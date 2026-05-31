ใบเฟิร์น อัพสกิลแอ็คติ้งพร้อมรับบทใหม่ใน 'แรงเงา' และโปรเจ็คท์ใหญ่ปลายปี

นักแสดงสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เผยคืบหน้าละคร 'แรงเงา' และโปรเจ็คท์ใหญ่ปลายปี พร้อมเล่าประสบการณ์สุดประทับใจในจีน
นักแสดงสาวชื่อดัง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดเผยถึงความคืบหน้าในเส้นทางอาชีพการแสดงของเธอ หลังจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศ จีน โดยเธอได้ร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ดังที่เซี่ยงไฮ้ และได้รับกำลังใจจากแฟนๆ ชาว จีน อย่างอบอุ่น เธอเล่าว่าทุกครั้งที่ไป จีน แฟนๆ จะเรียกเธอว่า 'น้องน้ำ' ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจ นอกจากนี้ยังได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่อร่อย โดยเฉพาะฮ็อทพ็อทและเสี่ยวหลงเปา แต่เธอปฏิเสธข่าวลือเรื่องหนุ่ม จีน มาจีบ โดยบอกว่ายังไม่มีใครสนใจเธอเลย เพราะส่วนใหญ่ในการพบปะที่หน้างาน นักแสดงหนุ่ม จีน มักไม่กล้าพูดคุยกับเธอ เธอมองว่าความสวยเป็นเรื่องของแต่ละคน ไม่ควรเปรียบเทียบ สำหรับ โปรเจ็คท์ใหญ่ ที่หลายคนรอคอยในปลายปีนี้ ใบเฟิร์น ยืนยันว่าจะได้ชมแน่นอน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะกลัวจะโดนปรับ เธอขอให้แฟนๆ ติดตามกันต่อไป ทางด้านละคร ' แรงเงา ' ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่เธอภูมิใจ ใบเฟิร์น เผยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับบทและอัพร่างอย่างเข้มข้น โดยคาดว่าจะเปิดกล้องในเดือนกรกฎาคมนี้ เธอได้จองครูสอนการแสดงไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เรียนแอ็คติ้ง เพิ่มเติม เพราะเธอมักจะกังวลว่าตัวเองเล่นไม่เก่งทุกเรื่องตลอดเวลา แต่เธอตั้งใจอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตัวเอง ใบเฟิร์น ยังกล่าวถึงการทำงานในวงการ บันเทิง ไทยว่า เธอต้องรับผิดชอบงานที่รับไว้ให้ดีที่สุด แม้จะมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ แต่เธอจะไม่ทิ้งงานในประเทศ เพราะมีสินค้าและภารกิจที่ต้องดูแล เธอย้ำว่าถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคต เธอยินดีที่จะรับงานใน จีน แต่ต้องไม่กระทบกับงานปัจจุบัน นอกจากนี้ ใบเฟิร์น ยังพูดถึงการดูแลสุขภาพและรูปร่าง โดยบอกว่าเธอไม่เคยถูกกดดันให้ลดน้ำหนักจากทีมงานเมื่อไปร่วมงานใน จีน ทุกคนกลับพาเธอไปกินอาหารอร่อยๆ เธอมองว่าการทำงานใน จีน มีข้อดีคือได้เรียนรู้วัฒนธรรมและอาหารใหม่ๆ แต่ก็มีความท้าทายเรื่องภาษาและระยะเวลาในการทำงาน เธอขอบคุณแฟนๆ ที่ให้กำลังใจเสมอมา และสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ทุกคนได้ชมผลงานที่ดีที่สุด สำหรับอนาคต ใบเฟิร์น หวังว่าจะได้แสดงในโปรเจ็คท์ที่ท้าทายมากขึ้น และพัฒนาฝีมือการแสดงให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น เธอฝากถึงแฟนๆ ให้ติดตามผลงานเรื่อง ' แรงเงา ' และ โปรเจ็คท์ใหญ่ ที่จะได้ดูปลายปีนี้ ซึ่งเธอรับประกันว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอ.
นักแสดงสาวชื่อดัง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดเผยถึงความคืบหน้าในเส้นทางอาชีพการแสดงของเธอ หลังจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน โดยเธอได้ร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ดังที่เซี่ยงไฮ้ และได้รับกำลังใจจากแฟนๆ ชาวจีนอย่างอบอุ่น เธอเล่าว่าทุกครั้งที่ไปจีน แฟนๆ จะเรียกเธอว่า 'น้องน้ำ' ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจ นอกจากนี้ยังได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่อร่อย โดยเฉพาะฮ็อทพ็อทและเสี่ยวหลงเปา แต่เธอปฏิเสธข่าวลือเรื่องหนุ่มจีนมาจีบ โดยบอกว่ายังไม่มีใครสนใจเธอเลย เพราะส่วนใหญ่ในการพบปะที่หน้างาน นักแสดงหนุ่มจีนมักไม่กล้าพูดคุยกับเธอ เธอมองว่าความสวยเป็นเรื่องของแต่ละคน ไม่ควรเปรียบเทียบ สำหรับโปรเจ็คท์ใหญ่ที่หลายคนรอคอยในปลายปีนี้ ใบเฟิร์นยืนยันว่าจะได้ชมแน่นอน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะกลัวจะโดนปรับ เธอขอให้แฟนๆ ติดตามกันต่อไป ทางด้านละคร 'แรงเงา' ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่เธอภูมิใจ ใบเฟิร์นเผยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับบทและอัพร่างอย่างเข้มข้น โดยคาดว่าจะเปิดกล้องในเดือนกรกฎาคมนี้ เธอได้จองครูสอนการแสดงไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนแอ็คติ้งเพิ่มเติม เพราะเธอมักจะกังวลว่าตัวเองเล่นไม่เก่งทุกเรื่องตลอดเวลา แต่เธอตั้งใจอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตัวเอง ใบเฟิร์นยังกล่าวถึงการทำงานในวงการบันเทิงไทยว่า เธอต้องรับผิดชอบงานที่รับไว้ให้ดีที่สุด แม้จะมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ แต่เธอจะไม่ทิ้งงานในประเทศ เพราะมีสินค้าและภารกิจที่ต้องดูแล เธอย้ำว่าถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคต เธอยินดีที่จะรับงานในจีน แต่ต้องไม่กระทบกับงานปัจจุบัน นอกจากนี้ ใบเฟิร์นยังพูดถึงการดูแลสุขภาพและรูปร่าง โดยบอกว่าเธอไม่เคยถูกกดดันให้ลดน้ำหนักจากทีมงานเมื่อไปร่วมงานในจีน ทุกคนกลับพาเธอไปกินอาหารอร่อยๆ เธอมองว่าการทำงานในจีนมีข้อดีคือได้เรียนรู้วัฒนธรรมและอาหารใหม่ๆ แต่ก็มีความท้าทายเรื่องภาษาและระยะเวลาในการทำงาน เธอขอบคุณแฟนๆ ที่ให้กำลังใจเสมอมา และสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ทุกคนได้ชมผลงานที่ดีที่สุด สำหรับอนาคต ใบเฟิร์นหวังว่าจะได้แสดงในโปรเจ็คท์ที่ท้าทายมากขึ้น และพัฒนาฝีมือการแสดงให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น เธอฝากถึงแฟนๆ ให้ติดตามผลงานเรื่อง 'แรงเงา' และโปรเจ็คท์ใหญ่ที่จะได้ดูปลายปีนี้ ซึ่งเธอรับประกันว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอ
ใบเฟิร์น แรงเงา เรียนแอ็คติ้ง จีน โปรเจ็คท์ใหญ่