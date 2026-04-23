ไขปริศนา Satoshi Nakamoto: สารคดีชี้ Hal Finney และ Len Sassaman คือผู้สร้าง Bitcoin?

สารคดี “Finding Satoshi” นำเสนอหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่า Satoshi Nakamoto อาจไม่ใช่บุคคลเดียว แต่เป็นการร่วมมือกันของ Hal Finney และ Len Sassaman สองอัจฉริยะที่เสียชีวิตไปแล้ว
สารคดี “Finding Satoshi” ที่เพิ่งฉายเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ได้จุดประกายความสนใจในวงการ คริปโตเคอร์เรนซี อย่างมาก ด้วยการนำเสนอแนวคิดที่ว่า Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin อาจไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นการร่วมมือกันของสองอัจฉริยะที่เสียชีวิตไปแล้วคือ Hal Finney และ Len Sassaman สารคดีนี้ใช้เวลาในการสืบสวนถึง 4 ปี เพื่อรวบรวมหลักฐานและข้อสันนิษฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ โดยระบุว่า Hal Finney มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนของ Bitcoin ในขณะที่ Len Sassaman มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาและเรียบเรียงเอกสาร White Paper ที่เป็นรากฐานของ Bitcoin การสืบสวนนี้ได้รับการสนับสนุนจากคำยืนยันของภรรยาของทั้งคู่ รวมถึงการวิเคราะห์จากอดีตเจ้าหน้าที่ FBI สารคดีเรื่องนี้กำกับโดย Tucker Tooley และ Matthew Miele โดยมี William D.
Cohan นักเขียนด้านการเงินชาวอเมริกัน และ Tyler Maroney นักสืบเอกชน เป็นผู้ร่วมดำเนินเรื่องและสืบสวนหาความจริงเบื้องหลังตัวตนของ Satoshi Nakamoto ซึ่งถือเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 การสืบสวนในอดีตมักนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกจับจ้องจากสาธารณชน แต่สารคดีเรื่องนี้แตกต่างออกไป เนื่องจากผู้ต้องสงสัยตามทฤษฎีนี้ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ทำให้การนำเสนอข้อสันนิษฐานเป็นไปอย่างเปิดเผยและสร้างมุมมองใหม่ให้กับวงการคริปโต สารคดีได้สัมภาษณ์ Fran Finney ภรรยาของ Hal Finney ซึ่งยอมรับว่าสามีของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง Bitcoin อย่างแน่นอน นอกจากนี้ Meredith L. Patterson ภรรยาของ Len Sassaman ก็ได้ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่สามีของเธอจะเป็น Satoshi Nakamoto ก่อนหน้านี้เคยมีชื่อผู้ต้องสงสัยหลายราย เช่น Adam Back, Nick Szabo, David Chaum, Paul Le Roux และ Wei Dai แต่สารคดีเรื่องนี้ได้นำเสนอหลักฐานที่ชี้ไปที่ Hal Finney และ Len Sassaman แทน สารคดี “Finding Satoshi” เปรียบเสมือนจดหมายรักถึงโลกใต้ดินดิจิทัลและกลุ่มไซเฟอร์พังก์ผู้ต่อสู้เพื่อความเป็นส่วนตัว โดยมี Phil Zimmermann ผู้บุกเบิกด้านความเป็นส่วนตัวด้วยการสร้าง PGP (Pretty Good Privacy) มาร่วมให้ข้อมูล ทั้ง Hal Finney และ Len Sassaman เคยทำงานเกี่ยวกับระบบเข้ารหัส PGP มาก่อน สารคดีตั้งสมมติฐานว่า Hal Finney เป็นผู้เขียนโค้ด Bitcoin และ Len Sassaman เป็นผู้ดูแลงานด้านเอกสาร รวมถึงการเขียน White Paper ทีมสืบสวนยังได้สำรวจวัฒนธรรมที่ Bitcoin ถือกำเนิดขึ้นมา เช่น กลุ่ม Extropians และกลุ่มทรานส์ฮิวแมนนิสต์ รวมถึงผู้บุกเบิก Bitcoin รายอื่นๆ ที่ Satoshi นำแนวคิดมาผสมผสาน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ความมั่งคั่งของ Satoshi โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากมีทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลคงไม่ใช้ชีวิตอย่างสมถะ และได้ขอความช่วยเหลือจาก Kathleen Puckett อดีตเจ้าหน้าที่ FBI เพื่อประเมินแรงจูงใจของผู้เขียน White Paper ผลการวิเคราะห์ชี้ว่าผู้สร้าง Bitcoin ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเลยแม้แต่น้อย ในที่สุด Adam Back และผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ ก็ถูกตัดออกจากความเป็นไปได้ หลังจากได้ข้อมูลจาก Alyssa Blackburn นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ช่วยเปรียบเทียบประวัติออนไลน์ของผู้ต้องสงสัยกับ Satoshi และพบว่าสอดคล้องกับ Hal Finney และ Len Sassaman มากที่สุ
