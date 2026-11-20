ใหม่ รัตติยา เปิดบัญชี ยันเงิน 21 ล้านไม่พัวพันมูลนิธิวอชด็อก
รัตติยา เตียวตระกูล อดีตรองประธานวอชด็อก นำเอกสารยื่น ปอศ. ยืนยันเงิน 21 ล้านเป็นรายได้ส่วนตัว ยันไม่ใช้เงินบริจาคซื้อรถส่วนตัว ปัดฟ้องร้องกรณีพิพาท
รัตติยา เตียวตระกูล หรือ ใหม่ อดีตกรรมการและรองประธานมูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. เพื่อแสดงความเป็นธรรมและยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม กรณีถูกกล่าวหาในคดี ทารุณกรรมสัตว์ และ ฉ้อโกงประชาชน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รัตติยา ได้นำรายการเดินบัญชีธนาคาร หรือ สเตทเมนต์ ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2569 มอบให้พนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันว่าเงินจำนวน 21 ล้านบาท ที่มีการกล่าวอ้างเป็นเงินบริจาคของมูลนิธินั้น เป็นรายได้จากการทำธุรกิจส่วนตัวของเธอเอง และไม่เคยนำเงินของมูลนิธิวอชด็อก ไปใช้ซื้อรถยนต์หรือใช้จ่ายในส่วนตัวแต่อย่างใดAlso readแจน-จิงจิง ส่งซิงเกิลใหม่ ‘Don't Come Down’ ชวนขยับความสัมพันธ์แบบไม่มีสะดุด
ชี้แจงที่มาเงิน 21 ล้านและธุรกรรม 1.5 แสน
รัตติยา ชี้แจงว่า มียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีส่วนตัวจำนวน 21 ล้านบาท แต่ทั้งหมดเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวของเธอ ไม่ใช่เงินบริจาคขององค์กร โดยระบุว่าตนเองทราบที่มาที่ไปของเงินทุกบาททุกสตางค์ และพร้อมรับผิดชอบต่อการกระทำของตน หากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าไม่บริสุทธิ์
ในส่วนของกระแสข่าวเรื่องการโอนเงินจำนวน 150,000 บาทจากมูลนิธิวอชด็อก เข้าบัญชีของเธอ รัตติยาระบุว่าไม่มีความกังวลใจใดๆ เนื่องจากทราบว่าเงินดังกล่าวมาจากแหล่งใด และต้องการให้ผู้กล่าวหาต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง หากไม่มีความชัดเจนทางหลักฐานทางกฎหมาย เธอพร้อมที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจผ่านกระบวนการยุติธรรม
คลี่คลายคดีแมวตาบอดและพิพาทกับผอ.ฟ้า
กรณีประเด็นร้อนเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกนำฝากเลี้ยงกับ ผอ.ฟ้า รัตติยาได้อธิบายรายละเอียดการกระทำของเธอว่า เคยไปเยี่ยมบ้านของ ผอ.ฟ้า จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัขชื่อ เจ้ายักษ์ ส่วนครั้งที่สองเป็นการนำแมวตาบอดและพิการประมาณ 8 ถึง 9 ตัว ไปส่งมอบให้ดูแล เนื่องจากที่บ้านของเธอปัจจุบันมีสัตว์อยู่เกือบ 100 ตัว และเชื่อว่า ผอ.ฟ้า สามารถดูแลสัตว์เหล่านี้ได้ดีกว่า
รัตติยา บอกว่า ก่อนนำแมวไปส่งที่บ้านของ ผอ.ฟ้า ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อและพูดคุยตกลงกันล่วงหน้า โดยในวันนั้น ผอ.ฟ้า ยังได้จ่ายเงินค่าน้ำมันรถยนต์จำนวน 2,000 บาท ให้แก่เธอด้วย และเธอได้ส่งข้อความขอบคุณในเย็นวันเดียวกัน ความขัดแย้งและกรณีการแจ้งความดำเนินคดีนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน
กระบวนการสอบสวนและขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
พนักงานสอบสวน ปอศ. จะได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายการเดินบัญชีธนาคารอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างเงิน 21 ล้านบาท กับธุรกรรมของมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ รวมถึงตรวจสอบคำให้การของทั้งสองฝ่าย ในกรณีพิพาทระหว่าง รัตติยา กับ ผอ.ฟ้า เพื่อหาข้อสรุปทางกฎหมายต่อไป
กรณีนี้ถือเป็นความขัดแย้งภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของสาธารณชน รัตติยา ต้องการให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส และหวังว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัด จะช่วยลบคำครหาเรื่องการฉ้อโกงประชาชนและการใช้เงินบริจาคอย่างไม่ถูกต้องได้
ประชาชนและสาธารณชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยขั้นตอนต่อไปคือการสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติม และการเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นตามกระบวนการยุติธรรม
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