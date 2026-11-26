ไต้หยาง ซาง แจงอาชีพโปรแกรมเมอร์ ยันไม่เกี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ มีรางวัลระดับโลก
ไต้หยาง ซาง สามี สส.สุชาดา ชี้แจงข้อกล่าวหา ไม่เกี่ยวข้องสแกมเมอร์ เผยเป็นโปรแกรมเมอร์ออสเตรเลีย พัฒนา Ren Protocol ได้รับรางวัลระดับโลก ยื่นหลักฐานดำเนินคดีรังสิมันต์
นาย ไต้หยาง ซาง สามีของนางสาว สุชาดา เฉลย แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ จากพรรคภูมิใจไทย ออกมาชี้แจงกรณีกระแสข่าวว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ โดยระบุว่าตนเองเป็นเพียง โปรแกรมเมอร์ ที่มีอาชีพสุจริตและเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในโพสต์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 นางสุชาดาได้เผยแพร่ข้อความจากนายไต้หยางที่ยืนยันว่าตนไม่เคยมีความผิดทางอาญา และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อเท็จจริงอาชีพและประวัติการทำงาน
นายไต้หยาง ซาง ยืนยันว่าอาชีพหลักของตนคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ เริ่มทำงานด้านเทคโนโลยีนี้มาตั้งแต่มีอายุ 15 ปี ขณะที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลประวัติการทำงานและการศึกษาของเขามีความเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดเจน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านระบบค้นหาข้อมูลทั่วไป โดยเขาเกิดและเติบโตที่ประเทศออสเตรเลีย และมีสถานะเป็นพลเมืองออสเตรเลียโดยสมบูรณ์Also readRen เตรียมสร้าง REN 2.0 กว่า 180 ล้านโทเคนหลัง Alameda Research ผู้สนับสนุนหลักล้มละลาย
พ่อแม่ของนายไต้หยางก็เป็นพลเมืองออสเตรเลียเช่นเดียวกัน โดยทั้งคู่ทำงานราชการในกระทรวงการคลังของประเทศออสเตรเลีย ทำงานด้วยความสุจริตและอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ นายไต้หยางเองก็ประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตเช่นเดียวกับบิดาและมารดา ไม่มีการจ้างงานหรือประกอบอาชีพที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแต่อย่างใด ตามที่ยืนยันในแถลงการณ์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ Ren Protocol
ในปี พ.ศ. 2560 นายไต้หยางตัดสินใจย้ายไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยความหลงใหลในเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างสำหรับบุคลากรด้านนวัตกรรม ในสิงคโปร์เขาได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดกับการพัฒนาซอฟต์แวร์จนเกิดเป็นผลงานชิ้นเอกที่ชื่อว่า Ren Protocol เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อและโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้อย่างสะดวก
ตัวอย่างการทำงานของ Ren Protocol คือการช่วยให้ผู้ที่ถือครอง Bitcoin สามารถนำสินทรัพย์ของตนเองไปใช้งานบนเครือข่ายบล็อกเชนของ Ethereum ได้ โซลูชันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือมาตรฐานในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก โดยได้รับความไว้วางใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง ทำให้แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ระดับโลกเล็งเห็นศักยภาพและนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานอย่างแพร่หลาย
การตอบโต้และดำเนินคดีทางกฎหมาย
นายไต้หยาง ซาง ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อกล่าวหาจากนายรังสิมันต์ โรม ที่ระบุว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมระหว่างประเทศนั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง และไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศใดแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีอาญาใดๆ มาก่อน เขาได้ยื่นพยานหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญากับนายรังสิมันต์ โรม จากการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาต่อตัวเขาในกรณีนี้
ทั้งนี้ นายไต้หยางรู้สึกขอบคุณประเทศสิงคโปร์ที่เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ชีวิตและทำในสิ่งที่รักมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนาขึ้นประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย และกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมบล็อกเชนระดับโลก การออกมากล่าวชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์และป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและอาชีพการงานของเขา
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at KhaosodOnline
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics