเติบโตยั่งยืน
Read more »



