ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เคลียร์สถานะปอร์เช่ ศิวกร ชัดเจนเป็นแค่พี่น้องหวังดี
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ออกมาเคลียร์สถานะความสัมพันธ์กับปอร์เช่ ศิวกร หลังภาพคว้าแขนกลายเป็นไวรัล ยืนยันเป็นเพียงพี่น้องที่หวังดีต่อกันจากการทำงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องเลือดรักนักฆ่า
นางเอกสาว ชื่อดังอย่าง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ได้ออกมาเปิดเผยจุดยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์กับ ปอร์เช่ ศิวกร นักร้องและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพียงพี่น้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้น หลังจากที่มีภาพช็อตที่ ปอร์เช่ คว้าแขนของ ใบเฟิร์น จนกลายเป็นข่าวลือและถูกจับตามองจากแฟนคลับและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยกรณีนี้ทำเอาเพื่อนสนิทอย่าง นนท์ อินทนนท์ ต้องออกอาการเชียร์หนักมากสำหรับโมเมนต์ร่วมเฟรมระหว่างทั้งคู่
จุดเริ่มต้นความสนิทจากภาพยนตร์เลือดรักนักฆ่า
สำหรับต้นตอของความสนิทสนมระหว่างทั้งสองคนนั้น เกิดจากการร่วมงานกันในโครงการภาพยนตร์เรื่อง เลือดรักนักฆ่า ซึ่ง necessitates ต้องมีการเวิร์กช็อปหรือฝึกฝนการทำงานร่วมกันอยู่บ่อยครั้งจนทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักและสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนรัก โดยกระบวนการทำงานร่วมกันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในปัจจุบันAlso readจับชายชาวจีนถือปืนขู่รปภ.เปิดทางขนถุงปริศนาออกจากโกดังปราจีนฯ
นอกจากการทำงานร่วมกันแล้ว ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่วนตัว โดยก่อนหน้านี้ นางเอกสาว ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอัลบั้มของ ปอร์เช่ อย่างเต็มที่ ซึ่งแสดงถึงความ supportive จากทั้งสองฝ่าย และในปัจจุบัน ปอร์เช่ ก็ได้ออกเดินทางมาเพื่อมาให้กำลังใจ นางเอกสาว กลับไปอีกครั้งหนึ่ง สร้างเป็นวงจรมิตรภาพที่น่ารักและมีการแลกเปลี่ยนความห่วงใยซึ่งกันและกัน
ที่มาของภาพไวรัลการคว้าแขนและท่าทางหัวใจ
ประเด็นที่สร้างความสนใจอย่างมากคือที่มาของภาพช็อตที่กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปอร์เช่ กำลังคว้าแขนของ ใบเฟิร์น อยู่ แต่ความจริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดจากความชอบส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย นางเอกสาวหัวเราะและเฉลยว่า ตนเองและผู้จัดการส่วนตัวชอบแกล้ง ปอร์เช่ อยู่เสมอด้วยการทำท่าทางเป็นรูปหัวใจ
เหตุผลที่ ปอร์เช่ ต้องรีบคว้าแขนลงมานั้น เกิดจากการที่ ฝ่ายชาย ไม่ชอบการทำท่าดังกล่าว เพราะมองว่าท่าทางนั้นดูแก่และไม่น่าดูใจ เมื่อ นางเอกสาว ทำท่าหัวใจใส่ ปอร์เช่ จึงแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยการคว้าแขนลงมาทันที ซึ่งทำให้เกิดภาพอย่างที่เห็นในข่าว ไม่ใช่ความหมายแฝงทางความสัมพันธ์ romantic แต่อย่างใด
มุมมองต่ออนาคตความสัมพันธ์และเรื่องดวงความรัก
เมื่อมีการสอบถามถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ในอนาคต นางเอกสาว ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า ในขณะนี้ยังไม่มีโอกาส whatsoever ที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์ไปเกินกว่าความเป็นพี่น้องอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการยืนยันชัดเจนเพื่อตัดข่าวลือต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในส่วนของเรื่องหัวใจและเรื่องดวงนั้น นางเอกสาว เผยว่า ตนไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องดวงความรักหรือความเชื่อเกี่ยวกับราหูย้าย星座แต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่มีสเปกตายตัวสำหรับคนในอุดมคติ เพราะมองว่าชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน และไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ทั้งหมด ซึ่งทัศนคติเหล่านี้สะท้อนถึงความเปิดกว้างและความเป็นธรรมชาติในการดำเนินชีวิตของศิลปินชื่อดัง
บทสรุปความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่หวังดีต่อกัน
สุดท้ายนี้ นางเอกสาว ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง ใบเฟิร์น และ ปอร์เช่ นั้น เป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่อบอุ่น มีความรักความห่วงใย และต่างฝ่ายต่างหวังดีต่อกันอย่างแท้จริง โดยไม่มีความลับหรือจุดซ่อนเร้นใดๆ ในใจ ซึ่งมิตรภาพนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาความสัมพันธ์ในวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยความกดดัน
อย่างไรก็ตาม ความสนใจของสาธารณชนยังคงมีสูงต่อเรื่องราวของทั้งสองคน โดยเฉพาะหลังจากที่ภาพช็อตดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวาง ทำให้หลายคนหันมาจับตามองการทำงานร่วมกันในอนาคตหากมีโครงการใหม่ๆ ร่วมกัน แต่ในขณะนี้อำนาจในการกำหนดระยะห่างและความสัมพันธ์ยังคงอยู่ในมือของทั้งสองศิลปินอย่างเต็มที่
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