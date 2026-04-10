ไขปริศนา “ง้าวมังกรเขียวเสี้ยวจันทร์” อาวุธคู่กายกวนอู...มีจริงหรือ?

เจาะลึกเบื้องหลังง้าวมังกรเขียวเสี้ยวจันทร์ อาวุธในตำนานของกวนอู: อาวุธในนิยาย หรือมีอยู่จริง? ค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานสามก๊ก และบทเรียนจากประวัติศาสตร์

ช่วงเวลาแห่งความสงบสุขในการพักรบกำลังจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่วัน น้ำมันก็เริ่มส่งสัญญาณว่าจะปรับลดราคาลง ผมจึงตั้งใจหาเรื่องเบาๆ มาให้อ่านเล่นเพื่อคลายเครียด ด้วยคำถามที่ว่า แฟนๆ สามก๊ก รู้จัก “เจ้ามังกรเขียวเสี้ยวจันทร์” หรือไม่? คำถามนี้เป็นคำถาม “ลวง” สำหรับผู้ที่ไม่รู้จริง เพราะชื่อที่ถาม ไม่ใช่ชื่อบุคคลที่หลายคนรู้จักอย่าง “ กวนอู ” แต่เป็นชื่อของง้าว ซึ่งเป็น อาวุธ ประจำกายที่หลายคนจินตนาการว่า กวนอู ใช้ อาวุธ นี้ในการต่อสู้ ผมได้รับความรู้เรื่องนี้จากหนังสือ 1001 คำถาม สามก๊ก (เขียนโดย หลี่ฉวนจวิน

