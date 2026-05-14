ไตรมาส 1/69 หุ้นค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง GLOBAL, DOHOME กำไรโต HMPRO กำไรลดลง

ผลประกอบการไตรมาส 1/69 ของหุ้นกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง GLOBAL และ DOHOME มีกำไรเติบโต ขณะที่ HMPRO กำไรลดลง คาดการณ์ว่ากำไรจะกลับมาอ่อนตัว QoQ อีกครั้งในไตรมาส 3/2569 โดยกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอยังเป็นความกังวลหลัก ประกอบกับคาดผลกระทบของต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นจะชัดเจนมากขึ้น รวมถึงยอดขายน่าจะถูกกดดจันจากปัจจัยฤดูกาลช่วงฤดูฝน คงจาก product mix ที่ดีขึ้น และยังคงเป้า GPM ปี 2569 ให้อยู่สูงกว่า 20% แม้ครึ่งหลังปี 2569 ยังต้องติดตามทิศทาง commodity prices อย่างใกล้ชิด
ส่อง 3 หุ้น ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 1/69 พบ GLOBAL กำไร พุ่ง 29.2% และ DOHOME กำไร โต 2.3% สวนทาง HMPRO กำไร วูบ 8.1% โบรกฯ คาด กำไร ปี 69 GLOBAL - DOHOME โต ส่วน HMPRO ทรงตัว ผลประกอบการ ไตรมาส 1/69 ของ หุ้น กลุ่ม ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง GLOBAL และ DOHOME มี กำไร เติบโต ขณะที่ HMPRO กำไร ลดลง GLOBAL มี กำไร สุทธิ 798.
07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.2% และ DOHOME มีกำไรสุทธิ 250.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากทั้งยอดขายและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี คาดว่ากำไรจะกลับมาอ่อนตัว QoQ อีกครั้งในไตรมาส 3/2569 โดยกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอยังเป็นความกังวลหลัก ประกอบกับคาดผลกระทบของต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นจะชัดเจนมากขึ้น รวมถึงยอดขายน่าจะถูกกดดจันจากปัจจัยฤดูกาลช่วงฤดูฝน คงจาก product mix ที่ดีขึ้น และยังคงเป้า GPM ปี 2569 ให้อยู่สูงกว่า 20% แม้ครึ่งหลังปี 2569 ยังต้องติดตามทิศทาง commodity prices อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันบริษัทตั้งเป้า SSSG เป็นบวก แม้มีความเสี่ยงจากสงครามและราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบ sentiment การบริโภคประเมินกำไรสุทธิปี 2569 อยู่ที่ 2,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YoY และปี 2570 อยู่ที่ 2,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% Yo
Global Domhome Hmpro ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 1/69 กำไร ยอดขาย มาร์จิ้น กำลังซื้อ ต้นทุนสินค้า ปัจจัยฤดูกาล Product Mix GPM Commodity Prices SSSG สงคราม ราคาพลังงาน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BAM โชว์กำไรไตรมาส 1/69 แตะ 217 ล้าน หนุนปี 69 เข้าเป้า 2,000 ล้านBAM เปิดงบไตรมาส 1/69 กำไรสุทธิ 217 ล้านบาท ชูบทบาทโรงพยาบาลแก้หนี้ช่วยลูกหนี้ 582 ราย พร้อมรุก NPA Partnership พลิกทรัพย์ร้างสร้างมูลค่า เร่งวางกลยุทธ์สร้างรายได้ NPL และ NPA ดันกำไรปีนี้เข้าเป้า 2,000 ล้านบาท
Read more »
ITEL อวด Q1/69 กำไร 33 ล้าน โต 17% ลั่นรายได้ปีนี้ตามนัด 3,600 ล้านITEL กำไรไตรมาส 1/69 โต 17% แตะ 33 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 2,620 ล้านบาท หนุนรายได้ปีนี้ 3,600 ล้านบาท ตามเป้า รุกตลาด AI-Hyperscale ร่วมกับ SEAX Global พร้อมชิงงาน USO เฟส 3 กลางปีนี้
Read more »
รัฐอาจกู้เงินพุ่ง 2.6 ล้านล้านบาท ในปีงบ 69 จับตาบอนด์ยีลด์ขาขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ ความต้องการกู้เงินของรัฐ ปีงบ 69 สูงถึง 2.6 ล้านล้านบาท หลังออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท รับมือวิกฤตพลังงาน พร้อมจับตาบอนด์ยีลด์ไทยขยับสูงตามตลาดโลก
Read more »
WHA กำไรปกติ Q1/69 วูบเซ่นปิดซ่อมโรงไฟฟ้า-ฐานสูง ลุ้น H2/69 ฟื้นรับเทรนด์ Data Center ดีลยักษ์จ่อโอนเพียบติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
Read more »
MEDEZE ดันกำไร Q1/2569 รวม 61 ล้านบาท ตั้งเป้าฝ่าวิกฤติเป็นผู้นำด้านยา ATMPMEDEZE เผยผลงาน Q1/69 กำไรปกติยังสูง 61 ล้านบาท แม้สะดุดพิษปิดด่านกัมพูชา พร้อมกางแผนรุกแฟรนไชส์ฟิลิปปินส์-มองโกเลีย ดันไทยผู้นำยา ATMP ปี 2572
Read more »
อาคารวุฒิสภาฟิลิปปินส์วุ่น หลังเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเกิดเหตุระทึกที่อาคารวุฒิสภาในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ วานนี้ (13 พ.ค. 69) โดยมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด โดยจนถ...
Read more »