ไทม์ไลน์ปล่อยตัว'ทักษิณ' 11 พ.ค.นี้ ติด EM-จำกัดพื้นที่ ห่วง'บทบาทใหม่'ทางการเมือง

การปล่อยตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เป็นไปตามกระบวนการพักโทษและเงื่อนไขที่กำหนด แม้จะมีการตั้งคำถามถึงการติดกำไล EM แต่ก็ยังคงถูกจับจ้องถึงบทบาททางการเมืองและการฟื้นฟูพรรคเพื่อไทย
การปล่อยตัวนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องสำคัญของครอบครัวชินวัตร แต่ยังคงเป็นบุคคลสำคัญของ พรรคเพื่อไทย และกลุ่มมวลชน คนเสื้อแดง ที่กำลังรอคอยการปล่อยตัวและคุมประพฤติของเขา พล.
ต. ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.
ยุติธรรม ยืนยันว่ากระบวนการปล่อยตัวเป็นไปตามไทม์ไลน์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการพักโทษระดับกระทรวงยุติธรรมได้ลงมติไว้ โดยนายทักษิณจะต้องติดกำไล EM และถูกจำกัดพื้นที่พำนัก เนื่องจากยังไม่พ้นโทษโดยสมบูรณ์ แม้จะมีการตั้งคำถามถึงการพักโทษกรณีปกติของนายทักษิณ เนื่องจากอายุที่เกิน 70 ปี โรคประจำตัว และคุณูปการต่อบ้านเมือง แต่การติดกำไล EM เป็นอำนาจตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่กรมราชทัณฑ์ การปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทำให้นายทักษิณยังคงถูกจับจ้องถึงบทบาททางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงพักโทษ 4 เดือน หรือหลังจากพ้นโทษโดยสมบูรณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2569 เนื่องจากผู้สนับสนุนยังคงคาดหวังว่าเขาจะกลับมาช่วยฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยและมวลชนคนเสื้อแดง ก่อนวันปล่อยตัว กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงได้นัดหมายจัดกิจกรรม 'Red Never Dies' เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต้อนรับและให้กำลังใจหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยอมรับว่านายทักษิณยังคงมีบทบาทเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรค และการพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะจากนักการเมืองและสมาชิกพรรคยังคงเกิดขึ้นได้ แม้สถานะทางกฎหมายปัจจุบันคือนักโทษพักโทษ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เช่น การติดกำไล EM รายงานตัว และห้ามกระทำความผิดซ้ำ หากฝ่าฝืนเงื่อนไข อาจถูกเพิกถอนการพักโทษได้ สถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนและความคาดหวังจากฝ่ายสนับสนุนทำให้นายทักษิณยังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางทิศทางเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นและฟื้นฟูฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย แม้ว่าครอบครัวชินวัตรจะสื่อสารว่าจะวางมือทางการเมือง แต่ก็ยังมีข้อสังเกตถึงบทบาทใหม่ของนายทักษิณในบริบทของบรรทัดฐานทางกฎหมาย สภาวะสังคมการเมืองของคนรุ่นใหม่ และการเติบโตของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและถือครองอำนาจรัฐอยู่ในมือ หากย้อนกลับไปในช่วงที่นายทักษิณหลบหนีคดีในต่างประเทศและการกลับมารับโทษในปี 2566-2567 เขาไม่เคยปล่อยมือจากการเมืองไทย แต่ยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การกลับมาครั้งนี้ แม้จะประกาศวางมือ แต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อตามนั้น และมีการตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทใหม่ที่เขาอาจจะม
