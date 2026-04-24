ไทยช่วยไทยพลัส 2569: รัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เงื่อนไขและรายละเอียด

อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' ปี 2569 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพที่รัฐบาลปรับปรุงจาก 'คนละครึ่ง' โดยเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนจากรัฐเป็น 60% และประชาชนจ่าย 40% พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไขการลงทะเบียน และกำหนดการเปิดรับสมัคร
รัฐบาล เตรียมเปิดโครงการ ' ไทยช่วยไทยพลัส ' ในปี 2569 ปรับสัดส่วนการสนับสนุนใหม่เป็น รัฐบาล ช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ และบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โครงการนี้เป็นวิวัฒนาการมาจากโครงการ 'คนละครึ่ง' ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์ เศรษฐกิจ ที่ผันผวน การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการสนับสนุนนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ รัฐบาล ในการแบ่งเบาภาระของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของ เศรษฐกิจ โดยรวม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ' ไทยช่วยไทยพลัส ' กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อป้องกันการทับซ้อนของ สิทธิประโยชน์ รัฐบาล คาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 20-30 ล้านคน ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกผ่านระบบการ ลงทะเบียน ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ' เป๋าตัง ' ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับโครงการต่างๆ ของ รัฐบาล การ ลงทะเบียน จะเปิดให้ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2569 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โครงการนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะการใช้จ่ายในร้านค้าทั่วไป แต่ยังครอบคลุมถึงร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้ รัฐบาล ยังได้เตรียมมาตรการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในโครงการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเงินช่วยเหลือจะถึงมือผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริง รูปแบบการจ่ายเงินภายใต้โครงการ ' ไทยช่วยไทยพลัส ' จะเป็นการทยอยจ่ายเงิน เพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินในระบบ เศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง โดย รัฐบาล จะพิจารณาปรับวงเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินตามสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป การจ่ายเงินจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน ' เป๋าตัง ' ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ได้รับสิทธิเมื่อมีเงินเข้าบัญชี ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน ' เป๋าตัง ' ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสแกน QR code หรือใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตน รัฐบาล หวังว่าโครงการ ' ไทยช่วยไทยพลัส ' จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศ และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ เศรษฐกิจ ที่ยากลำบาก การดำเนินโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอีกด้วย โครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตของประเทศอีกด้ว.
เบี้ยวนัดอัยการ! คดีหุ้น MORE สะดุด 3 ผู้ต้องหาไม่โผล่ เสี่ยงถูกออกหมายจับผู้ต้องหา 3 รายในคดีปั่นหุ้น MORE ไม่มาตามนัดส่งฟ้องของอัยการในวันที่ 22 เมษายน 2569 นายสมนึก กยาวัฒกิจ หนึ่งในผู้ต้องหา ได้รับอนุญาตให้เลื่อนนัดไปเป็นวันที่ 21 พ.ค. 2569 เนื่องจากยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 ราย คือ น.ส.
Read more »
‘ออมนิคอม’ เผยลูกค้าอัดงบเร่งโกยยอดขาย สงครามตะวันออกกลาง กดดันอุตฯ สื่อโฆษณาแผ่วปี 2569 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาเป็นอีกเซกเตอร์ที่ต้องรับมือกับความท้าทาย เพราะเมื่อเกิด “วิกฤติ” ถือเป็นด่านแรกที่สินค้าและบริการจะ “หั่นงบ” การทำแคมเปญตลาด การทุ่มงบผ่านสื่อเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
Read more »
คณะการทูตฯ ม.รังสิต คว้ารางวัลเวทีดีเบต 4 สถาบันระดับนานาชาติคณะการทูตและการต่างประเทศ (SDIS) มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างชื่อเสียงโดดเด่นในเวทีวิชาการระดับอุดมศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้เวทีสานสัมพันธ์ 4 มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2569
Read more »
‘มวยล้มต้มคนดู’ หรือทุบโต๊ะล้างบาง? บทพิสูจน์ดีเอสไอคลายปม ‘คดีน้ำมัน’มหากาพย์การสอบสวนขบวนการ 'น้ำมันล่องหน 60 ล้านลิตร' ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะคดีพิเศษที่ 59/2569 กำลังก้าวเข้าสู่จุดเดือดสูงสุดในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่ตั้งคำถามถึงความจริงใจในการปราบปรามปรากฏการณ์ อาชญากรรมทางพลังงาน...
Read more »
รัฐบาลปรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส จ่ายเพิ่มเป็น 60:40 ช่วยลดค่าครองชีพรัฐบาลพิจารณาปรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากคนละครึ่งพลัส โดยอาจเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนจากรัฐเป็น 60% ประชาชนจ่าย 40% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน พร้อมเตรียมงบประมาณรองรับโครงการเริ่ม 23 เมษายน 2569
Read more »
กบง. มีมติลดราคาดีเซล 2 ระยะ เริ่ม 24 เม.ย. 69 ช่วยลดภาระประชาชนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคา ณ โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 ระยะ เริ่ม 5 บาทต่อลิตรในวันที่ 24 เมษายน 2569 และลดเพิ่มอีก 3 บาทต่อลิตรในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและรักษาเสถียรภาพพลังงานของประเทศ
Read more »