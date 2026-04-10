ใบเตย อาร์สยาม ชี้แจงปม ฟิล์มช่วยเหลือหลังพ้นโทษ พร้อมเผยความสัมพันธ์กับ ดีเจแมน และผู้มีพระคุณ

ใบเตย อาร์สยาม ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่า หลังฟิล์ม รัฐภูมิ เผยช่วยเหลือ ใบเตยหลังพ้นโทษ ด้านดีเจแมนโต้กลับ พร้อมเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามี และผู้มีพระคุณที่ให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
หลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่ม ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือ ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน หรือ ใบเตย อาร์สยาม หลังจากออกจากเรือนจำ โดยฟิล์มได้ให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงเรื่องการให้รถยนต์ส่วนตัวแก่ใบเตยเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากใบเตยได้ขายรถเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของลูกสาว\ต่อมา ดีเจแมน พัฒนพล อดีตสามีของใบเตย ได้ออกมาโต้แย้งข้อมูลดังกล่าว โดยกล่าวว่า ในช่วงที่ใบเตยออกจากเรือนจำ ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกสาว
โดยระบุว่าน้องสาวของดีเจแมนที่อยู่ในอเมริกา และลุกซ์ น้องชายของใบเตยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ ซึ่งดีเจแมนเป็นผู้ดูแลจัดการทั้งหมด ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม\ล่าสุด ใบเตย อาร์สยาม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์กับดีเจแมน และการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆ ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก\ใบเตยกล่าวว่า ในช่วงเวลาที่เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังออกจากเรือนจำ ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพื่อนร่วมงานในวงการเพลง ซึ่งเป็นมิตรภาพที่ยาวนานและแน่นแฟ้นมาโดยตลอด เธอรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและยืนเคียงข้างเธอในวันที่ยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิล์ม รัฐภูมิ ซึ่งเป็นเสมือนพี่ชายที่คอยช่วยเหลือดูแลเธอมาตลอดระยะเวลา 20 ปี\ใบเตยยังกล่าวถึงประเด็นที่ถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับฟิล์มอยู่บ่อยครั้ง โดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเพียงมิตรภาพที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และขอให้ทุกคนเข้าใจในความสัมพันธ์นี้ นอกจากนี้ เธอยังกล่าวถึงดีเจแมนว่า ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกร่วมกัน และยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะครอบครัว\เมื่อถูกถามถึงการพูดคุยกับฟิล์มและดีเจแมนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ใบเตยตอบว่า เธอไม่ได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายโดยตรง เนื่องจากเข้าใจสถานการณ์และความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี\ใบเตยยังกล่าวถึงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้ที่มีพระคุณที่ให้ความช่วยเหลือเธอในช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำ โดยระบุว่ามีผู้คนมากมายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอ และอยากให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกับที่เธอได้รับ\ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ใบเตยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพ ความกตัญญู และการมองข้ามเรื่องราวในอดีตเพื่อเดินหน้าต่อไปในชีวิต พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนเธอมาโดยตลอ
