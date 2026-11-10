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ไชยชนกประชุม Apple 11 พ.ย. ยกเครื่องมาตรการไซเบอร์ หลังการเมืองโดนโจมตีกว้างขวาง

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ไชยชนกประชุม Apple 11 พ.ย. ยกเครื่องมาตรการไซเบอร์ หลังการเมืองโดนโจมตีกว้างขวาง
ไชยชนก ชิดชอบ · Apple · ไซเบอร์
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รมว.ดีอีเอส ชี้ปัญหาไซเบอร์รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ยืนยันกระทบหลายหน่วยงานรวมถึงนักการเมืองระดับสูง เตรียมประชุม Apple 11 พ.ย. เพื่อวางมาตรการป้องกันและรับมือ

นาย ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงยืนยันว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ ที่มีความรุนแรงสูงสุดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมา โดยไม่มีการโจมตีในลักษณะนี้มาก่อนมาก่อนในประวัติศาสตร์ความปลอดภัยทางสารสนเทศของชาติ

ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เพื่อระดมสมองกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะเปิดเวทีเจรจาโดยตรงกับบริษัท Apple รวมถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.), ภาคเอกชนผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล

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ความรุนแรงของภัยไซเบอร์และผลกระทบทางการเมือง

นายไชยชนก ชิดชอบ เปิดเผยถึงขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นว่า น่าจะครอบคลุมหลายหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เพราะทุกอุตสาหกรรมมีความพยายามถูกโจมตีมาโดยตลอด เป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งบริษัท Apple ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า มีมากกว่า 99 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบในคราวนี้

ด้านสถานการณ์ทางการเมืองพบว่า มีนักการเมืองระดับสูงจำนวนมากที่ยังได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าว ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน นายอภิสสริธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายเอกนัฏ พร้องพงษ์ รมว.พลังงาน นายเอกนิษฐ์ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง และนักการเมืองอีกจำนวนมากที่ยังไม่ระบุชื่อ

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การรับมือระบบธนาคารและความมั่นคงของชาติ

เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบธนาคาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาก นายไชยชนก ชิดชอบ ชี้แจงเบื้องต้นว่า ระบบธนาคารยังคงทำงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) อย่างใกล้ชิด และล่าสุดระบบสามารถป้องกันภัยคุกคามได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถประมาทเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับระบบสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทย แม้จะมีการพยายามแฮ็กเข้าไปในบางจุดแต่ก็สามารถรับมือและฟื้นคืนระบบได้เร็ว โดยเฉพาะในประเด็นข้อมูลเลือด ที่เมื่อพิจารณาแหล่งข้อมูลจากประเทศอื่น ๆ ที่โดนแฮ็ก ยืนยันได้ว่าประเทศไทยยังมิได้โดนโจมตีในส่วนของข้อมูลนี้ แต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

แผนรับมือชัดเจนในสัปดาห์หน้า

สำหรับแนวทางปฏิบัติของไทยนั้น นายไชยชนก ชิดชอบ ย้ำว่า ต้องรอฟังข้อมูลเชิงลึกจากบริษัท Apple ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้ก่อน เมื่อได้รับทราบข้อมูลแล้วจะหารือทันทีเพื่อจัดทำแผนประเทศไทย โดยคาดว่าการดำเนินการต่าง ๆ จะมีความชัดเจนไม่เกินสัปดาห์หน้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการกำลังกันรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้

การเจรจาในวันถัดไปจะเป็นการชี้แจงรายละเอียดและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงและยกระดับมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์ให้กับประเทศ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องข้อมูลข่าวสารและความมั่นคงของรัฐในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ไชยชนก ชิดชอบ Apple ไซเบอร์ สมช. เอกนัฏ อภิสิทธิ์ สกมช.

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