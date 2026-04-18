ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางพลังงานหมุนเวียนภูมิภาค: ปลดล็อกตลาดไฟฟ้าคือหัวใจหลัก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แนวทางสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานหมุนเวียนของภูมิภาค โดยเน้นย้ำความสำคัญของการเปิดเสรีตลาดไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการผลิต ซื้อขาย และใช้พลังงานสะอาดอย่างทั่วถึง ลดการผูกขาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
การยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง พลังงานหมุนเวียน ของภูมิภาค เป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ไม่ยาก หากมีการวางนโยบายที่ถูกต้องและมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ปัจจัยสำคัญที่ถือเป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างแท้จริงนั้นอยู่ที่ “การ เปิดเสรีตลาดไฟฟ้า ” นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้อธิบายถึงกลไกดังกล่าวว่า จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของประเทศในการพัฒนา พลังงานหมุนเวียน ได้อย่างเต็มที่
โดยการเปิดเสรีตลาดไฟฟ้าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงชุมชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าซึ่งกันและกันได้โดยตรง ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยลดการผูกขาดอำนาจของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ราย เมื่อโครงสร้างตลาดไฟฟ้ามีความเปิดกว้างและส่งเสริมการแข่งขัน จะเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับครัวเรือนและอาคารต่างๆ โครงการพลังงานชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในพื้นที่ และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า การเติบโตเหล่านี้จะไม่ต้องรอการขับเคลื่อนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่จะเกิดจากการขับเคลื่อนของภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์หลากหลายประการ อาทิ เกษตรกรจะมีรายได้เสริมจากการขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา หรือจากโครงการพลังงานชุมชนของตนเอง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานปริมาณมากอย่างดาต้าเซ็นเตอร์ จะสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริงและมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากประโยชน์ในระดับบุคคลและภาคธุรกิจ การมีระบบไฟฟ้าที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูง ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว ลดความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่ปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเข้าถึงพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกฐานการผลิตหรือลงทุน นายสนธิรัตน์ได้ย้ำเตือนว่า การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงปัจจัยด้านค่าแรงต่ำหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป แต่ปัจจัยสำคัญที่ประเทศต่างๆ ต้องมี คือ การมีแหล่งพลังงานสะอาดที่เพียงพอ และการเข้าถึงพลังงานเหล่านั้นได้อย่างสะดวกและเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดี สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นายสนธิรัตน์ได้เสนอแนะให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน 3 ประเด็นหลักที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ประการแรก คือ การลงทุนพัฒนาและยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไฟฟ้า รองรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนได้ดีขึ้น และส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง คือ การทบทวน ปรับปรุง และปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคและล้าสมัยต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการเข้าสู่ตลาดไฟฟ้าของภาคส่วนต่างๆ การแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต การเชื่อมต่อระบบ และการซื้อขายไฟฟ้า ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและกินเวลานาน และประการสุดท้าย คือ การเปิดตลาดไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันที่แท้จริงและสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม การล่าช้าในการดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศไทยต้องแบกรับต้นทุนพลังงานแบบเดิมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสูญเสียโอกาสอันมีค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งอาจจะตกไปอยู่ในมือของประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินการได้เร็วกว่า ส่งผลให้ไทยเสียเปรียบในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก การตัดสินใจและการดำเนินการในวันนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศในระยะยาว การพัฒนาสู่ศูนย์กลางพลังงานหมุนเวียนของภูมิภาค ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม การเปิดเสรีตลาดไฟฟ้าเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานของไทย เมื่อประชาชนสามารถผลิตและขายไฟฟ้าได้ ชุมชนสามารถบริหารจัดการพลังงานของตนเองได้ ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่แข่งขันได้ และประเทศชาติมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น การลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและการปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย จะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ จากภาคการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เสริมจากการผลิตไฟฟ้า ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นฐานการผลิตที่ยั่งยืนและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับ ESG (Environmental, Social, and Governance) จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หากไทยสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเชิงนโยบายและกฎหมายได้สำเร็จ โอกาสในการเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคนี้จึงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ประเทศไทยมีศักยภาพ ทรัพยากร และความพร้อมในหลายด้าน เพียงแต่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว และการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนเร้น และเปลี่ยนวิกฤตด้านพลังงานให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและก้าวหน้าต่อไป การที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาที่รวดเร็วในภาคส่วนนี้ ถือเป็นสัญญาณเตือนให้ไทยต้องเร่งเครื่อง และไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไป เพราะการลงทุนในพลังงานสะอาด ไม่ใช่เพียงการลงทุนเพื่ออนาคตด้านพลังงาน แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรว
