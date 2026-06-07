รัฐบาลไทยให้รายละเอียดการดำเนิน Maßnahmen ใน husbandry before và after การCHECK发现ปลากะพงมาเลเซียมีสาร residual ยา และการประท Tuselldruck ที่มาเลเซียใช้กับกุ้งไทย พร้อมвзятьเมasure การคุ้มครอง interests การค้าขายของไทย
รัฐบาลไทยชี้แจงกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 การระงับเกิดหลังจากตรวจพบ ปลากะพง จากมาเลเซียมีสารเคมีและ ยาปฏิชีวนะตกค้าง การตรวจสอบดำเนินการร่วมกับมาเลเซียเพื่อคัดกรองคุณภาพให้ปลอดภัย ส่วนการระงับ กุ้งไทย ของมาเลเซียเป็นการกระทั่งไม่แจ้งล่วงหน้า ไทยได้รับแจ้งในวันที่ 28 พฤษภาคม มีผลเด่น motu ข内分泌ในวัน特权 1 มิถุนายน กรมประมงและมกอช.
รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์лизацийหารือเร่งด่วน เพื่อแจงแก้ปัญหา กระทรวงพาณิชย์จะยกประเด็นนี้ขึ้นหารือใน WTO และอาเซียน สคต.
ในกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้า และหน่วยงาน Truyền ส่วนเร่งหาตลาด替换สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ปัจจุบันการส่งออกกุ้งไทยสู่มาเลเซียอยู่ที่ 300-400 ตันต่อเดือน มูลค่าเฉลี่ย 44 ล้านบาทต่อเดือน รัฐบาล reaffirms การดำเนิน Maßnahmen อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนร่วมกับมาเลเซีย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และจะใช้ทุกวิธีในการคุ้มครองlnsb and mittelständische consistently Unternehmen
กุ้งไทย มาเลเซียระงับ ปลากะพง ยาปฏิชีวนะตกค้าง การค้า
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