ไก่ย่างจีระพันธ์ ต่อยอดมรดกธุรกิจครอบครัวสู่ระดับร้อยล้าน
บทเรียนจากไก่ย่างจีระพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการต่อยอดมรดกธุรกิจด้วยวิธีคิดใหม่ ควบคู่กับการบริหารการเงินและความกล้าลงมือทำ ช่วยให้กิจการก้าวผ่านวิกฤตและเติบโตได้
การมีต้นแบบทางธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นแนวทางการเติบโต แต่การเลียนแบบความสำเร็จของผู้อื่นโดยไม่เข้าใจบริบทและปัจจัยเบื้องหลัง อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ บทความนี้สรุปแนวคิดที่ ดร.บัญญัติ ใช้อธิบาย การทำธุรกิจ พร้อมยกกรณีของ ไก่ย่างจีระพันธ์ เป็นตัวอย่างการต่อยอดมรดกทางธุรกิจ
ประเด็นสำคัญคือการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมและความแตกต่าง ไม่ว่าแผนธุรกิจจะสร้างสรรค์เพียงใด หากขาดความเข้าใจเรื่องเงินทุน กระแสเงินสด และการบริหารจัดการทางการเงิน กิจการก็อาจไม่สามารถเดินหน้าต่อได้Also readICONSIAM สู่โลกดิจิทัลลอยกระทง 2026 ผสานมรดกไทยและนวัตกรรม
การต่อยอดมรดกธุรกิจของไก่ย่างจีระพันธ์
ไก่ย่างจีระพันธ์เป็นตัวอย่างของการนำมรดกทางธุรกิจที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ มาต่อยอดด้วยวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ โดยไม่ละทิ้งรากฐานและคุณค่าดั้งเดิมของแบรนด์ จุดนี้คือหัวใจที่ทำให้กิจการครอบครัวแห่งนี้ยังรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้
การเติบโตของกิจการมาจากหลายองค์ประกอบที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่ การขยายช่องทางจำหน่าย การเปิดรับเทคโนโลยี การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งหมดนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ไก่ย่างจีระพันธ์ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคงอยู่ แม้ธุรกิจจะขยายตัวและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานไปมาก
ปัจจัยด้านการเงินที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจ
การเงินเป็นรากฐานที่ไม่ควรถูกมองข้าม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องเงินทุนและกระแสเงินสดด้วยตนเอง และไม่ควรฝากความรับผิดชอบด้านการเงินไว้กับผู้อื่นทั้งหมด
ดร.บัญญัติ เปรียบการทำธุรกิจกับการยิงธนูไปยังเป้าหมาย แม้จะศึกษาวิธียิงมาอย่างละเอียดเพียงใด ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะยิงเข้าเป้า แต่หากไม่ยอมปล่อยลูกธนูออกไปเลย โอกาสที่จะเข้าเป้าก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกัน
องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จจึงรวมถึงการมีความรู้ การมีที่ปรึกษาที่ดี และการรู้จักประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งหมดช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลประกอบ
ความกล้าตัดสินใจและความหมายต่อผู้บริโภค
นอกจากหลักคิดทั้งสามประการ ความกล้าที่จะลงมือทำเป็นอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเมื่อโอกาสมาถึง ผู้ประกอบการต้องกล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงที่รอบคอบ
ความสำเร็จของไก่ย่างจีระพันธ์จึงไม่ได้อยู่ที่การรักษาความเป็นตำนานไว้ได้เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การทำให้ตำนานนั้นยังคงมีความหมายสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
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