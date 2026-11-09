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Entertainment

ไกรลาส เกรียงไกร วัย 76 ปี ตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้าครั้งแรก

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ไกรลาส เกรียงไกร วัย 76 ปี ตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้าครั้งแรก
ไกรลาส เกรียงไกร · หมอดารินทร์ ม่วงไทย · The Sib Plastic Surgery
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นักแสดงอาวุโส 'ไกรลาส เกรียงไกร' วัย 76 ปี เผยตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้าครั้งแรกกับ 'หมอดารินทร์ ม่วงไทย' เพื่อเสริมความมั่นใจในการทำงานโดยคงเอกลักษณ์เดิม

นักแสดงอาวุโส ที่มีประสบการณ์ยาวนานใน วงการบันเทิง อย่าง ' ไกรลาส เกรียงไกร' ได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในการเข้ารับการศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้าเป็นครั้งแรกในชีวิต ณ วัยที่ใกล้จะครบ 76 ปีเต็ม โดยเลือกเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังอย่าง ' หมอดารินทร์ ม่วงไทย' ที่โรงพยาบาล The Sib Plastic Surgery เพื่อปรับบุคลิกภาพและกลับมาดูแลตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำงานในวงการต่อไป

เหตุผลและความตั้งใจในการปรับภาพลักษณ์

นายไกรลาส เกรียงไกร ได้ออกมาแสดงจุดประสงค์อย่างชัดเจนว่าการเข้ารับการผ่าตัดครั้งนี้ไม่ใช่การพยายามยั้บยั้งกาลเวลาหรือเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นคนใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการดูแลสภาพร่างกายและใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของวัยให้ดูเหมาะสมมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานต่อไป

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นักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้ยอมรับว่าตลอดระยะเวลามากกว่า 100 ผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นบทคนขับรถ คนรับใช้ หรือตัวละครที่ใกล้ชิดครอบครัวในยุคเก่า ล้วนเป็นประสบการณ์สำคัญที่สั่งสมทักษะการแสดงมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุมากขึ้น ความกังวลเรื่องภาพจำและโอกาสในการทำงานก็เป็นเรื่องปกติที่นักแสดงทุกคนต้องเผชิญ

นายไกรลาสระบุว่า ตนเองต้องการให้ใบหน้าดูดีและเหมาะสมกับวัย โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมที่เป็นที่จดจำของผู้ชม พร้อมยืนยันว่าผลลัพธ์จากการผ่าตัดในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกพอใจอย่างมาก เพราะใบหน้าที่ยังคงความเป็นตัวเองแต่ดูดีขึ้นคือสิ่งที่ต้องการจริงๆ

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การเลือกแพทย์และมาตรฐานการรักษา

การตัดสินใจเลือก 'หมอดารินทร์ ม่วงไทย' จาก The Sib Plastic Surgery มาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยนายไกรลาสระบุว่าแพทย์ท่านนี้มีชื่อเสียงในวงการและเป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งยังได้เห็นผลงานของนักแสดงคนอื่นๆ ที่เคยเข้ารับการรักษากับคลินิกแห่งนี้มาก่อน

นักแสดงอาวุโสระบุว่าตนเคยสังเกตเห็นว่าดารานักแสดงระดับตำนานอย่าง 'คุณเพชรา เชาวราษฎร์' ก็เคยเข้ามารักษาตัวกับแพทย์ท่านนี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลให้มั่นใจในมาตรฐานและความเชี่ยวชาญของแพทย์เป็นอย่างมาก ทำให้ตัดสินใจเข้ารับบริการด้วยความเป็นหนึ่งในการผ่าตัดดึงหน้า

หมอดารินทร์ ม่วงไทย ได้ให้คำแนะนำด้านความเหมาะสมและความธรรมชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดสอดคล้องกับบุคลิกเดิมของนายไกรลาส เกรียงไกร โดยไม่มีการบิดเบือนลักษณะเฉพาะตัวจนดูเกินจริง ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาที่เน้นความสมดุลระหว่างความอ่อนเยาว์และความเป็นธรรมชาติ

ผลกระทบและความคืบหน้าหลังการผ่าตัด

หลังจากผ่านการผ่าตัดดึงใบหน้า นายไกรลาส เกรียงไกร ได้เปิดเผยความรู้สึกว่าพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างมาก และรู้สึกมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้นกว่าเดิม การปรับภาพลักษณ์ในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อโอกาสในการทำงานในวงการบันเทิงต่อไป เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดูสดใสและเหมาะสมกับวัยจะช่วยเสริมสร้างปฏิกิริยาเชิงบวกจากผู้ชมและผู้กำกับ

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สำหรับอนาคตของการทำงานในวงการบันเทิง นายไกรลาส เกรียงไกร ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานต่อไป โดยจะใช้ประสบการณ์มากกว่า 100 เรื่องเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาบทแสดงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขณะที่การดูแลรูปร่างหน้าตาถือเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้ตนเองมีความพร้อมทั้งทางกายและใจในการเผชิญกับงานใหม่ ๆ

กรณีของนายไกรลาส เกรียงไกร ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของผู้สูงวัยในวงการบันเทิงที่ไม่มองว่าการศัลยกรรมเป็นเรื่องต้องห้าม แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดูแลตนเองให้พร้อมกับการทำงาน โดยยังคงยึดถือความธรรมชาติและการรักษาเอกลักษณ์เดิมไว้เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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