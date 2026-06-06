ไทย U23 พ่าย 2-3 ต่อเกาหลีใต้ U23 ในเกมอุ่นเครื่อง FIFA DAY 6 มิ.ย. 2569

ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีพลาดโอกาสรักษาชัยชนะหลังขึ้นนำสองครั้งในเกมอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ U23, ผลเกมจบด้วยสกอร์ 2-3 ฝ่ายชาวเกาหลีเหนือกว่าในนัดที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และโอกาสสำคัญ
ทีมชาติ ไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ( U23 ) เผชิญหน้ากับทีมชาติ เกาหลีใต้ U23 ในการแข่งขันอุ่นเครื่องระดับนานาชาติภายใต้โครงการ FIFA DAY เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 การพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการต่อสู้ที่ดุเดือด แม้ ไทย จะเริ่มได้เปรียบหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดไปด้วยสกอร์ 2-3 การแข่งขันเริ่มต้นอย่างน่าประทับใจสำหรับทีมช้างศึกในนาทีที่ 4 กฤตภัค แสงสวัสดิ์ เปิดบอลจากกลางสนามและส่งให้ชนภัช บัวพันธ์ที่ทำการโหม่งจู่โจมในเขตโทษจนบอลหลุดเข้าสู่ตาข่าย ทำให้ ไทย ขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความตื่นเต้นยังไม่สิ้นสุดเมื่อเวลาเหลือน้อยในช่วงต้นเกม เกาหลีใต้ คัง ซอง จินตอบโต้ด้วยการยิงจากระยะไกลที่แรงและแม่นยำ ทำให้บอลพุ่งทะลุเสาและเท้าไปติดกับเสา ทำให้คะแนนเท่ากัน 1-1 ในนาทีที่ 10 ต่อมาก็ไม่หยุดที่ 17 นาที ไทย กลับมาคว้าความได้เปรียบอีกครั้งโดยการตั้งบอลมุมสั้นที่ส่งให้สิรภพ วันดี ผู้ทำหน้าที่เปิดบอลเข้าสู่เขตโทษและต่อจากนั้นธีร์กวิน จันทร์ศรี รับบอลอย่างแม่นยำและโหม่งเข้าประตู ทำให้ทีมชาติ ไทย ยืดคะแนนนำเป็น 2-1 ก่อนสิ้นครึ่งแรก การบุกของ ไทย ในช่วงต้นครึ่งแรกทำให้ผู้ชมและแฟนบอลต่างตื่นเต้นและคาดหวังว่าทีมชาติ ไทย จะสามารถรักษาความได้เปรียบจนจบเกมได้ เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลัง ความตึงเครียดเพิ่มพูนขึ้นอย่างชัดเจน ณ นาทีที่ 49 เกาหลีใต้ ค่อยๆ ควบคุมเกมและกลับมาตีเสมอด้วยการทำคะแนนจากลี ยอง จุน ที่ทำการส่งบอลเข้าสู่เขตโทษแล้วซัดด้วยเท้าขวาอย่างแม่นยำ ทำให้สกอร์เท่ากัน 2-2 อีกครั้ง ความด่วนของเกมทำให้ทั้งสองทีมต้องเร่งรีบสร้างโอกาส ในช่วงนาทีที่ 70-75 ทีม เกาหลีใต้ เริ่มควบคุมลูกบอลและสร้างโอกาสหลายครั้ง แต่การป้องกันของ ไทย ยังคงมั่นคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ณ นาทีที่ 79 ชอย วู จิน ของ เกาหลีใต้ ทำการยิงฟรีคิกจากตำแหน่งหน้ากรอบเขตโทษด้วยเท้าซ้ายที่ปล่อยให้บอลโค้งงออย่างสวยงาม พุ่งเข้าไปในตาข่าย ทำให้ทีมสโตนทรีสีขาวพลิกขึ้นนำเป็น 3-2 ความหวังของ ไทย ที่ต้องการสร้างโอกาสทวารเพื่อกลับมาคิดคะแนนยังคงอยู่ แต่การโจมตีของ ไทย ในนาทีสุดท้ายไม่สามารถเจาะแนวรับของ เกาหลีใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกมจบลงด้วยผลการแข่งขันที่ ไทย พ่ายแพ้ 2-3 แม้ผลสรุปอาจทำให้แฟนบอล ไทย รู้สึกเสียใจ แต่การแสดงศักยภาพของทีมชาติ ไทย U23 ในเกมนี้ยังคงสร้างความภูมิใจ ทั้งการทำประตูเร็ว การสร้างโอกาสและการต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้าย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ การพลาดโอกาสสำคัญในช่วงหลังเกมอาจเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับโค้ชและนักเตะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์เกมรุกและการจัดการเกมในช่วงสำคัญของการแข่งขัน นอกจากนี้ การที่ทีม ไทย สามารถขึ้นนำสองครั้งต่อสู้กับทีมที่มีประสบการณ์และความแข็งแกร่งอย่าง เกาหลีใต้ ได้ ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงศักยภาพที่กำลังเติบโตของ ฟุตบอล เยาวชน ไทย ในระดับสากลต่อไปในอนาค.
