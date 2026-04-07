สำรวจทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวตนของ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin ที่ลึกลับ บางทฤษฎีเชื่อว่าอาจเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งคน บทความนี้จะเจาะลึกถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น Satoshi รวมถึง Hal Finney, Nick Szabo, Wei Dai, และ Sassaman พร้อมทั้งวิเคราะห์บทบาทของ Jeffrey Epstein ในเรื่องนี้
ในบางทฤษฎีมีการเชื่อกันว่าผู้สร้างอย่างซาโตชิ อาจไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นกลุ่มของบุคคลที่ใช้นามแฝงเดียวกัน ทำให้ทฤษฎีข้างต้นมีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากเขาคือ 1 ใน 5 แล้วอีก 4 คนจะเป็นใคร ตัวเต็งอันดับหนึ่งของซาโตชิไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังตกเป็นของ Hal Finney เนื่องจากเขาเป็นถึงนักเข้ารหัสลับระดับโลก และเป็นคนแรกในโลกที่ได้รับธุรกรรม Bitcoin ส่งตรงจากซาโตชิ นอกจากนี้เขาเป็นสมาชิกกลุ่ม Cypherpunks และเป็นคนแรกๆ ที่รันซอฟต์แวร์ Bitcoin
แถมยังบังเอิญอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับชายที่ชื่อ Dorian Satoshi Nakamoto ผู้ที่ถูกสื่อทั่วโลกเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง Bitcoin มาโดยตลอด\ถัดมาคือ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักวิชาการด้านกฎหมาย “นิค ซาโบ” ผู้คิดค้น BitGold ซึ่งเป็นต้นแบบที่ใกล้เคียงกับ Bitcoin ที่สุดในช่วงปลายทศวรรษ 90 ส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาถูกเสนอให้เป็นซาโตชิเนื่องจากสไตล์การเขียนและคำศัพท์ทางเทคนิคของเขาตรงกับใน Whitepaper ของ Bitcoin อย่างมาก และเขาคือผู้ริเริ่มแนวคิด Smart Contracts ที่เป็นพื้นฐานของบล็อกเชน แม้ว่าในปัจจุบันเจ้าตัวจะให้การปฏิเสธมาโดยตลอด\ต่อมาคือ Wei Dai ผู้ประดิษฐ์ Hashcash ซึ่งเป็นระบบ Proof-of-Work ที่ Bitcoin ใช้เพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนและรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย และยังเป็นหนึ่งในสองคนแรกที่ซาโตชิติดต่อหาตอนเริ่มสร้าง Bitcoin ปัจจุบันเขาเป็น CEO ของ Blockstream บริษัทหลักที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ Bitcoin ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทาง Jeffrey Epstein แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ แต่ก็มากพอที่จะทำให้ถูกนำมาเชื่อมโยง ซึ่งยิ่งเป็นการตอกย้ำทฤษฎีให้น่าเชื่อถือ บุคคลสุดท้ายคือ Sassaman นักเข้ารหัสลับชื่อดังผู้สนับสนุนแนวคิดด้านความเป็นส่วนตัว และเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ใช้ใน Bitcoin อย่าง P2P และการเข้ารหัส เขาเสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม 2011 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากข้อความสุดท้ายของซาโตชิปรากฏ ทำให้ช่วงเวลาการเสียชีวิตของเขาตรงกับซาโตชิพอดี แถมมีข้อความไว้อาลัยเขาถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนของ Bitcoin ด้วย ดังนั้นถ้าบุคคลทั้ง 5 ได้รวมตัวกันจริง ด้วยฝีมือและทักษะระดับนี้จึงไม่แปลกที่ว่าทำไมพวกเขาถึงสร้างสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาได้ แต่จากการตรวจสอบหลักฐานในปัจจุบันบุคคลทั้ง 4 รวมถึงตัวของเอปสตีน ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดพอจะระบุว่าแท้จริงแล้วใครคือซาโตชิกันแน่ ? มุมมองของผู้เขียน: Jeffrey Epstein เดิมทีเป็นนักการเงินที่มีชื่อเสียงด้านการนำเงินไปหว่านเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางสังคม แต่ตัวของเอปสตีนนั้น ไม่มีความรู้ด้านการเข้ารหัสลับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเขียนโค้ด Bitcoin หรือก็คือต่อให้ตัวของเอปสตีนจะอยู่ในกลุ่มจริงเขาก็จะไม่ใช่ผู้สร้างบิทคอยน์แต่เป็นเพียงแค่ผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้
