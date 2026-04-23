ไขปริศนา Satoshi: ทฤษฎี Hal Finney และ Len Sassaman ปลดล็อกความกังวลตลาด Bitcoin

สารคดี Finding Satoshi เสนอทฤษฎีใหม่ที่น่าสนใจว่า Satoshi Nakamoto คือผลงานร่วมกันของ Hal Finney และ Len Sassaman ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ทฤษฎีนี้ช่วยลดความเสี่ยง Black Swan จากการเทขายเหรียญจำนวนมาก และเปลี่ยนมุมมองของวงการคริปโตไปสู่การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าตัวบุคคล
ทฤษฎีล่าสุดเกี่ยวกับตัวตนของ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยสารคดีเรื่อง Finding Satoshi ได้นำเสนอสมมติฐานที่น่าสนใจว่า Satoshi ไม่ได้เป็นบุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นผลงานร่วมกันของ Hal Finney และ Len Sassaman ซึ่งทั้งคู่ได้เสียชีวิตไปแล้ว สมมติฐานนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพิจารณาเรื่องราวเบื้องหลัง Bitcoin เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการคาดเดาถึงตัวตนของ Satoshi หลายรูปแบบ ซึ่งมักจะพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ทฤษฎี Finney-Sassaman นี้มีความเป็นกลางต่อตลาดมากกว่า เนื่องจากเป็นการเสนอว่า Private Key ที่ใช้เข้าถึงเหรียญ Bitcoin จำนวน 1.
1 ล้านเหรียญในกระเป๋าแรกเริ่มนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากผู้ถือครองได้เสียชีวิตไปแล้ว การเสียชีวิตของทั้งคู่จึงเป็นการลดความเสี่ยงระดับ Black Swan ที่ตลาดกังวลมานาน นั่นคือการเทขายเหรียญจำนวนมหาศาลโดย Satoshi เอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคา Bitcoin มุมมองจากผู้บริหารระดับสูงในวงการคริปโตก็สนับสนุนทฤษฎีนี้เป็นอย่างมาก Phong Le ซีอีโอของ MicroStrategy ได้แสดงความคิดเห็นว่า Bitcoin ควรได้รับการเคารพในฐานะผลงานที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่การมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยตัวตนของผู้สร้าง ในขณะที่ Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ยืนยันว่าโค้ดและโมเดลเศรษฐศาสตร์ของ Bitcoin ในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งและสามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้นในปี 2008 ความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการคริปโต ที่เริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความสามารถของ Bitcoin มากกว่าตัวบุคคลเบื้องหลัง การที่ภรรยาม่ายของทั้ง Finney และ Sassaman ออกมายอมรับถึงความเป็นไปได้ของทฤษฎีนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือของสมมติฐานนี้ และช่วยลดกระแสการเก็งกำไรและข่าวลือต่างๆ ที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ ภาพลักษณ์ของ Satoshi จึงเปลี่ยนไปจากผู้ชักใยตลาดที่ลึกลับ กลายเป็นอัจฉริยะผู้จากไปก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ การถือครอง Bitcoin จำนวนมากของสถาบันขนาดใหญ่ เช่น MicroStrategy (815,000 BTC) และ BlackRock (806,000 BTC) ได้เข้ามาช่วยรักษาสมดุลของสัดส่วนเหรียญของผู้ก่อตั้ง แม้ว่าการกระจายอำนาจ (Decentralization) ที่แท้จริงและความทนทานต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป โดยรวมแล้ว ทฤษฎี Finney-Sassaman ถือเป็นทฤษฎีที่ลงตัวและเป็นประโยชน์ต่อวงการคริปโตมากที่สุด เนื่องจากช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับแรงเทขายจำนวนมหาศาล และทำให้ Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบและทำงานได้ด้วยกลไกของมันเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวบุคคลอีกต่อไ
Bitcoin Satoshi Nakamoto Hal Finney Len Sassaman คริปโตเคอร์เรนซี Black Swan Microstrategy Coinbase Decentralization
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bitcoin ปรากฏตัวในซีรีส์ Daredevil Born Again ตอกย้ำความนิยมในวัฒนธรรมป๊อปBitcoin ถูกกล่าวถึงในซีรีส์ Daredevil Born Again ซีซัน 2 โดยตัวละคร Kingpin สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในปี 2015 ซึ่งสะท้อนถึงการใช้ Bitcoin ในตลาดมืดจริง และอาจเป็นการบอกใบ้ถึงตัวตนของ Satoshi Nakamoto ในจักรวาล MCU
Read more »
Brian Armstrong ยกสารคดีตามหาตัว Satoshi เรื่องใหม่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมาสรุปข่าว Brian Armstrong CEO ของ Coinbase ออกมาการันตีสารคดีตามหาตัว Satoshi Nakamoto เรื่องใหม่ว่าเป็นผลงานที่นำเสนอตัวตนของผู้สร้าง Bitcoin
Read more »
รัสเซียเตรียมออกกฎหมายคริปโต: วงเงินลงทุนรายย่อย 3,900 ดอลลาร์, Bitcoin-Ethereum อาจได้รับอนุญาตร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลของรัสเซียกำหนดวงเงินลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย, ให้การรับรองการขุดเหมือง, และอาจอนุญาตให้ใช้ Bitcoin, Ethereum, Solana, และ TRON ในการซื้อขายภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
Read more »
ไขปริศนา Satoshi Nakamoto: สารคดีชี้ Hal Finney และ Len Sassaman คือผู้สร้าง Bitcoin?สารคดี “Finding Satoshi” นำเสนอหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่า Satoshi Nakamoto อาจไม่ใช่บุคคลเดียว แต่เป็นการร่วมมือกันของ Hal Finney และ Len Sassaman สองอัจฉริยะที่เสียชีวิตไปแล้ว
Read more »
กับดักค่าธรรมเนียม Solana เมื่อรายย่อยไม่ยอมจ่ายค่าแก๊สอีกต่อไปวิเคราะห์กับดักค่าธรรมเนียม Solana ที่ทำให้รายย่อยปฏิเสธ Ethereum และ Bitcoin ถาวร พร้อมความเสี่ยงเมื่อเงินอุดหนุนจาก validator หมดลง
Read more »
บอกลา Altseason ดัชนี Bitcoin Dominance พุ่งทะลุ 60% เป็นครั้งแรกในปีนี้สรุปข่าว ดัชนีการครองตลาดของ Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 60% เป็นครั้งแรกในปี 2026 ท่ามกลางความพยายามของราคา Bitcoin ที่พุ่งไปจ่อแนวต้าน 80,000 ดอลลาร์
Read more »