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (U23) เผชิญหน้ากับทีมชาติเกาหลีใต้ U23 ในการแข่งขันอุ่นเครื่องระดับนานาชาติภายใต้โครงการ FIFA DAY เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 การพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการต่อสู้ที่ดุเดือด แม้ไทยจะเริ่มได้เปรียบหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดไปด้วยสกอร์ 2-3 การแข่งขันเริ่มต้นอย่างน่าประทับใจสำหรับทีมช้างศึกในนาทีที่ 4 กฤตภัค แสงสวัสดิ์ เปิดบอลจากกลางสนามและส่งให้ชนภัช บัวพันธ์ที่ทำการโหม่งจู่โจมในเขตโทษจนบอลหลุดเข้าสู่ตาข่าย ทำให้ไทยขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความตื่นเต้นยังไม่สิ้นสุดเมื่อเวลาเหลือน้อยในช่วงต้นเกม เกาหลีใต้คัง ซอง จินตอบโต้ด้วยการยิงจากระยะไกลที่แรงและแม่นยำ ทำให้บอลพุ่งทะลุเสาและเท้าไปติดกับเสา ทำให้คะแนนเท่ากัน 1-1 ในนาทีที่ 10 ต่อมาก็ไม่หยุดที่ 17 นาที ไทยกลับมาคว้าความได้เปรียบอีกครั้งโดยการตั้งบอลมุมสั้นที่ส่งให้สิรภพ วันดี ผู้ทำหน้าที่เปิดบอลเข้าสู่เขตโทษและต่อจากนั้นธีร์กวิน จันทร์ศรี รับบอลอย่างแม่นยำและโหม่งเข้าประตู ทำให้ทีมชาติไทยยืดคะแนนนำเป็น 2-1 ก่อนสิ้นครึ่งแรก การบุกของไทยในช่วงต้นครึ่งแรกทำให้ผู้ชมและแฟนบอลต่างตื่นเต้นและคาดหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถรักษาความได้เปรียบจนจบเกมได้ เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลัง ความตึงเครียดเพิ่มพูนขึ้นอย่างชัดเจน ณ นาทีที่ 49 เกาหลีใต้ค่อยๆ ควบคุมเกมและกลับมาตีเสมอด้วยการทำคะแนนจากลี ยอง จุน ที่ทำการส่งบอลเข้าสู่เขตโทษแล้วซัดด้วยเท้าขวาอย่างแม่นยำ ทำให้สกอร์เท่ากัน 2-2 อีกครั้ง ความด่วนของเกมทำให้ทั้งสองทีมต้องเร่งรีบสร้างโอกาส ในช่วงนาทีที่ 70-75 ทีมเกาหลีใต้เริ่มควบคุมลูกบอลและสร้างโอกาสหลายครั้ง แต่การป้องกันของไทยยังคงมั่นคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ณ นาทีที่ 79 ชอย วู จิน ของเกาหลีใต้ทำการยิงฟรีคิกจากตำแหน่งหน้ากรอบเขตโทษด้วยเท้าซ้ายที่ปล่อยให้บอลโค้งงออย่างสวยงาม พุ่งเข้าไปในตาข่าย ทำให้ทีมสโตนทรีสีขาวพลิกขึ้นนำเป็น 3-2 ความหวังของไทยที่ต้องการสร้างโอกาสทวารเพื่อกลับมาคิดคะแนนยังคงอยู่ แต่การโจมตีของไทยในนาทีสุดท้ายไม่สามารถเจาะแนวรับของเกาหลีใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกมจบลงด้วยผลการแข่งขันที่ไทยพ่ายแพ้ 2-3 แม้ผลสรุปอาจทำให้แฟนบอลไทยรู้สึกเสียใจ แต่การแสดงศักยภาพของทีมชาติไทย U23 ในเกมนี้ยังคงสร้างความภูมิใจ ทั้งการทำประตูเร็ว การสร้างโอกาสและการต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้าย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ การพลาดโอกาสสำคัญในช่วงหลังเกมอาจเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับโค้ชและนักเตะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์เกมรุกและการจัดการเกมในช่วงสำคัญของการแข่งขัน นอกจากนี้ การที่ทีมไทยสามารถขึ้นนำสองครั้งต่อสู้กับทีมที่มีประสบการณ์และความแข็งแกร่งอย่างเกาหลีใต้ได้ ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงศักยภาพที่กำลังเติบโตของฟุตบอลเยาวชนไทยในระดับสากลต่อไปในอนาค
ฟุตบอล U23 ไทย เกาหลีใต้ FIFA DAY
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน '7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2569'นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน '7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2569' โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดการเรียน การสอนวิชาสหกรณ์และจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
Read more »
ธอส. สร้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางธอส. ผนึกกำลังกับกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครใกล้ 20 มิถุนายน 2569 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนประกาศผลการตรวจสอบใน 17 กรกฎาคม 2569
Read more »
วันอัฏฐมีบูชา 2569 คือวันอะไร เปิดประวัติที่มา และความสำคัญที่ชาวพุทธควรรู้วันอัฏฐมีบูชา 2569 คือวันอะไร หยุดไหม มีประวัติและความสำคัญอย่างไรบ้าง รวมถึงหลักธรรมของวันอัฏฐมีบูชา
Read more »
Marvell Technology: นี่คือวิธีที่จะสามารถเป็นบริษัท AI มูลค่าล้านล้านดอลลาร์ต่อไปได้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 Jenson Huang ซีอีโอของ Nvid […]
Read more »
ทส. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 2569 ประกาศความพร้อมไทยด้านภูมิอากาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 2569 ภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโชยความสำคัญของรัฐบาลให้กับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับทุกภาค后eleritetยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
Read more »
คลังเปิดยอดลงทะเบียนบัตรคนจน 8.8 ล้านราย พบ410,699 รายข้อมูลไม่ถูกต้องต้องลงใหม่ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ในสองวันแรก registr 8,865,427 ราย มี 410,699 รายที่ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องลงทะเบียนใหม่ภายใน 21 พฤษภาคม 2569 และผลการตรวจสอบคุณสมบัติจะประกาศ 17 กรกฎาคม
Read more »