ไขปริศนา Satoshi: ทฤษฎี Hal Finney และ Len Sassaman ปลดล็อกความกังวลตลาด Bitcoin
📆4/23/2026 11:39 AM
สารคดี Finding Satoshi เสนอทฤษฎีใหม่ที่น่าสนใจว่า Satoshi Nakamoto คือผลงานร่วมกันของ Hal Finney และ Len Sassaman ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ทฤษฎีนี้ช่วยลดความเสี่ยง Black Swan จากการเทขายเหรียญจำนวนมาก และเปลี่ยนมุมมองของวงการคริปโตไปสู่การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าตัวบุคคล

ทฤษฎีล่าสุดเกี่ยวกับตัวตนของ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยสารคดีเรื่อง Finding Satoshi ได้นำเสนอสมมติฐานที่น่าสนใจว่า Satoshi ไม่ได้เป็นบุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นผลงานร่วมกันของ Hal Finney และ Len Sassaman ซึ่งทั้งคู่ได้เสียชีวิตไปแล้ว สมมติฐานนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพิจารณาเรื่องราวเบื้องหลัง Bitcoin เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการคาดเดาถึงตัวตนของ Satoshi หลายรูปแบบ ซึ่งมักจะพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ทฤษฎี Finney-Sassaman นี้มีความเป็นกลางต่อตลาดมากกว่า เนื่องจากเป็นการเสนอว่า Private Key ที่ใช้เข้าถึงเหรียญ Bitcoin จำนวน 1.

1 ล้านเหรียญในกระเป๋าแรกเริ่มนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากผู้ถือครองได้เสียชีวิตไปแล้ว การเสียชีวิตของทั้งคู่จึงเป็นการลดความเสี่ยงระดับ Black Swan ที่ตลาดกังวลมานาน นั่นคือการเทขายเหรียญจำนวนมหาศาลโดย Satoshi เอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคา Bitcoin มุมมองจากผู้บริหารระดับสูงในวงการคริปโตก็สนับสนุนทฤษฎีนี้เป็นอย่างมาก Phong Le ซีอีโอของ MicroStrategy ได้แสดงความคิดเห็นว่า Bitcoin ควรได้รับการเคารพในฐานะผลงานที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่การมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยตัวตนของผู้สร้าง ในขณะที่ Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ยืนยันว่าโค้ดและโมเดลเศรษฐศาสตร์ของ Bitcoin ในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งและสามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้นในปี 2008 ความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการคริปโต ที่เริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความสามารถของ Bitcoin มากกว่าตัวบุคคลเบื้องหลัง การที่ภรรยาม่ายของทั้ง Finney และ Sassaman ออกมายอมรับถึงความเป็นไปได้ของทฤษฎีนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือของสมมติฐานนี้ และช่วยลดกระแสการเก็งกำไรและข่าวลือต่างๆ ที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ ภาพลักษณ์ของ Satoshi จึงเปลี่ยนไปจากผู้ชักใยตลาดที่ลึกลับ กลายเป็นอัจฉริยะผู้จากไปก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ การถือครอง Bitcoin จำนวนมากของสถาบันขนาดใหญ่ เช่น MicroStrategy (815,000 BTC) และ BlackRock (806,000 BTC) ได้เข้ามาช่วยรักษาสมดุลของสัดส่วนเหรียญของผู้ก่อตั้ง แม้ว่าการกระจายอำนาจ (Decentralization) ที่แท้จริงและความทนทานต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป โดยรวมแล้ว ทฤษฎี Finney-Sassaman ถือเป็นทฤษฎีที่ลงตัวและเป็นประโยชน์ต่อวงการคริปโตมากที่สุด เนื่องจากช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับแรงเทขายจำนวนมหาศาล และทำให้ Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบและทำงานได้ด้วยกลไกของมันเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวบุคคลอีกต่อไ

