ไทยช่วยไทย x Local Low Cost ลดราคาสินค้าสูงสุดกว่า 60% ช่วยฟื้นฟูร้านค้าหลังน้ำท่วม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย x Local Low Cost ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2569 ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดกว่า 60% ช่วยประชาชนและร้านค้าท้องถิ่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดกิจกรรม ไทยช่วยไทย x Local Low Cost ค้าปลีกไทย รวมใจฟื้นฟูน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและสินค้าสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือนและธุรกิจมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 60% ที่ ร้านค้าปลีกท้องถิ่น ทั่วประเทศ
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และกระตุ้นให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาคึกคักอีกครั้งAlso readนายโสภณ ซารัมย์ ประชุมติดตามโครงการแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 6 อำเภอบุรีรัมย์
อธิบดีกิตติวัฒน์กล่าวว่า กรมฯ ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
กิจกรรมไทยช่วยไทย x Local Low Cost มีสินค้าใดบ้าง
ในกิจกรรมนี้ มีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 100 ร้านค้า รวมกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ โดยนำสินค้ากว่า 1,500 รายการมาจำหน่ายในราคาพิเศษ
สินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ข้าวสาร เครื่องปรุง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก และน้ำยาล้างพื้น
นอกจากนี้ยังมีสินค้าสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และธุรกิจภายหลังน้ำลด รวมถึงสินค้าชุมชน เช่น อาหารแปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่น สินค้าเกษตรแปรรูป และเสื้อผ้า
ความร่วมมือเพื่อลดค่าครองชีพและฟื้นฟูธุรกิจท้องถิ่น
อธิบดีกิตติวัฒน์ระบุว่า กิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและลดค่าครองชีพของประชาชนหลังน้ำลดเท่านั้น แต่ยังสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ประกอบการ SMEs และเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่น
ความร่วมมือดังกล่าวช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การค้า ลดต้นทุนให้ธุรกิจ เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และสร้างรายได้ รวมถึงกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งในระยะยาว
กรมฯ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า และเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ
ผลการดำเนินงานครั้งก่อนและช่องทางตรวจสอบร้านค้า
กิจกรรมไทยช่วยไทย x Local Low Cost เคยจัดต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ ครั้งล่าสุดจัดในช่วงวันที่ 1 ถึง 15 สิงหาคม 2569 และสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง 2,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 427 ล้านบาท หรือ 23.88% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ที่มียอดขายประมาณ 1,788 ล้านบาท
ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีโปรโมชันและคูปองส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายภายในร้าน โดยมียอดขายจากการใช้คูปองสูงถึง 44.68 ล้านบาท
กรมฯ ระบุว่ามาตรการส่งเสริมการขายช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
กรมฯ ขอเชิญชวนประชาชนและธุรกิจในท้องถิ่นเลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัดได้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 ที่ร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้กว่า 70 ล้านบาท และช่วยให้ร้านค้าฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1570
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