ไทยคว้า 2 ทองเทเบิลเทนนิสปาราโลก ครั้งประวัติศาสตร์ พัทยา 2026
ทัพนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทย สร้างประวัติศาสตร์คว้า 2 เหรียญทอง ITTF World Para Table Tennis Championships Pattaya 2026 ที่ชลบุรี ทำไทยจบอันดับ 6 โลก รุ่งโรจน์ ไทยนิยม ทำ 2 ทองประวัติศาสตร์
ศึกเทเบิลเทนนิสคนพิการชิงแชมป์โลก รายการ ITTF World Para Table Tennis Championships Pattaya 2026 ได้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และประทับใจ ณ ศูนย์ประชุมพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569 การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 53 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 100 ปี สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( ITTF) ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากสหพันธ์ฯ และคณะนักกีฬาทั่วโลก ด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับสากล ความพร้อมของสนาม ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาคนพิการ การเดินทาง และที่พัก รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นตามแบบฉบับเจ้าภาพ ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ
ทัพไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้า 2 เหรียญทองโลก
ทัพนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทย สร้างประวัติศาสตร์คว้า 2 เหรียญทองชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยในบ้านเกิด ครั้งนี้ไทยยังเก็บเพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญรางวัล ส่งผลให้ทัพไทยจบอันดับ 6 ของโลกได้อย่างสวยหรู อันดับ 1 ของตารางเป็นเกาหลีใต้ คว้า 7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง อันดับ 2 เป็นจีน 6 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง และเยอรมนี จบที่ 3 ตาราง ทำได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดงAlso readงานวิจัยชี้กระบองเพชรเสี่ยงสูญพันธุ์หนักจากภาวะโลกร้อน
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของ รุ่งโรจน์ ไทยนิยม จอมเก๋ามือระดับโลกของไทย ที่เหมาคนเดียว 2 เหรียญทองประวัติศาสตร์ ได้แก่ เหรียญทองแรก ประเภทชายคู่ คลาส MD14 หวนกลับมาจับคู่กับ เฉลิมพงษ์ พันธุ์ภู่ อีกครั้งในรอบ 6 ปี ก่อนผนึกกำลังโค่นคู่มือ 1 ของโลกจากฝรั่งเศสอย่าง เคลมองต์ แบร์กติเยร์ และ เอสเตบัน แอร์โรลต์ ไปอย่างสุดมันส์ 3-2 เกม จากนั้นไม่ถึงชั่วโมง มาคว้าเหรียญทองที่ 2 ในประเภทคู่ผสม คลาส XD14 เมื่อ รุ่งโรจน์ ที่จับคู่กับ กัลยา ชัยวุฒิ โชว์ฟอร์มเฉียบเอาชนะ อาร์เทียม ยาคอฟเลฟ และ อาลีเอวา มาลิก คู่มือ 3 ของโลกจากรัสเซีย ไป 3-1 เกม ผงาดคว้าแชมป์โลกคู่ผสมร่วมกันเป็นครั้งแรกในชีวิต
รายละเอียดผลงานและคู่แข่งระดับโลก
นอกจากสองเหรียญทองประวัติศาสตร์แล้ว ทัพพาราไทยยังคว้าอีก 1 เหรียญเงิน จากประเภทชายคู่ คลาส MD8 โดย วันชัย ชัยวุฒิ และ ยุทธจักร กลิ่นบานชื่น รวมถึง 2 เหรียญทองแดง จากประเภทชายเดี่ยว คลาส 3 ของ ยุทธจักร กลิ่นบานชื่น และประเภทหญิงคู่ คลาส WD10 ที่ วิจิตรา ใจอ่อน จับคู่กับ วาสนา ศรีงาม การทำผลงานระดับนี้สะท้อนถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถแข่งขันกับมือวางอันดับต้นๆ ของโลกได้อย่างทัดเทียม
การแข่งขันในครั้งนี้นำเสนอความท้าทายที่สูงขึ้นอย่างมาก เมื่อนักกีฬาไทยต้องพบกับคู่ต่อสู้จากประเทศที่มีผลงานแข็งแกร่งอย่าง เกาหลีใต้ และ จีน ซึ่งครองแท่นนำในตารางเหรียญรางวัล เกาหลีใต้ เก็บได้ 7 เหรียญทองตามด้วย จีน ที่มี 6 เหรียญทอง ส่วน เยอรมนี จบที่อันดับ 3 ด้วย 4 เหรียญทอง แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาที่ไทยต้องเร่งปิดช่องว่างเพื่อให้คงสถานะการแข่งขันระดับท็อปต่อไป
ทิศทางอนาคตสู่พาราลิมปิก 2028
ความสำเร็จทั้งด้านการจัดการแข่งขันและผลงานในสนามครั้งนี้ ถือเป็นรากฐานและแรงส่งสำคัญของวงการพาราเทเบิลเทนนิสไทย โดย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมนำประสบการณ์และความสำเร็จจากชุดแชมป์โลก มาต่อยอดและพัฒนานักกีฬาดาวรุ่ง เพื่อเป้าหมายรักษาความเป็นเจ้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับภูมิภาคอย่าง อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 14 ซึ่งประเทศมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 ตุลาคม 2570 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
นอกจากเป้าหมายระดับภูมิภาค สมาคมฯ ยังมีแผนเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อมุ่งสู่พาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกาต่อไป การวางระบบเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านกีฬา การแพทย์ และจิตใจ จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับนักกีฬาไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดของโลกได้อย่างยั่งยืน
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