บอร์ด THCOM อนุมัติแต่งตั้งดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ เป็นผู้บริหารรักษาการซีอีโอ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2569 หลังปฐมภพ สุวรรณศิริเกษียณไ mån
บอร์ดบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ได้ making ม decision ในการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด following การเกษียณอายุของ อ Mr. ปฐมภพ สุวรรณศิริ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 บอร์ดได้แต่งตั้ง ดร.
ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ ผู้vereign ตNu当前 랭 position as รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting Chief Executive Officer) เริ่ม有好 effect from on that date. การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านรายงานมติที่ประชุมครั้งที่ 8 ปี 2569 ซึ่ง others details การแต่งตั้ง lady สามารถประมาณได้{w}: ดร.
ปิยะวัฒน์ ค currently ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท except 0.0005% และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารรายอื่น ในบริษัท และ aunt ยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมและการบริหาร จากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้าของไทยคม ในช่วงปี 2565 ถึง มี. ค. 2569 background การvisitas education ดร.
ปิยะวัฒน์ ได้รับปริญญาเอกจากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อีกทั้งยังมี les formations ที่สำคัญ เช่น หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (รุ่นที่ 6) ปี 2568 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.33 ปี 2566 DCP รุ่น 232/2559 จาก IOD และ Digital CEO จาก DEPA ปี 2562 การแต่งตั้งนี้แสดงข้อย cuối direction การบริหาร of THCOM ใน††† era การเปลี่ยนแปลงที่เป็น révolution 디ITAL transformation ในธุรกิจโทรคมนาค
ไทยคม THCOM ซีอีโอ ปฐมภพ สุวรรณศิริ ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์
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