ไทยติด Top 3 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน ช่วงวันหยุดแรงงาน 1-5 พฤษภาคม 2569

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินว่าช่วงวันหยุดแรงงานของจีน 1-5 พฤษภาคม 2569 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 136,000 คน สร้างรายได้ 3,900 ล้านบาท โดยไทยติดอันดับ 3 ของจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน แซงหน้าญี่ปุ่นที่ตกไปอยู่ในอันดับ 4 เนื่องจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น และข้อจำกัดด้านปริมาณเที่ยวบิน
ช่วงวันหยุดแรงงานของจีนระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2569 ถือเป็นช่วง Peak Season ที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวขาออกของ นักท่องเที่ยวจีน โดยผลสำรวจล่าสุดพบว่าประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คิดเป็นสัดส่วน 9% ของจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ นักท่องเที่ยวจีน แซงหน้าญี่ปุ่นที่ตกไปอยู่ในอันดับ 4 ด้วยสัดส่วนเพียง 5.1% ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวไทย หลังจากที่ในปี 2568 ประเทศไทยมีสัดส่วนเพียง 5% เท่านั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.
) ประเมินว่าช่วงวันหยุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 136,000 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากผลสำรวจความนิยมของจุดหมายปลายทาง พบว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ยังคงเลือกเดินทางไปในภูมิภาคเอเชียใกล้เคียง โดยเกาหลีใต้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ด้วยสัดส่วน 16.3% ตามมาด้วยมาเก๊า 10.7% และประเทศไทย 9% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย หลังจากที่ญี่ปุ่นตกไปอยู่ในอันดับ 5 ด้วยสัดส่วนเพียง 5.1% เนื่องจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น และข้อจำกัดด้านปริมาณเที่ยวบิน ทำให้ไทยกลับมาอยู่ในกลุ่มที่ถูกพิจารณา (Consideration Set) ของนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง แม้ว่ายังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในใจ (Top of Mind) แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนในปี 2569 กำลังเปลี่ยนผ่านจากทริปสั้นแบบเร่งรีบ ไปสู่การเดินทางที่ยืดหยุ่นและขยายทริปยาวนานขึ้น โดย 44% ของนักท่องเที่ยวเลือกที่จะลาพักเพิ่มเพื่อขยายทริป ส่วนงบประมาณการเดินทางต่อคนของนักท่องเที่ยวจีน Segment หลักมีงบประมาณอยู่ที่ 10,000-20,000 หยวน (ประมาณ 47,706-95,413 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 28% Segment ระดับบนมีงบประมาณมากกว่า 50,000 หยวน (มากกว่า 238,466 บาท) คิดเป็น 15% และมีงบประมาณมากกว่า 100,000 หยวน (มากกว่า 476,987 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 7% แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงราคาที่ถูกที่สุด แต่เลือกใช้จ่ายกับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ส่วนวัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน จะมีความต้องการใน 4 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การพักผ่อน (Relaxation & Leisure) สูงถึง 40% อาหาร (Gastronomy) 29% มองหาธรรมชาติ 28% และวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 28% ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่แสวงหาความหมายจากการเดินทาง หรือ Experience-based tourism แทนที่ sightseeing แบบเดิ
นักท่องเที่ยวจีน การท่องเที่ยวไทย วันหยุดแรงงานจีน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Top 3 จุดหมายปลายทาง
