ใหม่ ดาวิกา รั้งคิวหนัง คุณยายวรนาฏ เข้าเป้า 100 ล้าน ชี้ภาค 2 แซ่บกว่านี้
ดาวิกา ผู้ชนะใจผู้ชมในบท คุณยายวรนาฏ เผยรายได้ใกล้ 100 ล้าน ลุ้นภาค 2 เจ๋งกว่านี้ พร้อมเปิดใจเรื่องคาถาจิตตะปาสะอาสุรังและความสนุกบนเซตภาพยนตร์
ดาวิกา เอื้อเฟื้อ นักแสดงชื่อดัง ประกาศความสำเร็จอันยอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์เรื่อง คุณยายวรนาฏ ที่มุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายรายได้ 100 ล้านบาท อย่างแน่นอน ท่ามกลางกระแสตอบรับที่เกินคาดหมายและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมสมัยนิยมในไทย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างการร่วมงานแถลงรายได้ภาพยนตร์ของ GDH 2009 ภายใต้ชื่อ A Celebration of Wonders ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยดาวิกาเปิดเผยความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ผู้ชมให้การต้อนรับบทบาทของเธออย่างอบอุ่นและจดจำคาถาปราบผีสัญลักษณ์ของเรื่องนี้ได้Also readจีนสั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ ฐานจารกรรมขายความลับนับร้อยรายการ
ดาวิกา เอื้อเฟื้อ เผยรายได้หนัง คุณยายวรนาฏ ใกล้ 100 ล้าน
ดาวิกา เอื้อเฟื้อ ยืนยันว่าภาพยนตร์ คุณยายวรนาฏ กำลังจะครบรายได้ 100 ล้านบาท ภายในเวลาอันใกล้ หลังจากเข้าฉายได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มซบเซาอย่างรุนแรง ทำให้ผู้คนเริ่มออกเดินทางออกจากบ้านเพื่อเข้าสู่อารามแห่งความบันเทิงอีกครั้ง
นักแสดงหญิงระบุว่าความสำเร็จนี้ขึ้นอยู่กับกำลังซื้อและความนิยมจากผู้ชมทุกคน แต่ส่วนตัวเธอรู้สึกประทับใจในจำนวนผู้ชมที่เข้าโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อวงการหนังไทยโดยรวม และทำให้เธอรู้สึกขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับบทบาทคุณยายของเธออย่างเต็มที่
กระแสตอบรับ คุณยายวรนาฏ และบทบาทที่ผู้คนจดจำ
กระแสความไวรัลของบทบาทคุณยายวรนาฏ ทำให้ดาวิกา เอื้อเฟื้อ ต้องเผชิญกับปฏิกิริยาที่หลากหลายจากผู้ชมต่างเจนเนอเรชัน โดยผู้ชมกลุ่มผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปมักแสดงความกลัวหรือความระแวงเมื่อพบเธอที่สาธารณะ จนทำให้เธอต้องคอยอธิบายว่าเป็นเพียงตัวละครในภาพยนตร์
ในทางตรงข้าม ผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นเจน Z กลับแสดงพฤติกรรมท้าทายและสนุกสนานกับบทบาทนี้ โดยมักขอแคปชั่นหรือขอให้เธอแสดงพิธีการคายตะขาบตามคาถา "จิตตะ ปาสะ อาสุรัง" ระหว่างการทำไลฟ์สตรีมมิ่ง ซึ่งดาวิกาพร้อมใจปฏิบัติตามเพื่อความสนุกสนาน โดยใช้อุปกรณ์ประกอบฉากอย่างสะตวงมาจำลองพิธีการให้แฟน ๆ ชม
คาถา "จิตตะ ปาสะ อาสุรัง" กลายเป็นประโยคยอดฮิตที่ผู้ชมท่องจำได้ทันทีหลังออกจากโรงภาพยนตร์ แม้ดาวิกาเองเคยยอมรับว่าตอนถ่ายทำเธอก็ยังจำคาถานี้ไม่ถนัด แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมครั้งนี้ทำให้คำพูดนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
ดาวิกา ลุ้นภาคสอง คุณยายวรนาฏ พร้อมเผยความแซ่บที่มากขึ้น
ดาวิกา เอื้อเฟื้อ เปิดโอกาสให้เห็นความเป็นไปได้ในการผลิตภาพยนตร์ภาคต่อ โดยเธอระบุว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่ได้คลี่คลาย โดยเฉพาะจุดจบของตัวละครอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เผชิญหน้ากับคุณยายอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้ผู้ชมและทีมงานต่างรอคอยการกลับมาของตัวละครนี้
สำหรับเนื้อหาในภาคสอง เธอระบุว่าหากมีการผลิตจริง ภาคหน้าจะมีความ "แซ่บ" หรือความรุนแรงของความสยองขวัญมากขึ้นกว่าเดิม โดยในภาคแรกเธอได้แสดงฉากแก้ผ้าสวดมนต์และใส่บิกินี่ริมสระว่ายน้ำ แต่ในภาคถัดไปเธอไม่กล้าจินตนาการว่าตนเองจะต้องแสดงฉากใดอีก เพื่อรักษาความตื่นเต้นและความประหลาดใจสำหรับผู้ชม
เธอเสริมว่าความรวยและความสวยของตัวละครคุณยายวรนาฏนั้นเป็นเพียงหน้ากากปกปิดปีศาจที่ซ่อนอยู่ ซึ่งทำให้ตัวละครนี้มีมิติและซับซ้อนกว่าการทำร้ายร่างกายธรรมดา ๆ และหวังว่าภาคต่อจะเปิดเผยความลับดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น
ขอบคุณรุ่นพี่ GDH และเปิดทางสู่คุณยายเวอร์ชันใหม่
ดาวิกา เอื้อเฟื้อ แสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อนักแสดงรุ่นใหญ่ในจักรวาลคุณยายวรนาฏ ไม่ว่าจะเป็น สมัย ศรีวิชัย, พรชิตา นีราวุธ, และสินจัย เปล่งพานิช ที่เป็นผู้สร้างตำนานและทำให้แฟรนไชส์นี้โด่งดังมาโดยตลอด ทำให้เธอรู้สึกภูมิใจที่ได้สืบทอดมรดกการแสดงนี้ต่อ
แม้เธอจะพร้อมรับบทต่อไปในอนาคต แต่เธอก็ขอยุติบทบาทนี้ชั่วคราว โดยขอให้ผู้ชมรอให้เธอแก่ตัวลงก่อน หรืออาจปล่อยให้นักแสดงคนอื่นมาสวมบทบาทแทน หากทางสตูดิโอ GDH 2009 ตัดสินใจทำภาคต่อในลักษณะรีเมกหรือสピンออฟที่มีนักแสดงคนใหม่เข้ามาแสดงแทนเธอ
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