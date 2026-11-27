ไทยติดโซลาร์ผิดจังหวะ! รัฐบาลแก้ตลาดเอกชน ไม่ใช่ลดค่าไฟประชาชน
โครงการโซลาร์ภาคประชาชนสะดุด ยอดลงทะเบียนไม่เข้าเป้า ธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์จมทุน รัฐบาลเตรียมขยายสินเชื่อแก้ตลาด แต่ประชาชนยังชะลอการลงทุนจากความไม่ชัดเจน
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปสำหรับประชาชนในไทยเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อยอดการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ส่งผลให้ภาคธุรกิจที่นำเข้าอุปกรณ์ล่วงหน้าประสบปัญหาสต็อกสินค้าล้นตลาด รัฐบาลจึงต้องปรับกลยุทธ์จากเดิมที่เน้นขยายฐานผู้ใช้งาน มาเป็นการหารือกับธนาคารเพื่อการพาณิชย์เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระทางการเงิน แทนที่จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนโดยตรง
ต้นทุนแฝงสูงประชาชนคิดหน้าเสียบาก
ความกังวลใจของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อต้องลงเงินลงทุนเกือบแสนบาทเพื่อติดตั้งระบบซึ่งไม่ได้การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าแปรปรวนตามฤดูกาลทั้งแดดจัด ฝนตก เมฆหมอก และฝุ่นละออง ในขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยทางการเงินนั้นไม่ได้มีวันหยุดนิ่งและสะสมต่อเนื่องตลอดเวลาAlso readดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569
ประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนชะลอการตัดสินใจคือความซับซ้อนของการคำนวณความคุ้มค่าที่ต้องรวมรวมค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เข้าไปด้วย เช่น ค่าดูแลรักษาความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ที่จำเป็นต้องทำสม่ำเสมอ ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ตามกาลเวลา รวมถึงความเสี่ยงจากการติดตั้งที่อาจไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ
หลังจากหมดระยะรับประกันจากผู้นำเข้าหรือผู้ติดตั้ง ปัญหาที่ตามมาทั้งหมดจะตกเป็นภาระของเจ้าของบ้านโดยตรง เงินก้อนนับแสนบาทถือเป็นจำนวนเงินที่ใหญ่มากสำหรับครัวเรือนทั่วไป ทำให้ทุกฝ่ายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อavoidความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ความเชื่อมโยงผู้ถือหุ้นน่าสะเทือนใจ
ข้อสังเกตที่สำคัญและส่งผลต่อความเชื่อมั่นคือความไม่ชัดเจนในโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้งระบบโซลาร์ ซึ่งมีเงื่อนไขการวางหลักประกันที่ผู้ประกอบการรายเล็กหรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้เกิดคำถามเรื่องความเป็นธรรมในตลาด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้คำมั่นว่าจะตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทเหล่านี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์แท้จริงจากการสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งหากยังคงมีความคลุมเครือ ประชาชนย่อมมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะระงับการตัดสินใจลงทุนชั่วคราว
เงื่อนปมครอบครัวรัฐบาลกับธุรกิจนำเข้า
กระแสความสงสัยทวีความรุนแรงเมื่อพบความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจของครอบครัวนายกรัฐมนตรี ผ่านบริษัทที่มีชื่อ ซิโนไทย เข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ดำเนินการ
นอกจากประเด็นการเมืองแล้ว ยังมีคำถามถึงคุณภาพและราคาของอุปกรณ์นำเข้าจากจีนที่อาจเป็นสินค้าตกรุ่นหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและรายละเอียดการจัดซื้ออย่างโปร่งใส เพื่อขจัดข้อครหาและสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมโดยรวม
รัฐบาลแก้ตลาดเอกชนหรือแก้ค่าไฟ?
สถานการณ์ล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าภาคธุรกิจได้สั่งซื้อและนำเข้าแผงโซลาร์เตรียมรองรับโครงการไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เมื่อยอดลงทะเบียนจริงไม่เป็นไปตามเป้า ทำให้เกิดปัญหาการระบายสินค้าขึ้นทันที รัฐบาลจึงเร่งแก้ปัญหาด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระผ่านธนาคารเพื่อสร้างแรงจูงใจทางการเงิน
พร้อมกันนี้ยังมีรายงานว่ามีการมอบหมายให้ ส.ส. ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกระตุ้นยอดลงทะเบียน
คำถามสำคัญที่เหลืออยู่คือรัฐบาลกำลังแก้ปัญหาความแพงของค่าไฟฟ้าให้ประชาชนอย่างแท้จริง หรือกำลังเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการตลาดและการลงทุนที่ผิดพลาดของภาคเอกชนกันแน่ หากเป็นกรณีหลัง การคาดการณ์ตลาดผิดพลาดและการสั่งสินค้าเกินความจำเป็น ถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่เอกชนควรต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
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