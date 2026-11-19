ไชยวัฒน์ยืนยันขายสวนสยาม1หมื่นล้าน ปลดหนี้พันล้านแบ่งมรดก
นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ยืนยันขายสวนสยามราคา 10,000 ล้านบาท เพื่อปลดหนี้ 1,000 ล้านและแบ่งมรดกให้ลูกหลาน โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจแต่ยังไม่มีข้อสรุป final
นาย ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานคณะกรรมการ สยามพาร์คซิตี้ กรุ๊ป ยืนยันชัดเจนว่าจะยังคงขายทรัพย์สินหลักอย่าง สวนสยาม ในราคา 10,000 ล้านบาท แม้จะเปิดให้บริการอีกครั้งก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของการขายครั้งนี้คือการปลดภาระหนี้นับพันล้านและเตรียมวางแผนกระจายทรัพย์สินไปยังทายาทอย่างมั่นคง
รายละเอียดการขายและราคาต่อรอง
นายไชยวัฒน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจในธุรกิจสวนน้ำขนาด 250 ไร่ นี้หลายราย แต่ยังคงไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการจากการเจรจา อย่างไรก็ตาม มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ประมาณ 2 ถึง 3 ราย ที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในการเข้ามาร่วมลงทุนหรือซื้อกิจการดังกล่าวAlso readเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ปักหมุดเป็น New Destination
ประเด็นสำคัญคือกลุ่มนักลงทุนเหล่านี้พยายามต่อรองราคาลดลงจากระดับ 10,000 ล้านบาท เหลืออยู่ในช่วง 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาท นายไชยวัฒน์ระบุว่าหากได้รับข้อเสนอในจุดนั้นเขาก็พร้อมที่จะขาย แต่ยอมรับว่าสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ยังไม่เอื้ออำนวยและคนยังมีความระมัดระวังในวงเงินลงทุน
แม้ราคาขายจะยืดหยุ่นได้บ้าง นายไชยวัฒน์ยังเน้นย้ำว่าต้องการนักลงทุนตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารต่อ เพื่อความมั่นใจว่าโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจขายและภาระหนี้
สาเหตุหลักที่ นายไชยวัฒน์ ตัดสินใจขายสวนสยามในราคา 10,000 ล้านบาท มาจากภาระหนี้สินที่มีมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่แบกรับมาอย่างยาวนาน การขายทรัพย์สินนี้ถือเป็นทางออกที่ช่วยให้เขาและครอบครัวสบายใจขึ้น ไม่ต้องกังวลกับปัญหาทางการเงินอีกต่อไป
นายไชยวัฒน์ เล่าว่า การดำเนินธุรกิจสวนสนุกในปัจจุบันมีความยากลำบากมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่ส่งผลต่อผู้เข้าชมโดยตรง หน้าหนาวคนเล่นน้ำน้อย หน้าร้อนคนก็กลัวแดดและไม่ต้องการลงเล่นน้ำเช่นกัน ธุรกิจนี้มีรายได้เฉพาะช่วงปิดเทอมเพียงอย่างเดียว
ต้นทุนในการดำเนินงานก็สูงมาก โดยมีพนักงานกว่า 400 ถึง 500 คน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ช่วงที่เคยคิดว่ากำไร ก็พบว่ารายได้ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทำให้ตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยทำกำไรได้เลย แม้แต่ครั้งเดียว
สถานการณ์ปัจจุบันและการวางแผนในอนาคต
ปัจจุบันสวนสยามยังคงเปิดให้บริการโดยพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากเพื่อนฝูงและแฟนคลับที่ยอมให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย นายไชยวัฒน์ระบุว่าหากยอดขายบัตรถึง 100,000 ใบ เขาจะยังเปิดต่อไปโดยไม่ต้องกู้เงินจากธนาคาร แต่สถานการณ์จริงพบว่าวันแรกของการเปิดใหม่มีผู้มาเยี่ยมชมไม่มากเท่ากับที่คาดการณ์ไว้
ความผิดหวังจากยอดผู้เข้าใช้บริการต่ำทำให้ นายไชยวัฒน์ ยอมรับว่าอาจจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวหากยอดบัตรขายไม่ดีภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เขายังไม่กล้าคุยกับธนาคารในเรื่องการกู้เงินเนื่องจากความไม่ไว้วางใจในระบบเศรษฐกิจช่วงนี้ จึงเลือกที่จะพึ่งพาตัวเองก่อน
หากธนาคารปล่อยกู้ 300 ล้านบาทตามจำนวนที่ยื่นเสนอ นายไชยวัฒน์บอกว่าจะทำการปิดปรับปรุงและวางผังสวนใหม่ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่ต้องการปรับปรุงมาตรฐานของสวนน้ำให้ได้คุณภาพดีขึ้น
แผนการแบ่งมรดกและผลกระทบต่อบุคลากร
เป้าหมายสำคัญอีกประการของการขายครั้งนี้คือการแบ่งมรดกให้กับลูกหลาน นายไชยวัฒน์กล่าวว่าหากขายทรัพย์สินได้เขาจะแบ่งเงินให้ลูกๆ นำไปทำมาหากินต่อไป เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องมาวุ่นวายกับปัญหาทรัพย์สินที่ซับซ้อนอีก หากขายไม่ได้ปัญหาของลูกหลานก็คงยังไม่จบ
นอกจากการแบ่งมรดกให้ทายาทแล้ว นายไชยวัฒน์ยังมีแผนจะเก็บทรัพย์สินบางส่วนไว้เพื่อทำมูลนิธิ เพื่อตอบแทนสังคมในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกระจายทรัพย์สินที่เขาต้องการดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ในแง่ของบุคลากรและพนักงาน นายไชยวัฒน์ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะมีการ layoffs หรือปรับโครงสร้างพนักงาน 400 ถึง 500 คนอย่างไร แต่สถานการณ์ที่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินทำให้อนาคตของพนักงานยังขึ้นอยู่กับยอดขายบัตรและความสำเร็จในการเจรจาขายกิจการในเร็วๆ นี้
ภาพรวมของธุรกิจสวนสยามในขณะนี้จึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ โดยขึ้นอยู่กับความตกลงกับนักลงทุนรายใหญ่และยอดขายบัตรที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจนี้จะดำเนินต่อไปหรือปิดตัวลงถาวรเพื่อปลดหนี้ทั้งหมด
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