ไขพฤติกรรม Reassurance Seeking ขอความมั่นใจจากผู้อื่น สัญญาณของความไม่มั่นใจในตัวเอง
สำรวจพฤติกรรม Reassurance Seeking หรือการแสวงหาความมั่นใจจากผู้อื่น ที่ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมสาเหตุ 5 ประการและแนวทางปรับตัวเพื่อฟื้นฟูความมั่นใจในชีวิต
พฤติกรรม Reassurance Seeking หรือการแสวงหาความมั่นใจจากผู้อื่น กำลังกลายเป็นประเด็นทาง จิตวิทยา ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากขึ้น ในสังคมที่ภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความน่าเชื่อถือ ถือเป็นมาตรฐานหลักของบุคคลที่มีคุณภาพ แต่ในทางกลับกันยังมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งด้านการคิด การพูด และการแสดงออก
แม้ว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่พวกเขาได้ลงมือทำจะออกมาดีเยี่ยมเพียงใด แต่ความรู้สึกภายในใจยังคงไม่มั่นใจอยู่ดี พฤติกรรมนี้ทำให้บุคคลเหล่านี้มีความต้องการหรือพยายามอย่างต่อเนื่องในการขอคำปลอบใจ คำยืนยัน และความคิดเห็นจากผู้อื่นอยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำนั้นถูกต้องแล้วจริงๆAlso readเปิดเบื้องหลังดีล 'อนุทิน' ร่อนจดหมายลายมือถึง 'ทรัมป์' ขอสิทธิภาษีสินค้าเกษตรไทย
สาเหตุหลัก 5 ประการของการแสวงหาความมั่นใจ
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สาเหตุหลักประการแรกคือ ความกลัวในการตัดสินใจผิดพลาด เนื่องจากทุกการตัดสินใจย่อมมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเสนองาน การเปลี่ยนงาน หรือการเลิกราในความสัมพันธ์ บางคนไม่ได้กลัวการตัดสินใจโดยตรง แต่กลัวผลลัพธ์ที่อาจตามมา ทำให้ต้องคอยถามผู้อื่นซ้ำๆ ว่า "ฉันทำถูกแล้วใช่ไหม" เพื่อลดความเสี่ยง
สาเหตุที่สองคือการไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง ทำให้ต้องการใช้ความมั่นใจของผู้อื่นเป็นเครื่องมือช่วยเหลือตัวเอง เช่น งานเสร็จแล้วแต่ไม่กล้าส่งให้หัวหน้าโดยรอให้เพื่อนตรวจสอบก่อน หรือการเลือกซื้อของแล้วถามเพื่อนซ้ำๆ ว่าคิดดีแล้วหรือไม่ เพราะคำยืนยันจากผู้อื่นกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้กล้าลงมือทำ
สาเหตุที่สามเกี่ยวข้องกับความกลัวผลของการตัดสินใจหรือการถูกมองในแง่ลบ เช่น การกลัวที่จะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวหากปฏิเสธผู้อื่น หรือการกลัวว่าคนที่รักจะผิดหวังหากลาออก เมื่อความเชื่อมั่นในตัวเองถูกบดบังด้วยความกลัว บุคคลเหล่านี้จึงมักเลือกการรักษาความสัมพันธ์และการถูกมองในแง่บวกไว้ก่อน
สาเหตุที่สี่คือความไม่สบายใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพัง ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของคนข้างเคียงที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจ เช่น การพรีเซนต์งานที่ไม่มั่นใจแต่เมื่อมีผู้สนับสนุนอยู่ด้วยก็จะรู้สึกมั่นใจขึ้น พฤติกรรมนี้เชื่อมโยงกับทฤษฎี Self-Determination Theory ที่อธิบายพื้นฐานความสัมพันธ์และความต้องการทางจิตใจของมนุษย์
สุดท้าย สาเหตุที่ห้าคือการเคยชินกับการให้ผู้อื่นตัดสินใจ หากในอดีตไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ การตัดสินใจของตนเองถูกตำหนิอยู่ตลอดจนไม่ได้รับการยอมรับแม้ในความเป็นจริงจะถูกต้อง ก็จะทำให้ประเมินค่าตัวเองต่ำลงและขาดความมั่นใจ กลายเป็นแนวคิดที่ว่า "ถ้าคนอื่นมองว่าดี ฉัน则认为ดี"
ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
หากพฤติกรรม Reassurance Seeking เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจ รวมถึงการคิดมากและกังวลกับเรื่องที่จบไปแล้ว สิ่งนี้ยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ เพราะคำถามเดิมๆ ซ้ำๆ อาจถูกอีกฝ่ายมองว่าเราไม่มั่นใจในตัวพวกเขาด้วย
ในระยะยาว ความมั่นใจในการใช้ชีวิตจะหายไปด้วยเมื่อไม่มีคนคอยยืนยัน ทำให้การดำเนินชีวิตยากลำบากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและฝึกฝนตนเองให้มั่นใจมากขึ้น เพื่อหลุดจากวงจรความกังวลนี้
แนวทางปรับตัวเพื่อฟื้นฟูความมั่นใจในตนเอง
การแก้ไขพฤติกรรมนี้จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนและการปรับมุมมองใหม่ โดยต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนและเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองต้องเริ่มจากการประเมินค่าความสามารถที่มีอยู่จริงโดยไม่พึ่งพาผู้อื่นตลอดเวลา
นอกจากนี้ การเรียนรู้ที่จะอยู่ลำพังและตัดสินใจโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเองจะช่วยลดการพึ่งพาคำยืนยันจากผู้อื่นได้ gradualy การตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของความกังวลและนำไปสู่การปฏิบัติตัวอย่างมั่นคงจะช่วยฟื้นฟูความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี
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