ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายลงทะเบียน 22.00 น. รัฐย้ำครบ 30 ล้านสิทธิแล้วปิดทันที

โครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 29 พ.ค. และจะปิดรับในเวลา 22.00 น. โดยไม่มีการขยายเวลางบประมาณส่วนที่เหลือในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบตามเป้า จะถูกนำไปพิจารณาจัดสรรใหม่เพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป
ค. และจะปิดรับในเวลา 22.00 น. โดยไม่มีการขยายเวลางบประมาณส่วนที่เหลือในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบตามเป้า จะถูกนำไปพิจารณาจัดสรรใหม่เพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.
) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันนี้ (29 พ. ค. 2569) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
และหากครบกำหนดเวลา หรือครบจำนวน 30 ล้านสิทธิที่กำหนดไว้ ระบบจะปิดลงทะเบียนทันที และจะไม่มีการขยายสิทธิหรือขยายเวลาโครงการเพิ่มเติม " มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองผู้ประกอบการรายย่อย มากกว่าการกระตุ้นการใช้จ่ายในวงกว้าง จึงไม่มีแนวคิดเปิดลงทะเบียนเพิ่มตามที่เคยกำหนดครอบคลุมช่วยเหลือไว้ที่ 30 ล้านคน แม้จะยังมีสิทธิคงเหลืออยู่ก็ตาม" สำหรับ งบประมาณส่วนที่เหลือ หากยอดลงทะเบียนไม่ครบ 30 ล้านสิทธิตามเป้าหมาย จะไม่สูญเปล่า โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ฯ วงเงิน 4 แสนล้านบาท จะนำกลับมาพิจารณาจัดสรรใหม่ เพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งการลดภาระค่าครองชีพ มาตรการด้านคมนาคม การดูแลต้นทุนพลังงาน และการออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะต่อไป สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบดิจิทัล รัฐบาลระบุว่าส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลผ่านกลไก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมจะยังได้รับเงินช่วยเหลือตามปกติในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ขณะที่การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ ยังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.
) ต่อไป ขณะที่ ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส ล่าสุด ณ วันที่ 29 พ. ค. 2569 เวลา 16.48 น.
มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 25,945,198 ราย คงเหลือสิทธิอีก 4,054,802 สิทธิ จากทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ ท่ามกลางประชาชนที่ยังเร่งลงทะเบียนในช่วงสุดท้าย สำหรับ บรรยากาศตามสาขาธนาคารกรุงไทยหลายแห่ง ยังมีประชาชนเดินทางไปขอความช่วยเหลือเรื่องการยืนยันตัวตน ลืมรหัสผ่าน หรือปลดล็อกแอปฯ เป๋าตังจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้เพิ่มกำลังดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ในวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
ค. 2569 เวลา 16.48 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 25,945,198 ราย คงเหลือสิทธิอีก 4,054,802 สิทธิ จากทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ท่ามกลางประชาชนที่ยังเร่งลงทะเบียนในช่วงสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น.
และตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป จะสามารถใช้สิทธิสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ที่เข้าร่วมโครงการได้ด้ว
วิสาขบูชาอาเซียน 2569 สานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา เหนือสุดแดนสยามกรมการศาสนาจัดงานวิสาขบูชาอาเซียน ระหว่างไทย-เมียนมา วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2569 ณ วัดพระธาตุดอยเวา และวัดพระธาตุสายเมือง เพื่อสานสัมพันธ์ทางศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
DIT ดึง NipponBoyz ร่วมชิมเมนูไทย ปักหมุดข้าวประณีต-ผลไม้ไทย ใน "THAIFEX 2026" คาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 300 ล้านบาทนายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า "ปี 2569 ผลผลิตสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% ส่งผลให้ราคาผลผลิตภายในประเทศอาจไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...
บาร์ซ่าเรือธงเจอวิกฤตการเงินและการย้ายนักเตะสโมสรบาร์ซ่าเผชิญกับผลกระทบจากการขายอเล็กซานเดอร์อิซัคให้ลิเวอร์พูลและการขาดแคลนคุณภาพ ทำให้ต้องหาทุนจากการขายกอร์ดอนเพื่อเสริมทีม โดยคณะผู้บริหารกำลังพิจารณาเปิดใช้ตัวเลือกซื้อขาดที่ 30 ล้านยูโรภายใน 15 มิถุนายน
พรุ่งนี้วันสุดท้าย 'คลัง' ยันไม่ขยายเวลาลงทะเบียน 'ไทยช่วยไทยพลัส'คลังยืนยันปิดลงทะเบียน 'ไทยช่วยไทยพลัส' ตามกำหนดเดิม หมดเขต 29 พ.ค.นี้ เวลา 22.00 น. ยังเหลือ 4.4 ล้านสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการแล้ว 25.1 ล้านราย
ผู้เข้าร่วมอบรมพตส.12 ปล่อยปลาฉลามกบครีบเหลี่ยมคืนธรรมชาติที่ภูเก็ตผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 12 ประกอบการปล่อยปลาฉลามกบครีบเหลี่ยมจำนวน 30 ตัวคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ระบบนิเวศตามแนวปะการัง และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้ว่าฯภูเก็ตร่วมกับพ.ต.กรมตำรวจปล่อยฉลามกบครีบเหลี่ยมคืนสู่ทะเลเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของระบบนิเวศน์สมาชิกและผู้มีส่วนร่วมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 12 ได้ร่วมโครงการปล่อยฉลามกบครีบเหลี่ยมจำนวน 30 ตัวลงทะเลอันดามันของจังหวัดภูเก็ต ขณะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและประสานงานกับหน่วยงานของจังหวัด "เพื่อส่งเสริมความเกริกโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" การดำเนินงานบูรณาการความรู้ด้านนโยบายสาธารณะและอนุรักษ์ธรรมชาติให้เป็นพลังงานในการสร้างสังคมที่มีความตระหนักในสิ่งแวดล้อม
