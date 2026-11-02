ไทยhostingงานIAEA ถกโมเดลการเงินSMR FOAKสู่NOAK
ไทยร่วมจัดสัมมนาIAEAและสหรัฐ ถกโมเดลการเงินSMR จากโครงการแรกสู่โครงการถัดไป เพื่อขยายการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค IAEA United States Regional Workshop on Scaling SMR Deployment: From FOAK to NOAK Financing Models ขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 ณ ห้องประชุม Park View โรงแรม 베스트 เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร งานนี้จัดโดยสำนักปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA) กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (U.S. DOE) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เสริมศักยภาพการเงินพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค
IAEA มุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นเครื่องมือเสริมขีดความสามารถให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังพิจารณาพลังงานนิวเคลียร์ โดยเน้นการประเมินและวางโครงสร้างทางการเงินเพื่อขยายผลเทคโนโลยี Small Modular Reactors (SMR) อ้างอิงบทเรียนจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคกำลังเผชิญกับความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า ความผันผวนของการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และแรงกดดันในการกระจายแหล่งผลิตพลังงานAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
การประชุมได้รับเกียรติจากตัวแทนของ IAEA และ U.S. DOE กล่าวเปิดงาน จากนั้น Ms. Brianna Lazerwitz นักเศรษฐศาสตร์พลังงานของ IAEA และ Ms. Elina Teplinsky จากสำนักกฎหมาย Pillsbury Winthrop Shaw Pittman ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างเงินสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ระดับชาติกับการจัดหาเงินทุนระดับโครงการสำหรับ SMR แต่ละแห่ง
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ติดตามการวิเคราะห์หมวดต้นทุนหลักและแหล่งเงินทุนตลอดวงจรโครงการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสถานที่ตั้ง การศึกษาความเป็นไปได้ ไปจนถึงการวิเคราะห์ระบบพลังงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจกลไกการเงินอย่างถ่องแท้
บทบาทธนาคารพัฒนาฯ ในแผนพลังงาน
Dr. Neal Mann และ Dr. Nicolas Stauff จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติอาร์กอน (ANL) ได้นำเสนอเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี (MDB) ในการวางแผนพลังงาน การเตรียมโครงการ และการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลงทุน Mr. Bipul Singh ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและการลงทุนจากธนาคารโลก และ Mr. Architrandi Priambodo ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ก็ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเวทีนี้
ในช่วงบ่ายของวันแรก ผู้เข้าร่วมได้รับฟังหัวข้อความพร้อมด้านการกำกับดูแลและกรอบการทำงานสำหรับนักลงทุน ซึ่งครอบคลุมแนวทางออกใบอนุญาต ขีดความสามารถของสถาบัน และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย Ms. Elina Teplinsky ยังคงรับบทบาทสำคัญในการบรรยาย หัวข้อถัดมาคือการเสวนาสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ mengenaiโครงสร้างความเป็นเจ้าและเงินทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยและภูมิภาค
เวทีเสวนาดังกล่าวมีตัวแทนฝ่ายไทยร่วมอภิปราย โดย Mr. Michael Lin Sheng ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและการลงทุนจากบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ดำเนินรายการโดย Mr. Ted Jones ก่อนที่ IAEA และ ปส. จะกล่าวปิดช่วงระดับสูงของวันแรกอย่างเป็นทางการ
กฎระเบียบและโครงสร้างทางการเงินโครงการแรก
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ เลขาธิการ ปส. ชี้แจงว่า พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 กำหนดการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ใบอนุญาตก่อสร้าง การอนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงและทดสอบการเดินเครื่อง ใบอนุญาตดำเนินการ ไปจนถึงใบอนุญาตเลิกดำเนินการ แต่เนื่องจาก SMR มีหลายรูปแบบ ปส. จึงต้องออกกฎกระทรวงและประกาศเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
เลขาธิการ ปส. ย้ำว่า ปส. เป็นผู้กำกับดูแลอิสระ มิใช่ผู้ลงทุนหรือผู้พัฒนาโครงการ วันที่สามของการประชุมเข้าสู่การเจาะลึกด้านเทคนิคและการเงิน โดยเริ่มจากหัวข้อวิวัฒนาการโครงสร้างการเงินจากโครงการแรก (FOAK) สู่โครงการถัดไป (NOAK) เพื่อวิเคราะห์ว่าสัดส่วนหนี้ ส่วนทุน และต้นทุนเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
หน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออกและการค้ำประกันของ MDB มีบทบาทสำคัญในประเด็นนี้ ANL ได้นำเสนอการประมาณต้นทุนเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เทียบ กับ SMR และอัตราการเรียนรู้ด้านต้นทุน พร้อมทั้งสาธิตเครื่องมือประเมินต้นทุน ACCERT
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงการลงทุน
หัวข้อถัดมาคือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึงผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบต่อเนื่อง โดยผู้แทนจาก ANL และ IAEA ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมที่ชัดเจน
วันสุดท้ายของการประชุมปิดท้ายด้วยเวทีเสวนาเรื่องบทบาทของเงินทุนภาครัฐและ MDBs ในการลดความเสี่ยงการลงทุน SMR ระยะแรก ซึ่งมีตัวแทนจาก ADB, World Bank, U.S. EXIM, USTDA และ BNP Paribas ร่วมอภิปรายอย่างเข้มข้น
Ms. Hillary Clifford นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ยังได้เข้าร่วมให้มุมมองด้านนโยบายการเงิน โดยสรุปแล้วงานนี้มุ่งสร้างเครือข่ายและความเข้าใจร่วมกันในการสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนในอนาคต
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