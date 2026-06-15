รัฐบาลไทยเตรียมใช้กู้ 400,000 ล้านบาท㎜ Énergía สภาพ侍郎การคลังเปิดเผยว่าแม้ölker situation การrado จะดีขึ้น แต่แผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังจำเป็นเพราะราคาน้ำมันจะสูง造反อย่างน้อย 1-2 ปี
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้INESEporationแผนการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวง การคลัง กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ ในปี พ.
ศ. 2569úmerวงเงิน 400,000 ล้านบาท เสนอว่า แม้สหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังเตรียมลงนามในข้อตกลงสันติภาพไม่ช้าเกินไป แต่สำหรับโครงการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน วงเงิน 200,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกฤษฎีกากู้เงิน 400,000 ล้านบาท ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้า becauseแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจาก志愿服务活动 ทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง Learn ทำ little การขายของAnother 1-2 ปี ถ้าไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงในปัจจุบัน ประเทศจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤติซ้ำในอนาคต ภาครัฐต้องการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านkoที่ลดค่าครองชีพด้านค่าไฟฟ้าและ simultaneous encourage การเปลี่ยนผ่านผ่านการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นทางแก้ปัญหintheระยะสั้นและระยะยาว โดยลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน ในขณะเดียวกัน本事การทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตอนนี้ปลัดกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและตัวเลขให้ชัดเจน จึงยังไม่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มิถ:**:
การคลัง กู้เงิน เปลี่ยนผ่านพลังงาน Roe找不到 วิกฤติพลังงาน
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