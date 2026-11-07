ไชยชนก เปิดงานเรือยาวประเพณีสตึก ชิงถ้วยพระราชทาน ปี 69
นายไชยชนก ชิดชอบ เป็นประธานเปิดงานแข่งเรือยาวประเพณีอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2569 เพื่อบูรณะวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลอย่างยั่งยืน
นาย ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแข่งขัน เรือยาวประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์ ชิง ถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2569 ที่จัดขึ้นบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลที่มีอายุยาวนานกว่า 89 ปี
พิธีเปิดงานและกิจกรรมไฮไลท์
งานแข่งขันเรือยาวประเพณีระดับประเทศครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2569 โดยได้รับเกียรติจาก นายชนกานต์ ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 4 ในฐานะประธานจัดงาน นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดียิ่งขึ้นAlso readที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/69
ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันในปีนี้ เริ่มด้วยกิจกรรมน่ารักและน่าติดตามด้วยการแข่งขันช้างว่ายน้ำ ระหว่างช้างจังหวัดบุรีรัมย์ กับช้างจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสร้างความคึกคักและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าชมงานอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมด้านสัตว์สำคัญที่มีอยู่คู่กับชุมชนในแถบนี้ได้อย่างลงตัว
รายละเอียดประเภทการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันเรือยาวได้แบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทหลัก โดยประเภทเรือไม้ ก. ขนาดไม่เกิน 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล และประเภทเรือไม้ ข. ขนาดไม่เกิน 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล
ส่วนประเภทสุดท้ายคือเรือท้องถิ่น ขนาดไม่เกิน 36 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล ซึ่งแต่ละประเภทสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของขนาดเรือและความสามารถของนักพายในแต่ละพื้นที่
ประวัติศาสตร์และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
งานนี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 สะท้อนวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งมีความผูกพันกับสายน้ำมานานกว่า 89 ปี โดยหลังเสร็จสิ้นฤดูทำนา ชาวบ้านจะนำเรือมาพายแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานและสร้างความสามัคคี จนพัฒนาจนเป็นงานประเพณีระดับประเทศในปัจจุบัน
การจัดงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่าของท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยปักหมุดอำเภอสตึกให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
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