และคณะ, แปลโดย ถาวร สิกขโกศล, จัดพิมพ์โดยมติชน พ.ศ. 2556) คำถามที่ 14 ถามว่า อาวุธประจำตัวของกวนอูคือง้าวมังกรเขียวเสี้ยวจันทร์จริงหรือ? เนื้อหาในหนังสือได้อธิบายไว้ดังนี้ ในนิยายสามก๊กตอนที่ 1 กล่าวว่า กวนอูใช้ “ง้าวมังกรเขียวเสี้ยวจันทร์” ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ง้าวเหี้ยมสังหาร” ที่มีน้ำหนักถึง 82 ชั่ง โดยที่ด้ามจับกับส่วนใบง้าวทำเป็นรูปมังกรเขียว และตัวง้าวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า อาวุธที่มีชื่อพิเศษเช่นนี้ ไม่ใช่อาวุธที่ใช้ในการรบจริงๆ แต่ใช้ในการแสดงต่างๆ หนังสืออู่เป้ยจื้อ (ประมวลยุทธการ) ได้บันทึกไว้ว่า ง้าวเสี้ยวจันทร์ใช้สำหรับการฝึกซ้อมแสดงอานุภาพ ไม่ได้ใช้ในสนามรบจริงๆ นอกจากนี้ หนังสืออีกเล่มหนึ่งยังมีภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า ง้าวเสี้ยวจันทร์มีลูกกระพรวนประดับอยู่สองลูก ยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการแสดงเสียมากกว่า พงศาวดารสามก๊ก ภาคจ๊กก๊ก ตอนประวัติกวนอู มีบันทึกไว้ว่า อ้วนเสี้ยวได้ส่งยอดขุนพล งันเหลียง ไปโจมตีเล่าเอี๋ยน เจ้าเมืองตังกุ๋น ที่อำเภอเป๊กหม่า โจโฉได้มอบหมายให้เตียวเลี้ยวและกวนอูเป็นทัพหน้าเพื่อรับมือกับศึกครั้งนี้ กวนอูเมื่อเห็นธงและสัปทนรถของงันเหลียง ก็ได้ควบม้าเข้าไปแทงงันเหลียงจนเสียชีวิตท่ามกลางทหารมากมาย แล้วตัดหัวกลับมา ทำให้ทหารของอ้วนเสี้ยวไม่สามารถต้านทานได้ เมืองตังกุ๋นจึงรอดพ้นจากการถูกปิดล้อม บันทึกทางประวัติศาสตร์ตอนนี้ระบุว่า กวนอูได้ใช้การแทงงันเหลียงจนถึงแก่ความตาย ซึ่งแสดงว่าอาวุธที่ใช้ไม่น่าจะเป็นง้าว แต่ควรจะเป็นทวน หอก หรือกระบี่ ส่วนง้าวนั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการแทง หากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว ง้าวมังกรเขียวเสี้ยวจันทร์ ที่กวนอูใช้อาจเป็นเพียงจินตนาการของนักแต่งนิทาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามให้กับกวนอู จากการศึกษาบทประพันธ์ร้อยแก้วและบทร้อยกรองของคนโบราณ ทำให้สามารถอนุมานได้ว่า อาวุธที่กวนอูใช้อาจเป็นกระบี่ จากบทกวีนิพนธ์ที่ศาลกวนอู บทที่ 248 ของหลางจวินโจ้ มีข้อความว่า “ขุนพลสง่าราศีกล้าหาญลบอดีตและปัจจุบัน ควบม้าผ่านร้อยสมรภูมิ กระบี่เดียวสู้คนได้นับหมื่น” บทกวีนิพนธ์นี้แสดงให้เห็นว่า ในสมัยราชวงศ์ถัง ยังไม่มีการกล่าวถึงชื่อ “ง้าวเขียวมังกรเสี้ยวจันทร์” ต่อมาในสมัยราชวงศ์หยวน ได้มีการแต่งหนังสือ “สามก๊กจี่เพ่งอ่วย” หรือนิทานสามก๊ก นิทานเรื่องนี้ได้เสริมแต่งเรื่องราวของกวนอูให้มีความงดงามยิ่งขึ้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอาวุธประจำกายของกวนอูเป็นง้าวมังกรเขียวเสี้ยวจันทร์ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกสืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวของกวนอู คือ ยิ่งกวนอูเสียชีวิตไปนานเท่าไหร่ เรื่องราวและประวัติของเขาก็ยิ่งถูกแต่งเติมให้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรมากขึ้นเท่านั้น เช่น การยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความกตัญญู รวมถึงการเพิ่มยศศักดิ์ต่างๆ ให้ยิ่งใหญ่โอฬาร ซึ่งชื่อเหล่านี้มักจะยาวหลายบรรทัดคล้ายกับชื่อกษัตริย์ หรือสมณศักดิ์ชั้นสูงของพระสงฆ์ในบ้านเรา อ่านประวัติของกวนอูแล้วทำให้นึกถึงฯพณฯ ทรัมป์ ผู้บ้าคลั่งแห่งสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ที่เขาได้ร่วมมือกับอิสราเอลในการก่อสงครามกับอิหร่าน เขาก็ได้พูดอะไรตามอำเภอใจไปเรื่อยๆ จนถึงวันนี้คนทั้งโลกใช้คำว่า “ทรัมป์” แทนคำว่า โกหก เชื่อถือไม่ได้ โลกทั้งโลกจึงวุ่นวายปั่นป่วน เดิมทีก็มีประเด็นให้คิดว่าใครเป็นคนก่อเรื่องเหล่านี้ แต่ต่อมาก็เริ่มเห็นประเด็นเดียวว่า “เพราะไอ้ทรัมป์บ้าคนเดียวนี่เอง” ผมเกรงว่าเมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปี ตัวตนของทรัมป์จะถูกปั้นแต่งให้ผู้คนรังเกียจเหมือนเจ้าชินไคว่ที่ถูกผู้คนเยี่ยวรด ถ่มน้ำลายใส่รูปปั้นของเขาที่หน้าศาลนักรบผู้จงรักภักดี “งักฮุย” ในประเทศจี

