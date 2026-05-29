ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายลงทะเบียน 22.00 น. รัฐย้ำครบ 30 ล้านสิทธิแล้วปิดทันที

ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายลงทะเบียน 22.00 น. รัฐย้ำครบ 30 ล้านสิทธิแล้วปิดทันที
📆5/29/2026 10:39 AM
โครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 29 พ.ค. และจะปิดรับในเวลา 22.00 น. โดยไม่มีการขยายเวลางบประมาณส่วนที่เหลือในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบตามเป้า จะถูกนำไปพิจารณาจัดสรรใหม่เพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป

วันนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียน " ไทยช่วยไทย พลัส " เปิดถึง 22.00 น. รัฐย้ำ ครบ 30 ล้านสิทธิ แล้วปิดทันที ไม่ขยายเพิ่ม ไม่ต่อเวลา ขณะที่หาก ลงทะเบียน ไม่เต็มตามเป้า งบคงเหลือจะถูกนำไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือและพยุงเศรษฐกิจด้านอื่นต่อไป โครงการ " ไทยช่วยไทย พลัส " เปิดให้ ลงทะเบียน เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 29 พ.

ค. และจะปิดรับในเวลา 22.00 น. โดยไม่มีการขยายเวลางบประมาณส่วนที่เหลือในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบตามเป้า จะถูกนำไปพิจารณาจัดสรรใหม่เพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.

) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันนี้ (29 พ. ค. 2569) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

และหากครบกำหนดเวลา หรือครบจำนวน 30 ล้านสิทธิที่กำหนดไว้ ระบบจะปิดลงทะเบียนทันที และจะไม่มีการขยายสิทธิหรือขยายเวลาโครงการเพิ่มเติม " มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองผู้ประกอบการรายย่อย มากกว่าการกระตุ้นการใช้จ่ายในวงกว้าง จึงไม่มีแนวคิดเปิดลงทะเบียนเพิ่มตามที่เคยกำหนดครอบคลุมช่วยเหลือไว้ที่ 30 ล้านคน แม้จะยังมีสิทธิคงเหลืออยู่ก็ตาม" สำหรับ งบประมาณส่วนที่เหลือ หากยอดลงทะเบียนไม่ครบ 30 ล้านสิทธิตามเป้าหมาย จะไม่สูญเปล่า โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ฯ วงเงิน 4 แสนล้านบาท จะนำกลับมาพิจารณาจัดสรรใหม่ เพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งการลดภาระค่าครองชีพ มาตรการด้านคมนาคม การดูแลต้นทุนพลังงาน และการออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะต่อไป สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบดิจิทัล รัฐบาลระบุว่าส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลผ่านกลไก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมจะยังได้รับเงินช่วยเหลือตามปกติในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ขณะที่การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ ยังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.

) ต่อไป ขณะที่ ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส ล่าสุด ณ วันที่ 29 พ. ค. 2569 เวลา 16.48 น.

มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 25,945,198 ราย คงเหลือสิทธิอีก 4,054,802 สิทธิ จากทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ ท่ามกลางประชาชนที่ยังเร่งลงทะเบียนในช่วงสุดท้าย สำหรับ บรรยากาศตามสาขาธนาคารกรุงไทยหลายแห่ง ยังมีประชาชนเดินทางไปขอความช่วยเหลือเรื่องการยืนยันตัวตน ลืมรหัสผ่าน หรือปลดล็อกแอปฯ เป๋าตังจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้เพิ่มกำลังดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ในวันสุดท้ายของการลงทะเบียน โดยความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส ล่าสุด ณ วันที่ 29 พ.

ค. 2569 เวลา 16.48 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 25,945,198 ราย คงเหลือสิทธิอีก 4,054,802 สิทธิ จากทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ท่ามกลางประชาชนที่ยังเร่งลงทะเบียนในช่วงสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น.

และตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป จะสามารถใช้สิทธิสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ที่เข้าร่วมโครงการได้ด้ว

