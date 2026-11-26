ใหม่ ดาวิกา เผยกระแสแรง คุณยาย วรนาฏ ลุ้นภาค 2 หลังคาถาฮิตติดกระแส
ใหม่ ดาวิกา ปลื้มกระแสตอบรับ คุณยาย วรนาฏ ดีเกินคาด ลุ้นสร้างภาคต่อ ยินดีฉลองครบรอบกับพี่เต๋อปลายปี ขณะที่คาถาจิตตะ ปาสะ อาสุรัง เป็นไวรัลทั่วโซเชียล
นักแสดงสาว ใหม่ ดาวิกา เอนกนาม เปิดเผยความรู้สึกปลาบปลื้มอย่างสูงต่อกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดของภาพยนตร์เรื่อง " คุณยาย วรนาฏ" ที่เธอรับบทนำ โดยขณะนี้ตัวเรื่องกำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียจากเสียงอ่านคาถา " จิตตะ ปาสะ อาสุรัง" ที่ผู้ชมสามารถจำและท่องออกได้ทันที
กระแสตอบรับเกินคาดผู้ชมจำคาถาได้
ใหม่ ดาวิกา เล่าว่าส่วนตัวรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่แฟน ๆ ให้การต้อนรับภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมาก จนทำให้คนเริ่มมองเห็นเธอในบทบาทของคุณยายมากขึ้นในทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก โดยเวลาเธอไลฟ์สตรีมผ่านโซเชียลมีเดีย ก็มีผู้ชมจำนวนมากขอให้งาน "พิธีคายตะขาบ" ให้เธอจึงต้องนำสะตวงมาทำพิธีดังกล่าวให้กับแฟน ๆ ให้ได้ชมกันAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
เธอระบุว่าคาถาดังกล่าวได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ ซึ่งหลายคนออกมาจากโรงภาพยนตร์แล้วสามารถท่องคาถานั้นได้ทันที ในขณะที่ช่วงที่ถ่ายทำหนังนั้นตัวเธอเองยังจำคาถาเหล่านั้นไม่ได้เลย ทำให้เธอทึ่งกับความทรงจำของผู้ชมว่าทำไมถึงจำได้ดีมากขนาดนี้
นักแสดงสาวฝากบอกถึงคนที่ยังมีความกังวลว่าคาถาดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ โดยเธอยืนยันว่าเป็นแค่บทภาพยนตร์และไม่มีความจำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งเรื่อง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานศิลปะและการเล่าเรื่องราวเท่านั้น
ความภูมิใจในบทบาทและขอบคุณรุ่นพี่
เธอรู้สึกภูมิใจมากกับการได้แสดงบทนี้ และขอขอบคุณนักแสดงรุ่นพี่ที่เคยหยิบยกรับบทนี้เป็นเอกลักษณ์เวอร์ชันก่อนหน้า ได้แก่ คุณพี่เหมียว ชไมพร คุณพี่นก สินจัย และคุณพี่เบนซ์ พรชิตา ด้วย เพราะนักแสดงรุ่นใหญ่เหล่านี้นี่เองที่ทำให้บทบาทดังกล่าวกลายเป็นตำนานและดังมาโดยตลอด ทำให้เธอได้รับโอกาสมาทำบทนี้ต่ออีก
ในเรื่องรายละเอียดของตัวละคร คุณยาย วรนาฏ นั้นเป็นหญิงสูงอายุที่มีความสวย รวย และแซ่บ แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบเบื้องลึกว่าภายใต้ความสง่างามและเงินทองนั้น มีปีศาจซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งเป็นมิติที่ใหม่มองว่าเป็นจุดเด่นของตัวละครนี้
ล่าสุดใหม่ ดาวิกา ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับแผนการส่วนตัวของเธอในช่วงปลายปี โดยระบุว่าเธอมีแพลนที่จะฉลองครบรอบกับ "พี่เต๋อ" (เต๋อ นวิน) อย่างแน่นอน แต่ในปัจจุบันยังขอโฟกัสไปที่การทำงานก่อนเป็นหลัก
ลุ้นภาคต่อและความเป็นไปได้ในการสร้าง
สำหรับความหวังในการสร้างภาคต่อใหม่ ดาวิกา บอกว่าตนเองลุ้นมาก เพราะมีหลายเรื่องราวที่ยังสามารถเล่าต่อยอดได้อีก และมีนักแสดงอีกหลายคนที่ในเรื่องยังไม่มีจุดจบที่สาสมหรือสาแก่ใจแม่ยาย วรนาฏ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างภาคสองขึ้นอยู่กับกระแสว่าผู้คนมีความอยากรู้เรื่องราวต่อมากน้อยเพียงใด
เธอระบุว่าถ้าหากไม่มีคนติดตามและต้องการรู้เรื่องราวต่อ การสร้างภาคต่อไปก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งถ้าหากมีภาคสองจริง เธอเองก็ไม่รู้ว่าในครั้งต่อไปเธอจะต้องทำอะไรหนักกว่านี้หรือเปล่า เพราะในปัจจุบันเธอก็เคยแก้ผ้าสวดมนต์และใส่บิกินีในสระว่ายน้ำมาแล้ว
เธอเชื่อว่าเป็นไปได้สูงที่ภาคสองจะเล่าอะไรได้อีกเยอะมาก เพราะยังคงมีแง่มุมของตัวละครที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมด และอยากฝากให้แฟน ๆ เข้ามาชมภาพยนตร์เรื่อง "คุณยาย วรนาฏ" ในโรงภาพยนตร์กันให้มากที่สุดเพื่อสนับสนุนผลงานชิ้นนี้
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