ไตรมาสแห่งความยุ่งเหยิง: การลงทุนท่ามกลางหมอกสงคราม

บทวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ตลาดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 ท่ามกลางความผันผวนจากสงครามอิหร่าน อิทธิพลของ AI และความเปราะบางของตลาด private debt เผยกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน
ไตรมาสแรกของปี 2026 เผชิญกับความผันผวนอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ/อิสราเอลกับอิหร่าน ตลาดการเงินในช่วงก่อนหน้านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างระยะยาวเป็นหลัก หุ้นสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่าตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (hyperscalers) ที่ได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับ การลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงและราคา ทองคำ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างโดดเด่น
การหมุนกลุ่มการลงทุนจากหุ้นที่ได้รับผลกระทบจาก AI ไปยังกลุ่มที่ได้ประโยชน์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสงคราม ทองคำซึ่งเคยปรับตัวขึ้นอย่างมาก กลับปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สินทรัพย์ที่มักถูกมองว่าเป็นแหล่งพักเงินกลับไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ้นคุณภาพสูงในตลาดพัฒนาแล้วให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าทั้งหุ้นแบบ value และ growth ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันด้านสภาพคล่องและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ นักลงทุนจำเป็นต้องขายสินทรัพย์เพื่อระดมเงินสด ส่งผลให้ตลาดกลับมาสู่ความผันผวนอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง\เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น สินทรัพย์หลักส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนติดลบ ยกเว้นทองคำและหุ้นเกาหลีใต้ รวมถึงตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ต่างปรับตัวลดลงอย่างกว้างขวาง ในฝั่งตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้งของสหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวสูงขึ้น ทำให้พันธบัตรไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงได้ตามปกติ พอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม 60/40 ปรับตัวลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับนักลงทุน สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งในแง่ของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงตัวของอุปทานพลังงาน และท่าทีที่เข้มงวดของนโยบายการเงิน ตลาดถูกกำหนดโดยปัจจัยหลักสามประการ ได้แก่ สงครามอิหร่าน ความเปราะบางในตลาด private debt และการเปลี่ยนผ่านจาก AI หากความขัดแย้งยืดเยื้อ อาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวพร้อมกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น (Stagflation) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายต่อการจัดสรรสินทรัพย์อย่างยิ่ง\ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามอิหร่าน ราคาน้ำมันได้กลายเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของตลาด แม้ว่าในมุมมองพื้นฐาน (base case) คาดว่าการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีลักษณะชั่วคราว แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะทรงตัวในระดับสูงและผันผวนเป็นเวลานาน หรือแม้กระทั่งเข้าสู่วิกฤติน้ำมันอย่างแท้จริง กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญยังคงเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและการจัดพอร์ตอย่างมีวินัย ตลาดอาจไม่ได้กลับไปสู่ช่วงเวลาที่สินทรัพย์สหรัฐฯ มีความโดดเด่นเหนือภูมิภาคอื่น การจัดสรรสินทรัพย์จึงควรให้ความสำคัญกับการกระจายเชิงภูมิศาสตร์ ทองคำยังคงมีบทบาทสำคัญในพอร์ตการลงทุน จากปัจจัยสนับสนุนระยะยาว เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และระดับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลนี้จัดทำโดยอาศัยที่มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะซึ่งปรากฎขณะจัดทำ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละขณะ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุ
