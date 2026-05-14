ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ช็อกข่าว เชน ธนา ถูกฟ้องฉ้อโกง 79 ล้าน พร้อมอัปเดตงานใหญ่ Pop Mart ในไทย

📆5/14/2026 3:28 PM
สรุปประเด็นร้อนนางเอกสาวใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ออกมาเปิดใจถึงกรณี เชน ธนา ถูกฟ้องฉ้อโกงมูลค่ามหาศาล พร้อมแสดงจุดยืนต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ และข่าวการจัดงาน Twinkle Twinkle Event จาก Pop Mart ที่สยามพารากอน

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการบันเทิงและสังคมไทยอย่างมาก เมื่อนางเอกสาวชื่อดัง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับทราบข่าวคราวเกี่ยวกับ เชน ธนา ตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ หรือที่รู้จักกันในนาม เชน ธนา อดีตนักแสดงและนักร้องสมาชิกวง Nice 2 Meet U ซึ่งกำลังเผชิญกับคดีความร้ายแรงในข้อหา ฉ้อโกง เงินมูลค่ามหาศาลถึง 79 ล้านบาท โดยใบเฟิร์นเปิดเผยว่าตนเองเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวานนี้ และเมื่อได้เห็นรายละเอียดของข่าวอย่างจริงจังก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ซึ่งความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับสาธารณชนที่ได้รับทราบข่าวสารนี้ โดยใบเฟิร์นยอมรับว่าตนเองไม่ได้มีความสนิทสนมส่วนตัวกับสามีของน้องสาวหรือมีความเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับทางครอบครัวของเชน โดยโอกาสเดียวที่ได้พบปะกันคือในวันงานแต่งงานเท่านั้น จึงทำให้เธอไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวของเขาเลยแม้แต่น้อย นอกเหนือจากประเด็นเรื่องการ ฉ้อโกง แล้ว ใบเฟิร์นยังได้แสดงความเห็นใจและส่งกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะในส่วนของคลิปเสียงที่มีการพูดถึง ซึ่งเธอระบุว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง และยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเธอไม่สามารถยอมรับการล่วงละเมิดทางเพศในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม เพราะถือเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและสร้างบาดแผลให้กับผู้ถูกกระทำอย่างรุนแรง สำหรับความสัมพันธ์ในเชิงการทำงานนั้น ใบเฟิร์นยอมรับว่าเคยร่วมงานกับ เชน ธนา ในฐานะพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์อมาโด้ ซึ่งเป็นธุรกิจของเชน แต่หลังจากที่สัญญาการจ้างงานได้สิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันอีกเลย ทำให้เธอไม่ทราบถึงพฤติกรรมหรือการดำเนินธุรกิจในช่วงหลังของเขา ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลและการระมัดระวังในการทำธุรกรรมทางการเงินในระดับสูง ในขณะที่วงการบันเทิงกำลังเผชิญกับข่าวคราวที่เคร่งเครียด อีกด้านหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนเมืองกลับเต็มไปด้วยความสดใส เมื่อ POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารงานของ POP MART INTERNATIONAL ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาร์ตทอยส์ ระดับโลก ได้สร้างปรากฏการณ์ความน่ารักครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัวงาน TWINKLE TWINKLE EVENT ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน แลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.

ศ. 2569 ซึ่งภายในงานได้มีการยกจักรวาลแห่งความคิวท์ของเหล่าคาแรคเตอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงสุดและครองใจนักสะสมทั่วโลกมาให้แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด การบุกตลาดประเทศไทยของ Pop Mart ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการนำสินค้ามาจำหน่าย แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มผู้รักในศิลปะของเล่นหรือ Art Toys ที่มีความต้องการสะสมผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยงาน Twinkle Twinkle ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจผ่านการจัดแสดงที่สวยงามและทันสมัย ดึงดูดให้นักสะสมทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม Pop Culture ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องของมูลค่าทางจิตใจและการลงทุนในสินค้าประเภทอาร์ตทอยส์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้งานนี้กลายเป็นจุดนัดพบสำคัญของคนที่ชื่นชอบความน่ารักและความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายของข่าวสารในสังคมมาสัมผัสกับโลกแห่งจินตนาการที่สดใสและเปี่ยมไปด้วยพลังบว

