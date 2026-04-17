ไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย AI และนวัตกรรมทางการแพทย์: รัฐเร่งปฏิรูปกฎหมาย สร้างโอกาสใหม่

กระทรวง อว. และ ป.ย.ป. ร่วมมือยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกฎหมาย พร้อมผลักดัน MedTech และ Clinical Trial Hub เพื่อสร้าง New S-Curve ทางเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศ
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่แห่ง เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างเต็มกำลัง โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้ร่วมกันหารือเพื่อกำหนดทิศทางและวางกรอบการดำเนินงานในการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทย
เป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนครั้งนี้คือการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับระบบการทำงานของภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเร่งนำพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือคือการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือ GovTech ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการกับปัญหาโครงสร้างกฎหมายที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกัน การปรับปรุงระบบบริการต่างๆ ของภาครัฐให้ทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนี้ จะไม่เพียงช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุมัติกระบวนการต่างๆ ลงเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการข้อมูล ลดโอกาสในการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลที่อาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริต และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและดึงดูดการลงทุนจากภาคธุรกิจต่างๆ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ในส่วนของภาคสาธารณสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง หรือ MedTech มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นอีกหนึ่งวาระเร่งด่วน รัฐบาลมีแผนที่จะจัดตั้ง Regulatory Sandbox ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักวิจัยสามารถทดลองนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ก่อนที่จะนำไปสู่การใช้งานจริงในวงกว้าง
โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางคลินิก หรือ Clinical Trial Hub ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งการดำเนินงานนี้จะครอบคลุมถึงการนำนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง เช่น เทคโนโลยีการบำบัดด้วยเซลล์และยีน (Cell & Gene Therapy) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางการแพทย์ (Medical AI) มาใช้ในการพัฒนาและยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับการรักษาพยาบาล แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุขภาพอีกด้วย
นอกเหนือจากประเด็นด้าน GovTech และ MedTech แล้ว การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางนิติศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี AI จะเข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงกฎหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเร่งจัดทำร่างกฎหมายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ร่างกฎหมายเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) ให้มีความพร้อมและทันสมัย สามารถรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ AI จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อกฎหมาย การประเมินผลกระทบ และการยกร่างกฎหมายเป็นไปอย่างมีระบบ มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
เศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Medtech Clinical Trial Hub Govtech
AI ฝันร้าย Gen Z 'โกลด์แมน แซคส์' เผย AI ทำคนตกงานเดือนละ 16,000 ตำแหน่งAI พ่นพิษ Goldman Sachs เผยทำคนตกงานสุทธิเดือนละ 16,000 ตำแหน่ง ชี้ ทนาย-หมอ-ผจก.ก่อสร้างยังรุ่ง แต่เป็นฝันร้าย Gen Z ใช้ AI เก่งที่สุด กลับถูก AI แย่งงานมากที่สุดในตลาด เตือนต้องรีบปรับตัว
รองเท้า Allbirds รีแบรนด์สู่ NewBird ทำโครงสร้างพื้นฐาน AI ดันหุ้นพุ่ง 582% ในวันเดียวหุ้น BIRD ของบริษัท Allbirds รองเท้าผ้าใบยอดฮิตในซิลิคอนวัลเลย์ พุ่งทะยานขึ้นกว่า 582% ในวันเดียว หลังประกาศรีแบรนด์ มีแผนเปลี่ยนชื่อเป็น NewBird AI รุกทำโครงสร้างพื้นฐาน AI
Alibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus: Agentic AI สุดแกร่ง จัดการงานซับซ้อนได้เองAlibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus โมเดล Agentic AI รุ่นล่าสุด ที่มีความสามารถเหนือกว่า AI ผู้ช่วยทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำด้วยตนเองได้ครบวงจร จัดการงานโค้ดดิ้งซับซ้อน วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ และแปลงดีไซน์เป็นโค้ดได้
Alibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus โมเดล AI อัจฉริยะขับเคลื่อน Agentic AI เขียนโค้ด-วิเคราะห์ข้อมูลครบวงจรAlibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus โมเดล AI ภาษาขนาดใหญ่รุ่นใหม่ เน้นความสามารถ Agentic AI สามารถวางแผน ตัดสินใจ และลงมือทำงานอัตโนมัติ ทั้งการเขียนโค้ดระดับคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ (ข้อความ ภาพ วิดีโอ) และรองรับ Context Window สูงถึง 1 ล้านโทเค็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับองค์กรและแอปพลิเคชันยุคใหม่
Intel เปิดตัวโมบายซีพียูตระกูล Core รุ่นใหม่ ราคาเข้าถึงง่าย เน้นประสิทธิภาพ AI สำหรับผู้ใช้ทั่วไปIntel เปิดตัวโมบายซีพียูรุ่นใหม่สำหรับตลาด Value ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI ล่าสุด ชิปนี้ผลิตบนโหนดการผลิตที่ล้ำสมัยในสหรัฐอเมริกา รองรับ AI สูงสุด 40 Platform TOPS และมี NPU รุ่นที่ 5 ในตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ AI บนแล็ปท็อปในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยมีแล็ปท็อปกว่า 70 รุ่นจากพาร์ทเนอร์เตรียมวางจำหน่ายตลอดปีนี้
อีลอน มัสก์ เสนอ "Universal High Income" สู้ AI แย่งงาน ลั่นรัฐบาลต้องแจกเงินเยียวยาอีลอน มัสก์ เสนอแนวคิด "Universal High Income" หรือ "รายได้พื้นฐานระดับสูงถ้วนหน้า" เพื่อรับมือกับวิกฤตการว่างงานครั้งใหญ่จากการเข้ามาแทนที่ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชี้เทคโนโลยี AI พัฒนาก้าวกระโดดเกินกว่านโยบายรัฐจะตามทัน จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการแจกเงินสดโดยตรงแก่ประชาชนเพื่อเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกวงการ แม้กระทั่งอาชีพทักษะสูง เช่น ศัลยแพทย์
